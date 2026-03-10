Indian Team Schedule: टी20 वर्ल्ड कप के बाद अब कब मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया? IPL के बाद होगी 'शुभ' शुरुआत

Indian Team Schedule: भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को मात देकर अपना रिकॉर्ड तीसरा टी20 वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम कर लिया. इस जीत के साथ ही भारत ने क्रिकेट जगत में कई नए कीर्तिमान स्थापित किए. भारत अब घरेलू सरजमीं पर टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला देश बन गया. इसके अलावा 2024 के बाद 2026 का खिताब जीतकर भारत ने लगातार दो बार (बैक टू बैक) वर्ल्ड चैंपियन बनने का गौरव भी हासिल किया. भारत ने अब तक कुल तीन बार (2007, 2024, 2026) खिताब जीते हैं.

मैच की शुरुआत में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. हालांकि, भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने इस फैसले को जल्द ही गलत साबित कर दिया. अपनी पुरानी लय में लौटते हुए अभिषेक ने महज 21 गेंदों में 52 रनों की रिकॉर्ड तोड़ पारी खेली, जिसमें छह चौके और तीन छक्के शामिल थे. उन्होंने संजू सैमसन के साथ मिलकर 98 रनों की साझेदारी की. इसके बाद सैमसन ने ईशान किशन (25 गेंदों में 54 रन) के साथ शतकीय साझेदारी कर भारत का स्कोर 16वें ओवर में ही 200 के पार पहुंचा दिया. अंत में शिवम दुबे के विस्फोटक 26* रनों की मदद से भारत ने फाइनल का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर 255/5 खड़ा किया.

कीवियों का किला कैसे ढहा?

256 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने बेबस नजर आई. अक्षर पटेल (3/23) और जसप्रीत बुमराह (4/15) की घातक गेंदबाजी ने न्यूजीलैंड के ऊपरी क्रम को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया और टीम का स्कोर 72/5 कर दिया. कीवी टीम के लिए टिम साइफर्ट ने संघर्ष करते हुए 52 रन बनाए, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से साथ नहीं मिला. कप्तान मिचेल सेंटनर ने भी 43 रनों की पारी खेली, लेकिन पूरी कीवी टीम महज 159 रनों पर सिमट गई.

क्या है टीम इंडिया का आगामी शेड्यूल?

अब टी20 वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया करीब दो महीने से ज्यादा समय के बाद मैदान पर उतरेगी. आईपीएल की व्यस्तता के बाद भारतीय खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करेंगे. जून के महीने में भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा, जहां दोनों टीमें एक टेस्ट मैच और तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलेंगी. इसके तुरंत बाद जुलाई में भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ एक सीमित ओवरों की सीरीज के लिए मैदान पर उतरेगी, जिसमें पांच टी20 और तीन वनडे मैच शामिल होंगे.

इन दो सीरीज पर अभी अंतिम फैसला नहीं

भारत ने अभी तक कन्फर्म नहीं किया है कि वे बांग्लादेश का दौरा करेंगे या नहीं. इसके अलावा रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 वनडे मैच खेले जाएंगे, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है.

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की क्या है स्थिति?

अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाला एकमात्र टेस्ट मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) चक्र का हिस्सा नहीं होगा. हालांकि, इसके बाद होने वाली न्यूजीलैंड और श्रीलंका के खिलाफ विदेशी टेस्ट सीरीज और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू मैदान पर होने वाली जंग चैंपियनशिप के नजरिए से अत्यंत महत्वपूर्ण होगी और अंक तालिका में भारत की स्थिति तय करेगी.