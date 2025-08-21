इतिहास में पहली बार... 8वें नंबर पर उतरकर जड़ा शतक, 'भारत के खूंखार गेंदबाज' ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
Hindi News

इतिहास में पहली बार... 8वें नंबर पर उतरकर जड़ा शतक, 'भारत के खूंखार गेंदबाज' ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

वनडे क्रिकेट में यूं तो कई शतक बने हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ दो ही बार हुआ है जब आठवें नंबर पर उतरकर किसी क्रिकेटर ने सेंचुरी बनाई. 2021 में ऐसा पहली बार देखने को मिला. भारत में जन्मे एक क्रिकेटर ने आयरलैंड के लिए खेलते हुए यह कारनामा कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 21, 2025, 09:26 PM IST
इतिहास में पहली बार... 8वें नंबर पर उतरकर जड़ा शतक, 'भारत के खूंखार गेंदबाज' ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

वनडे क्रिकेट में यूं तो कई शतक बने हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ दो ही बार हुआ है जब आठवें नंबर पर उतरकर किसी क्रिकेटर ने सेंचुरी पूरी की. 2021 में ऐसा पहली बार देखने को मिला. भारत मूल के एक क्रिकेटर ने आयरलैंड के लिए खेलते हुए यह कारनामा कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया. वनडे क्रिकेट के इतिहास में दुनिया ने पहली बार देखा, जब किसी ने आठवें नंबर पर बैटिंग करते हुए शतक ठोका. आइए जानते हैं आखिर ये खिलाड़ी है कौन...

बॉलिंग ऑलराउंडर ने रच दिया इतिहास

इस क्रिकेटर का नाम सिमी सिंह है, जिन्होंने आयरलैंड के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया. भारत में जन्मे सिमी सिंह बतौर स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर आयरलैंड के लिए क्रिकेट खेले. 38 साल के इस क्रिकेटर का नाम 2021 में तब क्रिकेट की रिकॉर्डबुक में दर्ज हो गया, जब उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 8वें नंबर पर बैटिंग करते हुए 91 गेंदों में नाबाद 100 रन की पारी खेल डाली. वह इस फॉर्मेट के इतिहास में 8वें नंबर पर शतक लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए. बाद में बांग्लादेश के मेहदी हसन मिराज ने भी यह कारनामा दोहराया, जब 2022 में उन्होंने भारत के खिलाफ 83 गेंदों में नाबाद 100 रन की पारी खेली.

14 चौके के साथ पूरी सेंचुरी

सिमी सिंह 14 चौकों की मदद से शतक तक पहुंचे. सिमी के बल्ले से यह पारी तब निकली, जब आयरलैंड की टीम साउथ अफ्रीका से मिले 347 रन के बड़े टारगेट का पीछा कर रही थी. आयरलैंड ने 92 रन पर 6 विकेट गंवा दिए थे, जब सिमी क्रीज पर आए. हालांकि, 100 से ऊपर की स्ट्राइक से बनाया गया उनका यह नाबाद शतक आयरलैंड की जीत नहीं दिला सका. भले ही सिमी का यह शतक आयरलैंड को जीत की दहलीज तक नहीं पहुंचा पाया, लेकिन उन्होंने अपने नाम एक ऐसा रिकॉर्ड कर लिया, जिसके लिए उन्हें हमेशा जाना जाएगा.

ये भी पढ़ें: लगातार हिट, फिर भी EXIT! श्रेयस अय्यर की बार-बार अनदेखी से पिता आहत, भावुक अपील कर कहा- वो कहता नहीं है लेकिन...

भारत के पंजाब में सिमी सिंह का हुआ जन्म

सिमी सिंह का जन्म भारत के पंजाब में 4 फरवरी 1987 को हुआ था. भारत में जन्मे सिमी सिंह छोटी उम्र में ही आयरलैंड चले गए थे. आयरलैंड ए के लिए शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन करने के बाद उन्हें 30 साल की उम्र में नेशनल टीम में जगह मिल गई. इंग्लैंड के लिमिटेड ओवर टूर पर सिमी ने चार पारियों में 194 रन बनाए, जिसमें दो अर्धशतक और ग्लूस्टरशायर सेकेंड इलेवन के खिलाफ एक टी20 मैच में 57 गेंदों पर 97 रन की पारी शामिल रही. उन्होंने इस दौरे पर 17.42 की औसत से 7 विकेट भी लिए. इसके बाद उन्होंने इंटर-प्रांतीय लिमिटेड ओवर कप में लेइनस्टर लाइटनिंग के लिए नाबाद 70 रन बनाए.

2017 में हुआ इंटरनेशनल डेब्यू

2017 में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के साथ वनडे ट्राई सीरीज में उनका इंटरनेशनल डेब्यू हुआ, लेकिन आयरलैंड के लिए उनका पहला शानदार प्रदर्शन अगले साल जिम्बाब्वे में वर्ल्ड कप क्वालीफायर में आया, जिसमें आयरलैंड की टीम 5वें स्थान पर रही और 2019 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई. सिमी ने 3 मैचों में 8 विकेट लिए. इसके दो महीने बाद उनका टी20 इंटरनेशनल डेब्यू हुआ. उन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में 23 रन देकर 3 विकेट लिए और नाबाद 57 रन बनाए.

ये भी पढ़ें: Asia Cup में पाकिस्तान के साथ मैच तो होगा लेकिन... भारत सरकार ने विरोध के बीच दिया ग्रीन सिग्नल

2021 बना यादगार साल

2021 तक सिमी आयरलैंड की टीम का हिस्सा बने हुए थे. उन्होंने उस साल जनवरी में अपना पहला 5 विकेट हॉल हासिल किया, जब उन्होंने अबू धाबी में वनडे मैच में संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ 10 रन देकर 5 विकेट लिए. इसके कुछ महीने बाद उन्होंने मालाहाइड में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला वनडे शतक बनाया, जिसने उन्हें 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए इस फॉर्मेट में सैकड़ा पूरा करने वाला पहला क्रिकेटर बनाया.

गंभीर बीमारी की चपेट में आए

सिमी 2022 में टी20 वर्ल्ड कप में आयरलैंड के लिए खेले, लेकिन टूर्नामेंट के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से लगभग गायब हो गए. 2024 में क्रिकेट आयरलैंड ने घोषणा की कि सिमी एक्यूट लिवर फेलियर के कारण गंभीर रूप से बीमार हो गए थे, लेकिन लिवर ट्रांस्पलेंट के बाद वह ठीक हो गए. उन्होंने आयरलैंड के लिए 35 वनडे मैचों में 39 विकेट चटकाए और एक यादगार शतक और एक अर्धशतक के साथ 593 भी बनाए. वहीं, टी20 इंटरनेशनल में उन्होंने 53 मैच खेलते हुए 44 विकेट लिए. इस फॉर्मेट में उन्होंने 296 रन बनाए. सिमी ने 2022 में श्रीलंका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल के रूप में अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था.

;