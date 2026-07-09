टीम इंडिया में नहीं मिल रहा मौका...अब दोबारा विदेशी टीम से खेलेगा ये भारतीय, 54 मैचों में चटकाए हैं 223 विकेट

Indian spinner Sai Kishore: भारतीय घरेलू क्रिकेट में अपनी फिरकी का लोहा मनवाने वाले बाएं हाथ के स्टार स्पिनर आर. साई किशोर इस वक्त चर्चा में हैं. टीम इंडिया में जगह बनाने की कोशिशों में जुटे इस क्रिकेटर ने एक बड़ा फैसला लिया है. यह भारतीय खिलाड़ी दोबारा विदेशी धरती पर अपना जलवा बिखेरने के लिए तैयार है. 29 साल के साई किशोर ने इंग्लैंड के मशहूर काउंटी क्लब ग्लोस्टरशायर के साथ काउंटी चैंपियनशिप 2026 सीजन के आखिरी 6 मैचों के लिए एक बड़ा करार किया है.
तमिलनाडु के स्टार क्रिकेटर साई किशोर ग्लोस्टरशायर के लिए 20 अगस्त से शुरू होने वाले मैच में समरसेट के खिलाफ (चेल्टनहैम में) मैदान पर उतरेंगे. इसके बाद वे डर्बीशायर और मिडलसेक्स के खिलाफ ब्रिस्टल में घरेलू मैच खेलेंगे, जबकि डरहम, लंकाशायर और केंट के खिलाफ विदेशी पिचों पर अपनी स्पिन का जादू दिखाएंगे.
ग्लोस्टरशायर के साथ जुड़ने पर साई किशोर ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, 'मैं इस मौके के लिए ग्लोस्टरशायर मैनेजमेंट का बेहद आभारी हूं. ग्लोस्टरशायर का इतिहास बेहद समृद्ध है और यहां का सेटअप शानदार है. मैं हमेशा से इंग्लिश परिस्थितियों में खुद को परखना चाहता था और इस क्लब के साथ जुड़ना मेरे लिए सही फैसला है. मैं ब्रिस्टल और चेल्टनहैम में प्रशंसकों से मिलने और टीम की जीत में योगदान देने के लिए उत्सुक हूं.'
ग्लोस्टरशायर के हेड कोच जॉन लुईस का मानना है कि सीजन के आखिरी पड़ाव पर साई किशोर का अनुभव टीम के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा. लुईस ने कहा, 'हम साई किशोर को टीम में शामिल करके बेहद उत्साहित हैं. वे एक प्रमाणित और अनुभवी क्रिकेटर हैं. सीजन के इस आखिरी दौर में इंग्लैंड की परिस्थितियां अक्सर स्पिन गेंदबाजों के लिए बेहद मददगार होती हैं. ऐसे में हमें पूरी उम्मीद है कि साई एक विदेशी स्पिनर के तौर पर हमारी टीम में बड़ा प्रभाव छोड़ेंगे और मैचों का रुख पलटेंगे.'
यह पहला मौका नहीं है, जब साई किशोर इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलेंगे. इससे पहले साल 2025 के सीजन में वे सरे की टीम का हिस्सा रह चुके हैं. सरे की तरफ से खेलते हुए उन्होंने डरहम के खिलाफ एक मैच में शानदार गेंदबाजी करते हुए काउंटी क्रिकेट में अपना पहला 'फाइव विकेट हॉल' (एक पारी में 5 विकेट) भी चटकाया था. अब देखना होगा कि ग्लोस्टरशायर के लिए खेलते हुए यह भारतीय स्पिनर इंग्लिश बल्लेबाजों को अपनी फिरकी पर कितना नचा पाता है.
भारत के लिए 3 टी20 आई खेल चुके साई किशोर का भारतीय घरेलू क्रिकेट में रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है, लेकिन रवींद्र जडेजा और अक्षर पटेल जैसे स्थापित स्पिनरों के रहते उन्हें नेशनल टीम में लगातार मौके नहीं मिल सके हैं. उनके प्रथम श्रेणी आंकड़े किसी भी कप्तान को दीवाना बना सकते हैं. उन्होंने फर्स्ट क्लास के 54 मैचों में 223 शिकार किए हैं. वह 14 बार एक पारी में 5 विकेट ले चुके हैं. 11 दफा 4 विकेट हॉल किया है.