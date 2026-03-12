Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटपिता का निधन और वर्ल्ड कप से भी ड्रॉप.. सीने में छिपा रिंकू सिंह से भी बड़ा दुख, T20 WC के बाद छलका दर्द

पिता का निधन और वर्ल्ड कप से भी ड्रॉप.. सीने में छिपा रिंकू सिंह से भी बड़ा दुख, T20 WC के बाद छलका दर्द

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया के चैंपियन बनने का जश्न धमाकेदार अंदाज में मना. कई प्लेयर्स के लिए ये वर्ल्ड कप खास रहा लेकिन स्टार रिंकू सिंह ये वर्ल्ड कप कभी नहीं भूलेंगे. वर्ल्ड कप के बीच ही उनके पिता का निधन हो गया और वह अंदर से टूट गए. लेकिन एक और भारतीय विकेटकीपर है जो रिंकू सिंह जैसा ही दर्द छिपाए बैठा है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 12, 2026, 06:38 AM IST
PIC- Jitesh Sharma Instagram
PIC- Jitesh Sharma Instagram

रिंकू सिंह, टीम इंडिया का वो खिलाड़ी जो टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनने के बाद भी अंदर से टूटा नजर आ रहा था. वजह था पिता का जाना जो इस खिलाड़ी को वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ देख नहीं पाए. 'वर्ल्ड कप जीतकर आना' ये पिता के रिंकू के लिए शब्द थे. लेकिन एक और भारतीय विकेटकीपर है जो सीने में रिंकू सिंह से भी बड़ा दर्द छिपाए बैठा है. पिता का निधन भी हुआ और इस विकेटकीपर को वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी जगह नहीं मिली क्योंकि टीम में पहले ही दो विकेटकीपर थे.

कौन है ये खिलाड़ी?

हम जिस विकेटकीपर की बात कर रहे हैं वो हैं जितेश शर्मा. आईपीएल से सुर्खियों में आए जितेश ने टीम इंडिया में एंट्री मारने में देर नहीं लगाई थी. लेकिन ईशान किशन के कमबैक के बाद अब उनकी वापसी की मुश्किलें और भी बढ़ चुकी हैं. ईशान ने ऐसा कमबैक किया कि न्यूजीलैंड सीरीज से लेकर टी20 वर्ल्ड कप तक बल्ले से तबाही मचा रखी है. जितेश शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप के खत्म होने के बाद अपने सीने में छिपा दर्द जगजाहिर किया.

क्या बोले जितेश?

जितेश शर्मा ने बताया कि जब उन्हें टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से बाहर किया गया तो उन्हें काफी बुरा लगा. लेकिन समय के साथ ये दर्द कम हो गया क्योंकि उन्हें अहसास हुआ कि आखिरी समय में पिता के साथ रहना अधिक जरूरी था. उनके पिता मोहन शर्मा का एक फरवरी को बीमारी के बाद निधन हो गया था. वर्ल्ड कप से बाहर होने का दुख उनके लिए चुनौती बन गया.

ये भी पढे़ं.. टी20 वर्ल्ड कप में नहीं हुआ सेलेक्शन, फिर पिता की मौत...अब वापसी के लिए तैयार धुरंधर

बढ़ गई जितेश की जिम्मेदारी

जितेश ने बताया कि पिता के जाने के बाद उनपर परिवार की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी है. उन्होंने बताया कि वह अपने मां, भाई और परिवार का ख्याल रखते हैं और उन्हें समय देते हैं. वह अपनी भावनाओं को उनके सामने नहीं दिखाते. उन्होंने बताया कि वह करियर तो देखेंगे लेकिन अब इस दुख के साथ जीना पड़ेगा. पिता उनके लिए हीरो थे. जितेश ने कहा कि वह आज होते तो कहते कि जाओ प्रैक्टिस करो मेरी चिंता मत करो. जितेश ने रिंकू सिंह की भी बात की और कहा कि ऐसी मुश्किलों के बाद मैदान पर लौटना एक बड़ी चुनौती होती है. 

