इन खिलाड़ियों के बगैर उतरेगी टीम इंडिया, 2024 में बने थे विश्व चैंपियन, क्या भारत फिर से जीतेगी खिताब?

Trending Photos
भारत और न्यूजीलैंड के बीच खिताबी जंग बस कुछ ही देर में होनी है. यह ऐतिहासिक मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है. टीम इंडिया एक बार फिर टी20 विश्व कप के फाइनल में पहुंच चुकी है. गौरतलब है कि भारतीय टीम के पास आज के जीत से तीन नायाब रिकॉर्ड कायम करने का मौका होगा. दरअसल , टीम इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन है और अगर वह आज ये मुकाबला जीत जाते हैं, तो ऐसा करने वाली पहली टीम बनेगी. इसके अलावा टीम इंडिया अगर ये मुकाबला जीत जाती है,तो तीन बार चैंपियन बनने वाली भारत पहली टीम बन जाएगी. इसके साथ ही भारत बतौर मेजबानी भी टी20 विश्व कप जीतने वाली पहली टीम बन जाएगी. बहरहाल, आज हम आपको बताने वाले है साल 2024 चैंपियन टीम के खिलाड़ियों के बारे में, जो आज इस टीम का हिस्सा नहीं हैं...
रोहित शर्मा, विराट कोहली, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, यशस्वी जायसवाल, सुर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल , अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज. ये सारे खिलाड़ी साल 2024 में टीम इंडिया की विश्व कप विजेता की टीम है. इस टीम में से 4 खिलाड़ी, आज फाइनल मुकाबला खेल रही टीम का हिस्सा तक नहीं है.
अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, रिंकू सिंह, कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर. ये इस साल टी20 विश्व कप के फाइनल में खेल रही टीम इंडिया के 15 सदस्यीय खिलाड़ी हैं. अब देखना दिलचस्प होगा भारतीय टीम इतिहास दोहरा पाएगी या नहीं.
टीम इंडिया अगर आज फाइनल मुकाबला जीत जाती है. तो वह एक नहीं बल्कि तीन इतिहास रच देंगे.भारत बतौर डिफेंडिंग चैंपियन खिताब जीतने वाली पहली टीम बन जाएगी. इसके अलावा भारत मेजबान के रूप में विश्व कप चैंपियन बनने वाली पहली टीम बन जाएगी. वहीं, बात करें तीसरे रिकॉर्ड के बारे में तो तीसरी बार टी20 विश्व कप चैंपियन बनने वाली भारत पहली टीम बन जाएगी.
ये भी पढ़ें : भारत ने अहमदाबाद में मचाया धमाल, पावरप्ले में रनों की बारिश, अभिषेक के तूफान में झुलसे कीवी