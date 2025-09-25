Advertisement
IND vs WI Test: वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान...करुण नायर बाहर, देवदत्त पडिक्कल की वापसी

India vs West Indies Test Squad 2025: वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है. शुभमन गिल की कप्तानी में चुनी गई 15 सदस्यीय टीम में करुण नायर को जगह नहीं मिली है. टेस्ट टीम में देवदत्त पडिक्कल की वापसी हुई है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 25, 2025, 01:10 PM IST
India Test Squad vs West Indies Series 2025: वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है. शुभमन गिल की कप्तानी में चुनी गई 15 सदस्यीय टीम में करुण नायर को जगह नहीं मिली है. उन्होंने 2017 के बाद टेस्ट टीम में वापसी की थी और इंग्लैंड सीरीज के बाद ही अब बाहर हो गए. टेस्ट टीम में देवदत्त पडिक्कल की वापसी हुई है. इंग्लैंड दौरे पर गए ओपनर अभिमन्यु ईश्वरन, तेज गेंदबाज आकाश दीप और अंशुल कंबोज का सेलेक्शन नहीं हुआ है.

नीतीश की वापसी, शार्दुल बाहर

इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज के दौरान चोटिल होने वाले ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी वापसी करने में सफल हुए हैं. वह टीम में इकलौते तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं. इंग्लैंड में खेलने वाले शार्दुल ठाकुर को इस बार मौका नहीं मिला है. उन्हें बाहर कर दिया गया. 

नए उपकप्तान के साथ टीम इंडिया

शुभमन गिल इंग्लैंड में पहली बार टेस्ट की कप्तानी करने के बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी दूसरी टेस्ट सीरीज में भारत की कमान संभालेंगे. इस बार उनके साथ रवींद्र जडेजा के रूप में एक नया उप-कप्तान होगा.ऋषभ पंत टीम में जगह बनाने के लिए पर्याप्त रूप से ठीक नहीं हुए हैं.पंत इंग्लैंड दौरे पर उप-कप्तान थे. ध्रुव जुरेल और एन जगदीशन टीम में दो विशेषज्ञ विकेटकीपर हैं और जुरेल के पहली पसंद होने की उम्मीद है.

स्पिनरों की भरमार

घरेलू मैदान पर तेज गेंदबाजी की तुलना में स्पिन की बड़ी भूमिका होने की उम्मीद के साथ भारत ने जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल को तीन स्पिन-गेंदबाजी ऑलराउंडर के रूप में चुना है. एक स्पेशलिस्ट स्पिनर कुलदीप यादव टीम में हैं. नीतीश तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा मुख्य तेज गेंदबाज हैं.

सीरीज का शेड्यूल और WTC में भारत की स्थिति

वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय टीम दो टेस्ट मैच खेलेगी. पहला टेस्ट मैच 2 अक्टूबर अहमदाबाद में शुरू होगा. इसके बाद दूसरा टेस्ट मैच 10 अक्टूबर से दिल्ली में खेला जाएगा. 2025-27 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में टीम की छह सीरीज में से दूसरी सीरीज है.भारत का यह चक्र इंग्लैंड में एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी सीरीज से शुरू हुआ था. वह सीरीज 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुई थी. पांच टेस्ट मैचों के लिए उपलब्ध अधिकतम 60 अंकों में से 28 अंक अर्जित करने के बाद भारत 46.67 प्रतिशत अंकों के साथ डब्ल्यूटीसी अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है. ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका क्रमशः 100 और 66.67 प्रतिशत अंकों के साथ उससे ऊपर हैं. वेस्टइंडीज के शून्य प्रतिशत अंक हैं, क्योंकि उसने जून-जुलाई में ऑस्ट्रेलिया से तीन टेस्ट मैच गंवाए थे.

टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा (उपकप्तान), जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, नारायण जगदीशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव.

टेस्ट सीरीज के लिए वेस्टइंडीज की टीम

रोस्टन चेज (कप्तान), केवलोन एंडरसन, ब्रैंडन किंग, तेजनारायण चंद्रपॉल, एलिक अथानाजे, जॉन कैंपबेल, जस्टिन ग्रीव्स, , टेविन इमलाच (विकेटकीपर), शाई होप (विकेटकीपर), शामार जोसेफ, जोमेल वॉरिकन, अल्जारी जोसेफ, एंडजरसन फिलिप, जेडेन सील्स, खैरी पियरे.

