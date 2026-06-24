भारत और आयरलैंड के बीच दो मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज 26 जून से होगा. इस टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला 26 जून को बेलफास्ट में खेला जाएगा. दूसरा टी20 मुकाबला 28 जून को बेलफास्ट में ही खेला जाएगा. राजस्थान में जन्मे तेज गेंदबाज और ऑलराउंडर जय मूंदरा को भारत के खिलाफ होने वाली दो मैचों की T20I सीरीज के लिए आयरलैंड की टीम में पहली बार चुना गया है.
पंजाब के सिमी सिंह के बाद आयरलैंड के लिए खेलने वाले वह दूसरे एशियाई क्रिकेटर बनने जा रहे हैं. जयपुर से 100 किलोमीटर दूर टोंक नाम के छोटे से शहर में जन्मे जय मूंदरा की क्रिकेट में दिलचस्पी बचपन से ही थी और उन्होंने एक अकादमी ज्वाइन की थी. हालांकि उन्होंने तेज गेंदबाज के तौर पर शुरुआत की थी, लेकिन किशोरावस्था में उनकी भूमिका बदल गई. 16 साल की उम्र तक उन्हें टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज और बाएं हाथ के स्पिनर के तौर पर देखा जाने लगा.
जय मूंदरा ने 'क्रिकेट आयरलैंड' को बताया कि उनकी पढ़ाई प्राथमिकता बन गई और क्रिकेट पीछे छूट गया. उन्हें लगा कि क्रिकेट का सफर खत्म हो गया है, लेकिन वह शौकिया तौर पर खेलते रहे. कॉलेज के दिनों में उन्होंने टेनिस बॉल से मीडियम पेस बॉलिंग शुरू की और बाद में अपनी कॉलेज टीम के लिए लेदर-बॉल क्रिकेट में वापसी की. जैसे-जैसे जय मूंदरा की गति बढ़ी, तेज गेंदबाजी के लिए उनका उत्साह भी लौट आया.
2019 में ग्रेजुएशन के बाद जय मूंदरा को एक बड़ा फैसला लेना था. फुल-टाइम कॉर्पोरेट करियर चुनने और शायद क्रिकेट छोड़ने के बजाय, उन्होंने इस खेल को एक आखिरी मौका देने का फैसला किया. 2021 में, 24 साल की उम्र में, वह इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में मास्टर्स डिग्री करने के लिए आयरलैंड चले गए और साथ ही एक क्रिकेटर के तौर पर भी खुद को बेहतर बनाते रहे. यह कदम निर्णायक साबित हुआ.
डबलिन में रहने के दौरान, जय मूंदरा लेइनस्टर क्रिकेट क्लब से जुड़े और आयरलैंड के घरेलू क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई. साल 2023 में एक बड़ी उपलब्धि तब मिली, जब वह लेइनस्टर टीम का हिस्सा थे, जिसने देश की सबसे प्रतिष्ठित क्लब प्रतियोगिताओं में से एक, 'आयरिश सीनियर कप' जीता. एक बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर जय मूंदरा क्रिकेट को टैलेंट, तैयारी और मानसिकता की परीक्षा मानते हैं. वह दबाव में अच्छा प्रदर्शन करने की चुनौती से प्रेरित होते हैं और मानते हैं कि सुधार कभी नहीं रुकता. उनकी बॉलिंग फिलॉसफी दबाव बनाने और बल्लेबाजों को गलती करने पर मजबूर करने पर केंद्रित है.
जय मूंदरा ने 'क्रिकेट आयरलैंड' से कहा, 'बाएं हाथ के गेंदबाज के तौर पर, मेरा एंगल ही मेरी ताकत है. नई गेंद से, मैं स्विंग का इस्तेमाल करने, पैड या स्टंप पर गेंद मारने और कुछ गेंदें बल्लेबाज के पास से निकालने की कोशिश करता हूं. मेरा मकसद यह होता है कि मैं एक ही तरह की गेंद न डालूं और बल्लेबाज से एज (किनारा) लगवाने की कोशिश करूं. मैं आक्रामक रहना चाहता हूं, बल्लेबाज पर दबाव बनाना चाहता हूं और उन्हें असहज करना चाहता हूं, ताकि वे गलती करें और मुझे शुरुआती विकेट लेने के मौके मिलें.
जय मूंदरा ने कहा, 'मैं अपनी गति में बदलाव करना और स्लोअर बॉल व कटर जैसी वेरिएशन का इस्तेमाल करना पसंद करता हूं. मैं हर गेंद को एक साझेदारी तोड़ने के मौके के तौर पर देखता हूं. बल्लेबाजी में, मैं हालात के हिसाब से खेलने पर भरोसा रखता हूं, चाहे मुझे आक्रामक खेलना हो या लंबी और धैर्यपूर्ण पारी खेलनी हो. मेरा मानना है कि लचीलापन बहुत जरूरी है.' क्रिकेट के अलावा, जय मूंदरा बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस और फुटबॉल जैसे कई खेलों के शौकीन हैं और इनमें से कुछ में उन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज का प्रतिनिधित्व भी किया है. वह टेस्ट क्रिकेट के भी बहुत बड़े फैन हैं.
लोर्कन टकर (कप्तान), रॉस एडायर, बेन कैलिट्ज, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, स्टीफन डोहेनी, मैथ्यू हम्फ्रीज, गेविन होए, मैथ्यू हॉलार्ड, लियाम मैकार्थी, जय मूंदरा, हैरी टेक्टर, टिम टेक्टर, रूबेन विल्सन.