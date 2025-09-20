संजू सैमसन ने तोड़ा धोनी का 'प्रचंड रिकॉर्ड', ऐसा करिश्मा करने वाले बने भारत के टॉप विकेटकीपर
Advertisement
trendingNow12929474
Hindi Newsक्रिकेट

संजू सैमसन ने तोड़ा धोनी का 'प्रचंड रिकॉर्ड', ऐसा करिश्मा करने वाले बने भारत के टॉप विकेटकीपर

भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने शुक्रवार 19 सितंबर को ओमान के खिलाफ एशिया कप 2025 के ग्रुप-A मुकाबले में एक 'प्रचंड रिकॉर्ड' बना दिया है. संजू सैमसन यह कमाल करने वाले भारत के टॉप विकेटकीपर बल्लेबाज भी बन गए हैं. बता दें कि 30 साल के भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने ओमान के खिलाफ इस मैच में नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए 45 गेंदों पर 56 रनों की पारी खेली.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 20, 2025, 08:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

संजू सैमसन ने तोड़ा धोनी का 'प्रचंड रिकॉर्ड', ऐसा करिश्मा करने वाले बने भारत के टॉप विकेटकीपर

भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने शुक्रवार 19 सितंबर को ओमान के खिलाफ एशिया कप 2025 के ग्रुप-A मुकाबले में एक 'प्रचंड रिकॉर्ड' बना दिया है. संजू सैमसन यह कमाल करने वाले भारत के टॉप विकेटकीपर बल्लेबाज भी बन गए हैं. बता दें कि 30 साल के भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने ओमान के खिलाफ इस मैच में नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए 45 गेंदों पर 56 रनों की पारी खेली. संजू सैमसन ने 124.44 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 3 चौके और 3 छक्के लगाए.

संजू सैमसन ने तोड़ा धोनी का 'प्रचंड रिकॉर्ड'

संजू सैमसन की पारी के दम पर भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 188 रन बनाए और ओमान के सामने 189 रन का टारगेट रखा. संजू सैमसन इसी बीच टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले भारतीय विकेटकीपर भी बन गए हैं. संजू सैमसन ने टी20 क्रिकेट में अभी तक 307 मैच खेलते हुए अपने 353 छक्के पूरे कर लिए हैं. संजू सैमसन ने इस मामले में महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है. महेंद्र सिंह धोनी के नाम 405 टी20 मैचों में 350 छक्के जड़ने का रिकॉर्ड दर्ज है.

Add Zee News as a Preferred Source

टी20 में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले भारतीय विकेटकीपर

1. संजू सैमसन - 307 मैचों में 353 छक्के

2. महेंद्र सिंह धोनी - 405 मैचों में 350 छक्के

3. केएल राहुल - 239 मैचों में 332 छक्के

4. रॉबिन उथप्पा - 291 मैचों में 267 छक्के

5. दिनेश कार्तिक - 412 मैचों में 261 छक्के

टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने के मामले में टॉप पर कौन?

संजू सैमसन इसके अलावा टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने के मामले में भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर आ गए हैं. भारत के विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा इस लिस्ट में टॉप पर काबिज हैं. रोहित शर्मा ने 463 टी20 मैचों में 547 छक्के लगाए हैं. इस लिस्ट में दूसरा नंबर विराट कोहली का आता है. विराट कोहली ने 414 टी20 मैचों में 435 छक्के लगाए हैं. तीसरा नंबर सूर्यकुमार यादव का आता है. सूर्यकुमार यादव ने 328 टी20 मैचों में 382 छक्के लगाए हैं. चौथा नंबर संजू सैमसन का आता है. संजू सैमसन ने 307 टी20 मैचों में 353 छक्के लगाए हैं.

टी20 में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज

1. रोहित शर्मा - 463 टी20 मैचों में 547 छक्के

2. विराट कोहली - 414 टी20 मैचों में 435 छक्के

3. सूर्यकुमार यादव - 328 टी20 मैचों में 382 छक्के

4. संजू सैमसन - 307 टी20 मैचों में 353 छक्के

5. महेंद्र सिंह धोनी - 405 टी20 मैचों में 350 छक्के

भारत ने ओमान को 21 रन से हरा दिया

बता दें कि भारत ने इस मुकाबले में ओमान को 21 रन से हरा दिया. ओमान इस मैच में हारी जरूर लेकिन उनके बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की कड़ी परीक्षा ली. अगर कप्तान जतिंदर की पारी धीमी नहीं होती, तो शायद परिणाम कुछ और हो सकता था. भारतीय क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 188 रन बनाए थे. ओमान ने 4 विकेट पर 167 रन बनाए और 21 रन से मैच हारी. भारत के लिए हार्दिक, हर्षित, कुलदीप और अर्शदीप ने 1-1 विकेट लिए.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Sanju Samson

Trending news

गाड़ी में स्टीकर नहीं तो कॉलेज में नो एंट्री, इस यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए नियम
Punjab University
गाड़ी में स्टीकर नहीं तो कॉलेज में नो एंट्री, इस यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए नियम
Aaj Ki Taza Khabar Live: आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, जनता को देंगे 34 हजार करोड़ से ज्यादा की सौगात
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, जनता को देंगे 34 हजार करोड़ से ज्यादा की सौगात
वो दाना डालेंगे आप जाल में ना फंसना, इस मुस्लिम देश की यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी
iran
वो दाना डालेंगे आप जाल में ना फंसना, इस मुस्लिम देश की यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी
वापस एक्टिव हुआ मानसून, इन जगहों पर झमाझम बरसेगा पानी, IMD ने दी चेतावनी
Weather
वापस एक्टिव हुआ मानसून, इन जगहों पर झमाझम बरसेगा पानी, IMD ने दी चेतावनी
गोधरा में थाने के घेराव के बाद लाठीचार्ज, दागे गए आंसू गैस के गोले; भारी फोर्स तैनात
Godhra
गोधरा में थाने के घेराव के बाद लाठीचार्ज, दागे गए आंसू गैस के गोले; भारी फोर्स तैनात
किश्तवार में एनकाउंटर... पुंछ में हथियारों की बरामदगी, देर रात सेना का ऑपरेशन जारी
Army
किश्तवार में एनकाउंटर... पुंछ में हथियारों की बरामदगी, देर रात सेना का ऑपरेशन जारी
HDFC बैंक ने जवान के अपमान से झाड़ा पल्ला, भारत में सेना के अपमान पर कितनी सजा?
HDFC bank
HDFC बैंक ने जवान के अपमान से झाड़ा पल्ला, भारत में सेना के अपमान पर कितनी सजा?
जो देश के लिए जान देते हैं वो 'गंवार' हैं? सेना के अपमान पर माफी मांगेगा HDFC बैंक
DNA Analysis
जो देश के लिए जान देते हैं वो 'गंवार' हैं? सेना के अपमान पर माफी मांगेगा HDFC बैंक
लाइन लगाना स्टेटस, डिजिटल रूम का जुनून...क्यों फोन बदलना Gen-Z का लाइफस्टाइल बन गया?
DNA Analysis
लाइन लगाना स्टेटस, डिजिटल रूम का जुनून...क्यों फोन बदलना Gen-Z का लाइफस्टाइल बन गया?
गूगल ऑफिस के बाहर ऐसी टूटी-फूटी रोड, सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं; कहां से आया ये VIDEO
Bengaluru
गूगल ऑफिस के बाहर ऐसी टूटी-फूटी रोड, सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं; कहां से आया ये VIDEO
;