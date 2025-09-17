हैंड शेक ही नहीं... अभी और मचेगा बवाल, सुपर-4 से पहले टीम इंडिया को सख्त आदेश!
भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच के बाद विवाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं. हैंडशेक कॉन्ट्रोवर्सी के बाद एक और मामला सामने आ रहा है.  मंगलवार 16 सितंबर को जब भारतीय खिलाड़ी ट्रेनिंग के लिए आईसीसी के दुबई एकेडमी में पहुंचे थी, तो उन्हें सख्त ऑर्डर दिए गए.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 17, 2025, 09:46 PM IST
Team India
Team India

भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच के बाद विवाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं. हैंडशेक कॉन्ट्रोवर्सी के बाद एक और मामला सामने आ रहा है.  मंगलवार 16 सितंबर को जब भारतीय खिलाड़ी ट्रेनिंग के लिए आईसीसी के दुबई एकेडमी में पहुंचे थी, तो उन्हें सख्त ऑर्डर दिए गए. भारतीय खिलाड़ी सुपर फोर से पहले होने वाले ग्रुप ए के फाइनल गेम से पहले प्रैक्टिस के सिलसिले में आईसीसी की एकेडमी में पहुंची थी. भारतीय टीम टूर्नामेंट में सुपर फोर के लिए पहले ही क्वालीफाई कर चुकी है. शुक्रवार को ओमान के खिलाफ टीम इंडिया अपना आखिरी ग्रुप मैच खेलेगी.

टीम को सख्त आदेश
जियो न्यूज की रिपोर्ट्स की मानें तो,  टीम मैनेजमेंट ने सूर्यकुमार यादव को पाकिस्तान के नेट बॉलर्स से खास दूरी बनाने के लिए कहा गया था.
मैनेजमेंट ने ना सिर्फ सूर्या बल्कि किसी भी भारतीय खिलाड़ियों को पाकिस्तानी प्लेयर से पूरी तरह से दूरी बनाने का आदेश हैं.
 
प्रैक्टिस के दौरान सावधानी
आईसीसी एकेडमी में हर मूल के गेंदबाज मौजूद रहते हैं ताकि प्रैक्टिस और भी अच्छे से की जा सके. फिर चाहे वो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका कोई भी देश हो. वहां सभी देश के खिलाड़ी मौजूद रहते हैं.  यही नहीं पिछले एशिया कप और आईसीसी टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों को पाकिस्तानी खिलाड़ी के साथ बातचीत करते और हंसी मजाक करते देखा गया है.

हैंडशेक मामले के बाद बढ़ा विवाद
भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को खेले गए मुकाबले के बाद हैंडशेक मामले ने तेजी पकड़ ली थी. दोनों देशों के बीच के हालात को देखते हुए बीसीसीआई और मैनेजमेंट को पाकिस्तानी खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के दौरान पूरी तरह से नजरअंदाज करने के निर्देश दिए हैं. पाकिस्तानी मीडिया की माने तो भारतीय खिलाड़ियों को पाकिस्तानी खिलाड़ियों से किसी भी तरह की बातचीत और फोटो खींचने की सख्त मनाही थी.

