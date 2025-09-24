न पाकिस्तान और न श्रीलंका... ICC रैंकिंग्स में भारतीय प्लेयर्स का बज रहा डंका, टॉप पर खूंखार प्लेयर्स की बादशाहत
Advertisement
trendingNow12935097
Hindi Newsक्रिकेट

न पाकिस्तान और न श्रीलंका... ICC रैंकिंग्स में भारतीय प्लेयर्स का बज रहा डंका, टॉप पर खूंखार प्लेयर्स की बादशाहत

ICC Rankings: एशिया कप 2025 में टीम इंडिया के खिलाड़ी हर मैच में धुआंधार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं. इसके अलावा बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका के भी कुछ नाम धमाकेदार फॉर्म में हैं. लेकिन इसके बावजूद टी20 की इंटरनेशनल आईसीसी रैंकिंग्स में टीम इंडिया का जलवा देखने को मिल रहा है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 24, 2025, 05:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Abhishek Sharma
Abhishek Sharma

ICC Rankings: एशिया कप 2025 में टीम इंडिया के खिलाड़ी हर मैच में धुआंधार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं. इसके अलावा बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका के भी कुछ नाम धमाकेदार फॉर्म में हैं. लेकिन इसके बावजूद टी20 की इंटरनेशनल आईसीसी रैंकिंग्स में टीम इंडिया का जलवा देखने को मिल रहा है. मेगा टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा चर्चित अभिषेक शर्मा की बादशाहत आईसीसी रैंकिंग्स में बरकरार है. उन्होंने अभी तक 5 मुकाबलों में अपनी प्रचंड फॉर्म जारी रखी है और अभी तक टूर्नामेंट के टॉप रन स्कोरर हैं.

गेंदबाजी में फिरकी मास्टर का जलवा

बॉलिंग की टी20 रैंकिंग्स की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती का जलवा देखने को मिला है. चक्रवर्ती को पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के सुपर-4 मैच में एक भी विकेट हासिल नहीं हुआ. लेकिन इसके बावजूद वह पहले नंबर पर काबिज हैं. चक्रवर्ती ने पाकिस्तान के खिलाफ 0-25 का किफायती स्पेल डाला जिससे पाकिस्तान के रनों पर ब्रेक लगी. चक्रवर्ती को 14 रेटिंग अंकों की बढ़त के साथ शीर्ष पर अपनी जगह मजबूत की.

Add Zee News as a Preferred Source

हार्दिक ने भी लगाई छलांग

हार्दिक पांड्या ने भी बॉलिंग रैंकिंग में छलांग मारी है. वह छह स्थान ऊपर चढ़कर 60वें नंबर पर पहुंचे हैं वहीं, टी20 में ऑलराउंडरों की रैंकिंग में भी शीर्ष स्थान बरकरार रखा है. पाकिस्तान के खिलाफ 19 गेंद में 30 रन की नाबाद पारी खेलने वाले तिलक वर्मा को भी फायदा हुआ है. उन्होंने बल्लेबाजों की रैंकिंग में एक स्थान ऊपर चढ़कर तीसरे स्थान पर आ गए हैं. इसके अलावा पाकिस्तान के एक स्पिनर ने भी लंबी छलांग लगाई है. 

ये भी पढे़ं.. वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कौन होगा टीम इंडिया का उपकप्तान? रेस में ये 3 नाम

पाकिस्तानी स्पिनर को बड़ा फायदा

एशिया कप के दौरान रैंकिंग में बढ़त हासिल करने वाले अन्य खिलाड़ियों में पाकिस्तान के लेग स्पिनर अबरार अहमद 12 स्थानों की लंबी छलांग लगाकर गेंदबाजों की रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुँच गए हैं. जिससे उनके रेटिंग अंक 703 हो गए हैं. यह उपलब्धि श्रीलंका के खिलाफ 1-8 के खराब प्रदर्शन के बाद मिली है. उन्होंने पाकिस्तान की जीत में बहुमूल्य भूमिका निभाई. अबरार ने इससे पहले यूएई के खिलाफ 2-13 का स्पेल फेंका था. इसके बाद भारत के खिलाफ 1-42 रहा. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

ICC Rankings

Trending news

भारतीय कानून का पालन करना पड़ेगा..एलन मस्क के X को HC से बड़ा झटका, क्या थी मांग?
Karnataka High Court
भारतीय कानून का पालन करना पड़ेगा..एलन मस्क के X को HC से बड़ा झटका, क्या थी मांग?
लेह में 4 की मौत, 70 जख्मी: हिंसा में बदला युवाओं का गुस्सा, क्यों भड़की आग?
Ladakh Protests
लेह में 4 की मौत, 70 जख्मी: हिंसा में बदला युवाओं का गुस्सा, क्यों भड़की आग?
R. G. Kar आंदोलन से जुड़े डॉ. अनिकेत का तबादला रद्द, कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
RG Kar Medical College
R. G. Kar आंदोलन से जुड़े डॉ. अनिकेत का तबादला रद्द, कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
PM मोदी को मिले उपहारों को ला सकते हैं अपने घर, बस करना होगा ये काम
PM Modi
PM मोदी को मिले उपहारों को ला सकते हैं अपने घर, बस करना होगा ये काम
J&K: जम्मू-कश्मीर का 4 राज्यसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख घोषित, जानिए कब होगी गिनती
Jammu and Kashmir
J&K: जम्मू-कश्मीर का 4 राज्यसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख घोषित, जानिए कब होगी गिनती
लेह में छात्रों का प्रदर्शन हुआ हिंसक, पथराव के बीच BJP दफ्तर, पुलिस वैन को लगाई आग
Leh
लेह में छात्रों का प्रदर्शन हुआ हिंसक, पथराव के बीच BJP दफ्तर, पुलिस वैन को लगाई आग
99.99% से किया नीट क्लियर, MBBS में एडमिशन वाले दिन की खुदकुशी, नोट में लिखा....
Teen Suicide case
99.99% से किया नीट क्लियर, MBBS में एडमिशन वाले दिन की खुदकुशी, नोट में लिखा....
जब पंजाब के 2 भाई विमान के लैंडिंग गियर में छिपे, अफगानिस्तानी लड़के से खतरनाक कहानी
Plane Landing Gear
जब पंजाब के 2 भाई विमान के लैंडिंग गियर में छिपे, अफगानिस्तानी लड़के से खतरनाक कहानी
सरकारी हॉस्पिटल के DR. की लापरवाही, ऑक्सीजन मास्क हटाकर महिला ने बताया वो पैर नहीं..
medical negligence
सरकारी हॉस्पिटल के DR. की लापरवाही, ऑक्सीजन मास्क हटाकर महिला ने बताया वो पैर नहीं..
पुलिस के हत्थे चढ़ा सुपारी किलर गैंग, हत्या की साजिश को नाकाम कर किया गिरफ्तार
Hyderabad
पुलिस के हत्थे चढ़ा सुपारी किलर गैंग, हत्या की साजिश को नाकाम कर किया गिरफ्तार
;