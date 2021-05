Sachin Tendulkar समेत कई दिग्गजों ने मनाया Mothers Day, मां के साथ शेयर की फोटोज

नई दिल्ली: आज पूरी दुनिया मदर्स डे (Mothers Day) मना रही है. ये खास दिन हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है. इस दिन लोग अक्सर अपनी मां के साथ सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करते हैं. भारतीय टीम (Indian Team) के भी कई खिलाड़ियों ने इसी बीच अपनी मां के साथ सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट की है.

मदर्स डे (Mothers Day) पर भारतीय टीम के पूर्व और मौजूदा खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर अपनी-अपनी मां के साथ फोटो शेयर की है. दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, वीरेंद सहवाग, शिखर धवन, सुरेश रैना और कई और खिलाड़ियों ने शानदार पोस्ट शेयर कर लोगों को मदर्स डे की बधाई दी है.

इन सभी खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर अपनी मां के साथ फोटो शेयर करने के साथ प्यारे-प्यारे मैसेज भी लिखे हैं. इस बीच वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) ने तो एक बहुत ही अच्छी कविता लिखी है. लोग इन फोटोज पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं और ये फोटोज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं.

आइए एक नजर डालते हैं उन सभी फोटोज पर जो भारतीय क्रिकेटरों ने आज के दिन शेयर की है.

Mothers are the ones who pray for you no matter how old you get. For them, you are always their child. Blessed to have two mothers in my life who have nurtured and loved me always.

Wishing Aai and Kaku a very Happy #MothersDay, sharing some photos from the past. pic.twitter.com/x22BBvDDiC

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) May 9, 2021