72 चौके 33 छक्के 722 रन...T20 WC 2026 से किया गया था बाहर, इस खूंखार भारतीय ने सेलेक्टर्स को दिया मुंहतोड़ जवाब!

Shubman Gill Comeback Story IPL 2026: धमाकेदार कमबैक किसे कहते हैं, यह शुभमन गिल ने आईपीएल 2026 में रनों की सुनामी के साथ सबको बता दिया है. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में फॉर्म और धीमी बल्लेबाजी को लेकर गिल पिछले 1 साल से आलोचकों के निशाने पर थे. उन्हें T20 विश्व कप 2026 से ड्रॉप भी कर दिया गया था, वो भी तब जब वह टीम के उपकप्तान थे. टी20 टीम से निकाले जाने के बाद कई लोगों ने उनके टी20 करियर पर सवाल उठाए थे, लेकिन असली चैंपियन वही होता है जो आलोचनाओं का जवाब जुबान से नहीं, बल्कि अपने बल्ले की गूंज से देता है. शुभमन गिल ने ठीक ऐसा ही किया.

आईपीएल 2026 के क्वालीफायर-2 जैसे बड़े और करो या मरो (Do-or-Die) नॉकआउट मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ गिल ने 53 गेंदों में 104 रनों की ऐतिहासिक शतकीय पारी खेलकर न सिर्फ अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया, बल्कि चयनकर्ताओं (Selectors) को भी अपने प्रदर्शन से करारा जवाब दिया है. गुजरात ने प्लेऑफ इतिहास का सबसे बड़ा 215 रनों का लक्ष्य महज 18.4 ओवर में 7 विकेट रहते हासिल कर लिया. जीत के हीरो गिल ही रहे. उन्होंने अपनी कप्तानी में पहली बार गुजरात को फाइनल में पहुंचाया है.

सेलेक्टर्स को दिया मुंहतोड़ जवाब

T20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया से बाहर होने के बड़े झटके को गिल ने खुद पर हावी नहीं होने दिया. उन्होंने इस सीजन में धीरे-धीरे अपनी खोई हुई लय हासिल की और कंसिस्टेंसी के साथ मैच जिताऊ पारियां खेलीं. आईपीएल 2026 में गिल अब तक 15 मैचों में 48.13 की बेहतरीन औसत और 163.71 के धाकड़ स्ट्राइक रेट से 722 रन कूट चुके हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 72 शानदार चौके और 33 गगनचुंबी छक्के निकले हैं. राजस्थान के खिलाफ मैच में उन्होंने अकेले 15 चौके और 3 छक्के जड़कर विपक्षी गेंदबाजों को रिमांड पर लिया और दिखा दिया कि वे इस शॉर्टेस्ट फॉर्मेट के कितने बड़े 'किंग' हैं.

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मोहम्मद कैफ भी हुए मुरीद

शुभमन गिल के इस रौद्र रूप और जबरदस्त कमबैक को देखकर भारत के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif) भी खुद को उनकी तारीफ करने से नहीं रोक पाए. कैफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर गिल के शांत स्वभाव और दबाव झेलने की क्षमता की खुलकर सराहना की.

कैफ ने लिखा, 'T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले ड्रॉप होने के बाद भी शुभमन गिल पूरी तरह शांत रहे और अपने बल्ले को बात करने दी. प्लेऑफ इतिहास के सबसे बड़े रन चेज की अगुवाई करते हुए उन्होंने शानदार 100 रन बनाए. करो या मरो के मुकाबले में 700 से ज्यादा रन, 164 का स्ट्राइक रेट और मैन ऑफ द मैच (MoM). गिल ने दहाड़ के साथ वापसी की है. अब बतौर कप्तान उनका पहला आईपीएल फाइनल है. क्या कमाल की कहानी है.'

ट्रॉफी के साथ ऑरेंज कैप भी जीतना चाहेंगे गिल

अब शुभमन गिल ऑरेंज कैप की रेस में 722 रनों के साथ दूसरे नंबर पर आ गए हैं और वह नंबर-1 पर काबिज वैभव सूर्यवंशी (776 रन) से महज 55 रन दूर हैं. 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ होने वाले फाइनल महामुकाबले में गिल न सिर्फ बतौर कप्तान अपनी पहली ट्रॉफी उठाना चाहेंगे, बल्कि ऑरेंज कैप भी अपने नाम करना चाहेंगे.

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