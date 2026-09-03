मोहम्मद शमी और आकिब नबी नहीं... ये 5 गेंदबाज BCCI की पहली पसंद, न्यूजीलैंड का मिलेगा टिकट, रिपोर्ट्स में बड़ा दावा

भारत का न्यूजीलैंड दौरा 22 अक्टूबर से शुरू होगा, जहां उसे पांच T20I, पांच ODI और दो टेस्ट मैच खेलने हैं. यह दौरा 22 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक चलेगा. इस दौरे पर दो मैचों की टेस्ट सीरीज जीतना टीम इंडिया का सबसे बड़ा टारगेट होगा. भारत को ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027 के फाइनल की रेस में बने रहने के लिए यह दोनों ही टेस्ट मैच जीतने होंगे. भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 की पॉइंट्स टेबल में टॉप दो में जगह बनाकर 'द ओवल' में होने वाले WTC 2027 फाइनल के लिए क्वालिफाई करना चाहती है.
'दैनिक जागरण' की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय टीम मैनेजमेंट ने इस विदेशी सीरीज के लिए पांच तेज गेंदबाजों को शॉर्टलिस्ट किया है. हालांकि, टीम इंडिया से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को एक बार फिर जगह नहीं मिली है. मोहम्मद शमी ने भारत के लिए 64 टेस्ट मैचों में 229 विकेट हासिल किए हैं. मोहम्मद शमी ने न्यूजीलैंड में चार टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 15 विकेट हासिल किए हैं. मोहम्मद शमी को टीम इंडिया की प्लानिंग का हिस्सा नहीं माना जा रहा है, भले ही उनके पास काफी अनुभव और अच्छा रिकॉर्ड है.
मोहम्मद शमी के अलावा जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को भी इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है. आकिब नबी 2025-26 रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे. आकिब नबी को पिछले महीने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पहली बार भारतीय टेस्ट टीम में बुलाया गया था, लेकिन उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला. इसके बजाय, ऐसी खबरें हैं कि टीम मैनेजमेंट ने न्यूजीलैंड सीरीज के लिए जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार और आकाश दीप को शॉर्टलिस्ट किया है.
हालांकि, जसप्रीत बुमराह और आकाश दीप अभी चोटों के कारण खेल से दूर हैं, जबकि गुरनूर बरार ने अभी तक भारत के लिए टेस्ट डेब्यू नहीं किया है. फिर भी, इस युवा तेज गेंदबाज ने 'इंडिया ए' और घरेलू क्रिकेट में अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया है. BCCI अधिकारी गुरुवार को मुंबई में भारतीय टीम मैनेजमेंट के साथ बैठक करेंगे. मीटिंग के दौरान, बोर्ड शॉर्टलिस्ट किए गए तेज गेंदबाजों की फिटनेस, उपलब्धता और सीरीज में उनके रोल के बारे में जानकारी ले सकता है.
न्यूजीलैंड में हालात तेज गेंदबाजों के ज्यादा अनुकूल होते हैं, इसलिए टीम मैनेजमेंट दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारत के तेज गेंदबाजी अटैक को मजबूत करना चाहता है. भारत ने पिछली बार 2020 में टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड का दौरा किया था और विराट कोहली की कप्तानी में दोनों मैचों में हार का सामना करना पड़ा था. दोनों टीमों के बीच साल 2024 में हुई टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड ने भारत में 3-0 से जीत हासिल की थी.