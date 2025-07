इतने पास, फिर भी दूर...लॉर्ड्स में हार कर भी 'सिकंदर' बन गई टीम इंडिया, सचिन से गांगुली तक ने बजाई ताली

India vs England Test Series: इंग्लैंड ने भारत को पांच टेस्ट मैचों की सीरीज के तीसरे मुकाबले में 22 रनों से हरा दिया. लॉर्ड्स में मिली इस जीत ने उसे सीरीज में 2-1 से आगे कर दिया. भारतीय टीम ने मैच में शानदार प्रदर्शन किया और अंत तक मुकाबले में बनी रही. मैच के पांचवें दिन अंतिम सेशन में मोहम्मद सिराज के आउट होने से करोड़ों भारतीय फैंस का दिल टूट गया. सिराज को शोएब बशीर ने आउट करके भारत की पारी को समेट दिया.

सिराज के आउट होते ही टूटा दिल

टीम इंडिया को 193 रन का लक्ष्य मिला था. वह दूसरी पारी में 170 रन ही बना सकी. इससे पहले इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में 192 रन बनाए थे. इससे पहले दोनों टीमों ने पहली पारी में 387-387 रन बनाए थे. इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को मैच में ऑलराउंड प्रदर्शन के कारण प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला. टीम इंडिया के लिए दूसरी पारी में रवींद्र जडेजा ने नाबाद 61 रन बनाए. उन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के साथ मिलकर टीम को जीत के करीब पहुंचाया, लेकिन सिराज के आउट होते ही टीम इंडिया हार गई.

ये भी पढ़ें: सिराज के आउट होते ही वायरल हुआ 1999 का ये Video, जवागल श्रीनाथ के साथ हुई थी अनहोनी

गांगुली ने क्या कहा?

मैच में भारतीय टीम के जज्बे को देखकर भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भी खुश हो गए. दोनों ने टीम की जमकर तारीफ की. गांगुली का मानना है कि भारत को यह मैच जीतना चाहिए था. उन्होंने एक्स पर लिखा, ''क्या टेस्ट मैच था...भारत लॉर्ड्स से बहुत निराश होकर लौटेगा...उन्होंने तीनों टेस्ट मैच बहुत अच्छा खेला...लेकिन 2-1 से पिछड़ने के बाद...ये एक ऐसा टेस्ट मैच था जिसे जीतना था...जडेजा ने कड़ी टक्कर दी और दिखाया कि 193 का स्कोर कोई बड़ा स्कोर नहीं था...''

What a test match .. India will leave Lords very disappointed .. they played so well all 3 test matches . But down 2-1 ..it was a test match to be won.. jadeja fought hard and showed 193 was not a big total .. @bcci @Teamindiacrick

So near, yet so far….

Jadeja, Bumrah, & Siraj fought all the way till the end. Well tried, Team India.

England played well to keep the pressure on and produced the result they desired. Congratulations on a hard fought win.

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) July 14, 2025