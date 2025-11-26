Advertisement
trendingNow13018619
Hindi Newsक्रिकेट

89 चौके, 27 छक्के और 1016 रन... विराट के इलाके से आकर ODI में बनाया महारिकॉर्ड, घातक बैटर का विदेशों में चलता है नाम

Unique Cricket Record: भारत के खून में क्रिकेट बसा हुआ है. ये सिर्फ भारतीय टीम या भारत में चल रही लीग साबित नहीं होता बल्कि विदेश में खेल रहे भारतीय मूल के खिलाड़ी भी इस बात के गवाह बन चुके हैं. हम ऐसे ही एक भारतीय मूल के घातक बल्लेबाज के रिकॉर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने ODI में अपनी दहशत फालई है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 26, 2025, 09:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Cricket Records
Cricket Records

Unique Cricket Record: भारत के खून में क्रिकेट बसा हुआ है. ये सिर्फ भारतीय टीम या भारत में चल रही लीग साबित नहीं होता बल्कि विदेश में खेल रहे भारतीय मूल के खिलाड़ी भी इस बात के गवाह बन चुके हैं. हम ऐसे ही एक भारतीय मूल के घातक बल्लेबाज के रिकॉर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने ODI में अपनी ऐसी दहशत फैलाई कि दुनियाभर में उसका डंका बजा. इस घातक बल्लेबाज का नाम विदेशों में चलता है, हालांकि भारत के लिए खेलने का सपना पूरा नहीं हुआ. लेकिन वनडे इंटरनेशनल के एक रिकॉर्ड से इस बल्लेबाज ने खौफ बनाया. 

क्या है रिकॉर्ड?

हम जिस रिकॉर्ड की बात कर रहे है वो है एक वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन. इस लिस्ट में किंग कोहली भी टॉप-5 में नजर आते हैं. लेकिन नंबर-2 पर दिल्ली में जन्में क्रिकेटर मिलिंद कुमार का नाम है. मिलिंद कुमार का नाम इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है. टॉप-5 में यूएसए के 3 खिलाड़ी देखने को मिलते हैं जिसमें से 2 बल्लेबाज भारतीय मुल के हैं. पहले नंबर पर स्कॉटलैंटड के जॉर्ज मुंसी है जिन्होंने अविश्सनीय बल्लेबाजी से इस लिस्ट में पहले नंबर पर जगह बनाई. 

Add Zee News as a Preferred Source

1016 रन का रिकॉर्ड

मिलिंद कुमार ने आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग-2 में धमाकेदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने 67.73 की औसत से इस टूर्नामेंट में 22 मैच और 21 पारियों में 1016 रन ठोके थे. इस दौरान उनके बल्ले से 27 छक्के जबकि 89 चौके तेखने को मिले थे. बात करें मुंसी की तो उन्होंने महज 17 मैच खेले थे और 1037 रन बनाकर महारिकॉर्ड कायम किया था. अब देखना होगा कोई ये रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब हो पाता है या नहीं. 

ये भी पढ़ें.. IND vs SA: 'हार का असर नहीं पड़ेगा..' सीरीज गंवाने से पहले सफाई शुरू, बेइज्जत होने पर टेंशन फ्री है टीम इंडिया

नंबर-6 पर कोहली

बात करें टेस्ट प्लेइंग नेशन की तो पहला नाम विराट कोहली का देखने को मिलता है. कोहली ने वर्ल्ड कप 2023 में रनों का अंबार लगा दिया था. उन्होंने महज 11 मैच खेले थे जिसमें 3 शतक 6 फिफ्टी के दम पर 765 रन ठोके थे. विराट का औसत 95.62 का रहा था जो किसी चमत्कार से कम नहीं है. कोहली ने इस मामले में सचिन तेंदुलकर को पछाड़ा था जिन्होंने 11 मैच में 673 रन बनाए थे. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Cricket records

Trending news

अयोध्या की राजकुमारी सोने-चांदी लेकर गई थीं... साउथ कोरिया के लोग क्यों कर रहे याद?
South Korea News
अयोध्या की राजकुमारी सोने-चांदी लेकर गई थीं... साउथ कोरिया के लोग क्यों कर रहे याद?
'TMC बाबरी मस्जिद नहीं, बांग्लादेश का शिलान्यास करेगी', हुमायूं कबीर बयान देकर फंसे?
Humayun Kabir
'TMC बाबरी मस्जिद नहीं, बांग्लादेश का शिलान्यास करेगी', हुमायूं कबीर बयान देकर फंसे?
42 साल बाद फिर नेली नरसंहार की कहानी याद आई, असम के ब्‍लैक चैप्‍टर की खुल रही परतें
Nellie Massacre
42 साल बाद फिर नेली नरसंहार की कहानी याद आई, असम के ब्‍लैक चैप्‍टर की खुल रही परतें
ये है भारतीय संविधान का सबसे ताकतवर आर्टिकल, जानें क्या है इसकी शक्तियां
Constitution day 2025
ये है भारतीय संविधान का सबसे ताकतवर आर्टिकल, जानें क्या है इसकी शक्तियां
राम का झंडा लहराया बाबर गैंग घबराया, बंगाल में शुरू कर दी मंदिर-मस्जिद की रेस
DNA
राम का झंडा लहराया बाबर गैंग घबराया, बंगाल में शुरू कर दी मंदिर-मस्जिद की रेस
'अहमदाबाद ही क्यों?', T20 वर्ल्ड कप फाइनल के वेन्यू पर बिफरे ठाकरे; उठाए ये सवाल?
T20 World Cup
'अहमदाबाद ही क्यों?', T20 वर्ल्ड कप फाइनल के वेन्यू पर बिफरे ठाकरे; उठाए ये सवाल?
उमर के पास था बम बनाने का सूटकेस, दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी की खतरनाक साजिश का खुलासा
Delhi blast
उमर के पास था बम बनाने का सूटकेस, दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी की खतरनाक साजिश का खुलासा
X के नए लोकेशन फीचर से खुली एंटी इंडिया हैंडल्स की पोल, भाजपा ने उठाए सवाल
X Location Feature
X के नए लोकेशन फीचर से खुली एंटी इंडिया हैंडल्स की पोल, भाजपा ने उठाए सवाल
'नाम में कटौती होगी तो यह आग से खिलवाड़ होगा...', SIR पर ममता के मंत्री ने दी धमकी
Bengal SIR
'नाम में कटौती होगी तो यह आग से खिलवाड़ होगा...', SIR पर ममता के मंत्री ने दी धमकी
बंगाल की खाड़ी में ऐसा क्या करने वाला है भारत? 14000 KM के लिए जारी कर दिया NOTAM
NOTAM
बंगाल की खाड़ी में ऐसा क्या करने वाला है भारत? 14000 KM के लिए जारी कर दिया NOTAM