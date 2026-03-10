Advertisement
trendingNow13136144
Hindi Newsक्रिकेटIndian Team Schedule: टी20 वर्ल्ड कप के बाद अब कब मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया? IPL के बाद होगी शुभ शुरुआत

Indian Team Schedule: टी20 वर्ल्ड कप के बाद अब कब मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया? IPL के बाद होगी 'शुभ' शुरुआत

Indian Team Schedule: टी20 वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया करीब दो महीने से ज्यादा समय के बाद मैदान पर उतरेगी. आईपीएल की व्यस्तता के बाद भारतीय खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करेंगे. जून के महीने में भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Mar 10, 2026, 05:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Indian Team Schedule: टी20 वर्ल्ड कप के बाद अब कब मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया? IPL के बाद होगी 'शुभ' शुरुआत

Indian Team Schedule: भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को मात देकर अपना रिकॉर्ड तीसरा टी20 वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम कर लिया. इस जीत के साथ ही भारत ने क्रिकेट जगत में कई नए कीर्तिमान स्थापित किए. भारत अब घरेलू सरजमीं पर टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला देश बन गया.  इसके अलावा 2024 के बाद 2026 का खिताब जीतकर भारत ने लगातार दो बार (बैक टू बैक) वर्ल्ड चैंपियन बनने का गौरव भी हासिल किया. भारत ने अब तक कुल तीन बार (2007, 2024, 2026) खिताब जीते हैं.

मैच की शुरुआत में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. हालांकि, भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने इस फैसले को जल्द ही गलत साबित कर दिया. अपनी पुरानी लय में लौटते हुए अभिषेक ने महज 21 गेंदों में 52 रनों की रिकॉर्ड तोड़ पारी खेली, जिसमें छह चौके और तीन छक्के शामिल थे. उन्होंने संजू सैमसन के साथ मिलकर 98 रनों की साझेदारी की. इसके बाद सैमसन ने ईशान किशन (25 गेंदों में 54 रन) के साथ शतकीय साझेदारी कर भारत का स्कोर 16वें ओवर में ही 200 के पार पहुंचा दिया. अंत में शिवम दुबे के विस्फोटक 26* रनों की मदद से भारत ने फाइनल का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर 255/5 खड़ा किया.

कीवियों का किला कैसे ढहा?

Add Zee News as a Preferred Source

256 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने बेबस नजर आई. अक्षर पटेल (3/23) और जसप्रीत बुमराह (4/15) की घातक गेंदबाजी ने न्यूजीलैंड के ऊपरी क्रम को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया और टीम का स्कोर 72/5 कर दिया. कीवी टीम के लिए टिम साइफर्ट ने संघर्ष करते हुए 52 रन बनाए, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से साथ नहीं मिला. कप्तान मिचेल सेंटनर ने भी 43 रनों की पारी खेली, लेकिन पूरी कीवी टीम महज 159 रनों पर सिमट गई.

ये भी पढ़ें: टी20 वर्ल्ड कप के बाद अर्शदीप पर चला ICC का हंटर, फाइनल में की थी गलती, लगा जुर्माना

क्या है टीम इंडिया का आगामी शेड्यूल?

अब टी20 वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया करीब दो महीने से ज्यादा समय के बाद मैदान पर उतरेगी. आईपीएल की व्यस्तता के बाद भारतीय खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करेंगे. जून के महीने में भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा, जहां दोनों टीमें एक टेस्ट मैच और तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलेंगी. इसके तुरंत बाद जुलाई में भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ एक सीमित ओवरों की सीरीज के लिए मैदान पर उतरेगी, जिसमें पांच टी20 और तीन वनडे मैच शामिल होंगे.

इन दो सीरीज पर अभी अंतिम फैसला नहीं

भारत ने अभी तक कन्फर्म नहीं किया है कि वे बांग्लादेश का दौरा करेंगे या नहीं. इसके अलावा रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 वनडे मैच खेले जाएंगे, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है.

ये भी पढ़ें: BCCI ने जितनी प्राइज मनी टीम इंडिया को दी, उतने में बिक जाएंगे PSL के सारे खिलाड़ी

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की क्या है स्थिति?

अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाला एकमात्र टेस्ट मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) चक्र का हिस्सा नहीं होगा. हालांकि, इसके बाद होने वाली न्यूजीलैंड और श्रीलंका के खिलाफ विदेशी टेस्ट सीरीज और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू मैदान पर होने वाली जंग चैंपियनशिप के नजरिए से अत्यंत महत्वपूर्ण होगी और अंक तालिका में भारत की स्थिति तय करेगी.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

Indian cricket team

Trending news

जंग ने धीमी की चूल्हे की आंच, LPG गैस में आई किल्लत; संकट में इन राज्यों के होटल
LPG shortage
जंग ने धीमी की चूल्हे की आंच, LPG गैस में आई किल्लत; संकट में इन राज्यों के होटल
'LPG उत्पादन बढ़ाएं कंपनियां', सरकार का फरमान; PM मोदी से मिले जयशंकर और हरदीप पुरी
israel iran war
'LPG उत्पादन बढ़ाएं कंपनियां', सरकार का फरमान; PM मोदी से मिले जयशंकर और हरदीप पुरी
पड़ोसी पहले: मुश्किल समय में सहारा बना भारत, पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश भेजेगा डीजल
india
पड़ोसी पहले: मुश्किल समय में सहारा बना भारत, पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश भेजेगा डीजल
गैस किल्लत के बीच देश में क्या रोक लगी? एस्मा और कमोडिटी एक्ट में अंतर जान लीजिए
LPG Crisis
गैस किल्लत के बीच देश में क्या रोक लगी? एस्मा और कमोडिटी एक्ट में अंतर जान लीजिए
आरोप बर्दाश्त नहीं... SIR मामले पर SC सख्त, बोला- खारिज दावों के लिए बने ट्रिब्यूनल
Sir
आरोप बर्दाश्त नहीं... SIR मामले पर SC सख्त, बोला- खारिज दावों के लिए बने ट्रिब्यूनल
बीवी का आरोप- बेडरूम में पकड़ा, केरल के मंत्री ने दी सफाई- प्यार कोई जुर्म नहीं है
Kerala News
बीवी का आरोप- बेडरूम में पकड़ा, केरल के मंत्री ने दी सफाई- प्यार कोई जुर्म नहीं है
मां-बहन की गाली देने वालों की अब खैर नहीं! इस गांव में लागू हुई सख्त व्‍यवस्‍था
nasik
मां-बहन की गाली देने वालों की अब खैर नहीं! इस गांव में लागू हुई सख्त व्‍यवस्‍था
'मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं...' लालू की तरह बोलने वाला कश्मीरी विधायक कौन है?
jammu kashmir news
'मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं...' लालू की तरह बोलने वाला कश्मीरी विधायक कौन है?
Parliament Budget Session Phase 2 Live: स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देंगे अमित शाह, बुधवार को बोल सकते हैं लोकसभा में
Budget Session 2 Phase Live
Parliament Budget Session Phase 2 Live: स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देंगे अमित शाह, बुधवार को बोल सकते हैं लोकसभा में
विदेशियों के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं ईरानी...जंग के बीच क्या-क्या बोले राजदूत?
US Israel Iran War
विदेशियों के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं ईरानी...जंग के बीच क्या-क्या बोले राजदूत?