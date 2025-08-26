'भारत का खूंखार बल्लेबाज' बना ओमान का कप्तान, एशिया कप में टीम इंडिया से इस दिन होगी टक्कर
एशिया कप 2025 के आगाज में कुछ ही दिन का वक्त बाकी रह गया है. 9 सितंबर से शुरू हो रहे इस टूर्नामेंट के लिए भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत कई टीमों का ऐलान हो चुका है. अब ओमान ने भी एशिया कप के लिए अपनी 17 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 26, 2025, 03:17 PM IST
एशिया कप 2025 के आगाज में कुछ ही दिन का वक्त बाकी रह गया है. यह टूर्नामेंट 9 से 28 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात में खेला जाएगा, जिसमें आठ टीमों के बीच खिताब जीतने की जंग होगी. इस बार ऐसी कप टी20 इंटरनॅशनल फॉर्मेट में खेला जाएगा. अगले साल भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाले आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से सभी टीमों के लिए यह यह टूर्नामेंट अहम होगा. एशिया कप के लिए भारत, पाकिस्तान समेत कई टीमों का ऐलान हो चुका है. अब ओमान ने भी एशिया कप के लिए अपनी 17 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है.

'भारतीय खिलाड़ी' बना ओमान का कप्तान

पहली बार एशिया कप में खेलने के लिए तैयार ओमान ने अपनी टीम की घोषणा कर दी. टीम की कमान भारतीय मूल के जतिंदर सिंह के हाथों में है. देश की संचालन संस्था ओमान क्रिकेट ने इस ओपनर बल्लेबाज को कप्तान बनाया. ओमान की कोचिंग श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज दलीप मेंडिस के हाथों में होगी, जिन्होंने 1980 के दशक में 24 टेस्ट मैच खेले थे. मेंडिस ने कहा कि एशिया कप उनकी टीम के लिए एक शानदार अनुभव होगा और वे वैश्विक मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पाएंगे.

कौन हैं जतिंदर सिंह?

जतिंदर सिंह दाएं हाथ के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं. वह ओमान की नेशनल क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं. जतिंदर का जन्म 5 मार्च 1989 को भारत के लुधियाना, पंजाब, में हुआ था. उनके पिता, गुरमैल सिंह, 1975 में रॉयल ओमान पुलिस में बढ़ई का काम करने के लिए ओमान आ गए थे. जतिंदर ने 2007 एसीसी अंडर-19 एलीट कप में 5 मैचों में ओमानी अंडर-19 टीम का प्रतिनिधित्व किया था. 2011 में उनका इंटरनेशनल डेब्यू किया, जब वर्ल्ड क्रिकेट लीग डिवीजन थ्री टूर्नामेंट में ओमानी नेशनल टीम के लिए खेले. जतिंदर ओमान के लिए 64 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं, जिनमें 1399 रन बनाए हैं. वह 61 वनडे मैच भी ओमान के लिए खेले हैं.

भारतीय मूल के 6 खिलाड़ी शामिल

दिलचस्प यह है कि ओमान की एशिया कप के लिए चुनी गई इस टीम में भारतीय मूल के 6 खिलाड़ी शामिल हैं. इनमें कप्तान जतिंदर सिंह के अलावा आशीष ओडेरा, समय श्रीवास्तव, करण सोनावाले, विनायक शुक्ला और आर्यन बिष्ट हैं. चार अनकैप्ड खिलाड़ियों को भी जगह मिली है. ये खिलाड़ी सूफियान यूसुफ, जकरिया इस्लाम, फैसल शाह और नदीम खान हैं.

इस दिन ओमान की भारत से टक्कर

ओमान अपने अभियान की शुरुआत 12 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ करेगा और फिर 15 और 19 तारीख को क्रमशः यूएई और भारत से खेलेगा. प्रत्येक ग्रुप से टॉप-2 टीमें टूर्नामेंट के अगले स्टेज के लिए क्वालीफाई करेंगी. टीम के कोच मेंडिस ने कहा, 'यह सच है कि हम एशिया कप में हिस्सा ले रहे हैं, जो एक बड़ा टूर्नामेंट है और हमारे खिलाड़ियों के लिए वैश्विक मंच पर अपने कौशल का प्रदर्शन करने का एक शानदार मौका है.' उन्होंने आगे कहा, 'भारत और पाकिस्तान जैसी टीमों के खिलाफ खेलना किसी भी क्रिकेटर के लिए यादगार पल होता है. तेज-तर्रार टी20 मैच में कुछ भी हो सकता है, जहां एक शानदार ओवर सब कुछ बदल सकता है.'

एशिया कप के लिए ओमान टीम

जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला, सुफियान यूसुफ, आशीष ओडेडेरा, आमिर कलीम, मोहम्मद नदीम, सुफियान महमूद, आर्यन बिष्ट, करण सोनावले, जिक्रिया इस्लाम, हसनैन अली शाह, फैसल शाह, मोहम्मद इमरान, नदीम खान, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव.

