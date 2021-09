टीम इंडिया के इस खिलाड़ी पर टूटा दुखों का पहाड़, पिता का हुआ निधन

मुंबई: टीम इंडिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल के लिए बेहद बुरी खबर सामने आई है. दरअसल उनके पिता अजयभाई का रविवार को निधन हो गया. पार्थिव ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी दी.

छत्तीस साल के पार्थिव ने भारत के लिए 25 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 934 रन बनाये हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 71 रन है.पार्थिव ने ट्वीट किया, ‘अत्यंत दु:ख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिता अजयभाई बिपिनचंद्र पटेल का निधन हो गया है. उनका निधन 26 सितंबर 2021 को हुआ. हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप उनके लिए प्रार्थना करें. उनकी आत्मा को शांति मिले. ओम नमः शिवाय’.

It is with the deepest grief and sadness, we inform the passing away of my father Mr. Ajaybhai Bipinchandra patel. He left for his heavenly abode on 26th September 2021.We request you to keep him in your thoughts and prayers. May his soul rest in peac pic.twitter.com/tAsivVBJIt

— parthiv patel (@parthiv9) September 26, 2021