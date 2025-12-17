टी20I का नया बॉस, भारत के लिए सबसे ज्यादा चौके ठोकने वाले खिलाड़ी, अभिषेक ने साल भर में काट दिया गदर

टी20 फॉर्मेट लोगों की पहली पसंद बन चुका है. लिमिटेड ओवर्स के इस फॉर्मेट में बल्लेबाज गोली की रफ्तार से रन बनाते हैं. कई बार खिलाड़ी आते संग ही बड़ा-बड़ा प्रहार करना शुरू कर देते हैं. क्रिकेट के सबसे छोटे और रोमांचक फॉर्मेट यानी टी20 इंटरनेशनल में कई सारे स्टार खिलाड़ी हुए हैं. बता दें कि भारतीय खिलाड़ियों का इस फॉर्मेट में खूब दबदबा रहा है. इस प्रारूप में लंबे-लंबे शॉट खेलना जितना जरूरी माना गया है उतना ही जरूरी बाउंड्री लगाते रहना भी है. ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा चौके जड़ने वाले भारतीय खिलाड़ियों के बारे में. इन खिलाड़ियों ने समय के साथ अपने दमदार बल्लेबाजी की बदौलत पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का लोहा मनवाया.

रोहित शर्मा

लिस्ट में नंबर 1 पर भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का नाम है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2007 में की थी. बता दें कि रोहित के संन्यास लेने तक वह टी20 इंटरनेशनल के सबसे सीनियर खिलाड़ी थे. उन्होंने अपने करियर के दौरान टीम इंडिया के लिए खेले 159 मैचों की 151 पारियों में 140.90 के बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट से 4231 रन बनाने का कारनामा किया है. इस दौरान रोहित शर्मा ने भारत की ओर से सबसे ज्यादा 383 चौके जड़ने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम पर दर्ज कराया है. साथ ही रोहित शर्मा टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले खिलाड़ी भी हैं.

विराट कोहली

लिस्ट में दूसरे पायदान पर भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का नाम है. कोहली ने टीम इंडिया के लिए कई चमत्कार किए हैं. इसी के साथ टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा चौके जड़ने के मामले में वह दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं. विराट कोहली ने अपने टी20 करियर के दौरान खेले 125 मैचों की 117 पारियों में 137.89 के बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट से 4188 रन बनाए. इस दौरान कोहली ने टीम इंडिया के लिए 369 चौके जड़ने का रिकॉर्ड कायम किया है.

सूर्यकुमार यादव

इस फेहरिस्त में तीसरे पायदान पर मौजूदा भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव का नाम है. सूर्या ने अपने टी20 करियर की शुरुआत साल 2021 में की थी. उन्होंने अपने अभी तक के करियर के दौरान खेले 98 मैचों की 92 पारियों में 163.49 के धमाकेदार स्ट्राइक रेट से 2783 रन बनाने का कारनामा किया है. वहीं, उन्होंने भारत के लिए 251 चौके जड़ने का रिकॉर्ड कायम किया है. सबसे ज्यादा चौके जड़ने के मामले में ह तीसरे नंबर पर हैं.

अभिषेक का आतंक

भारत के स्टार सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने साल 2025 में जमकर आतंक मचाया. उन्होंने बल्ले से कई धुआंदार परियां खेली. वहीं, अगर बात करें उनके बल्लेबाजी परफॉर्मेंस की तो वह अपने अभी तक के छोटे से करियर में ही 101 चौके लगा चुके हैं.

