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Hindi Newsक्रिकेटT20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया का ऐलान, हरमनप्रीत की कप्तानी में इन 15 धुरंधरों को मिली खिताब जिताने की जिम्मेदारी

T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया का ऐलान, हरमनप्रीत की कप्तानी में इन 15 धुरंधरों को मिली खिताब जिताने की जिम्मेदारी

Women's T20 World Cup 2026 Team India Squad: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है. बीसीसीआई ने शनिवार (आज) को 15 सदस्यीय स्क्वॉड की घोषणा की है. मेगा इवेंट के लिए स्टार खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर को कप्तान चुना गया है, जबकि स्मृति मंधाना उपकप्तान होंगी. इस टीम में एक से बढ़कर एक मैच विनर्स मौजूद हैं.

 

 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 02, 2026, 05:32 PM IST
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T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान (PHOTO- BCCI)
T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान (PHOTO- BCCI)

Women's T20 World Cup 2026 Team India Squad: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है. बीसीसीआई ने शनिवार (आज) को 15 सदस्यीय स्क्वॉड की घोषणा की है. मेगा इवेंट के लिए स्टार खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर को कप्तान चुना गया है, जबकि स्मृति मंधाना उपकप्तान होंगी. इस टीम में एक से बढ़कर एक मैच विनर्स मौजूद हैं. 12 जून से 5 जुलाई तक इंग्लैंड में होने वाले टी20 विश्व कप के लिए टीम इंडिया में एक सरप्राइज एंट्री भी हुई है. विमेंस प्रीमियर लीग 2026 में शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन के बाद दिल्ली कैपिटल्स की खिलाड़ी नंदिनी शर्मा को वर्ल्ड कप टीम में जगह मिली है.

नंदिनी शर्मा की टीम इंडिया में एंट्री

नंदनी शर्मा को आगामी 2026 आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है. WPL 2026 में हैट्रिक लेकर सनसनी मचाने वाली नंदिनी का चयन पहली बार राष्ट्रीय टीम में हुआ है. चंडीगढ़ की 24 वर्षीय तेज गेंदबाज नंदनी शर्मा ने महिला प्रीमियर लीग के अपने पहले ही सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए 17 विकेट लेकर संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज का खिताब अपने नाम किया था.

महिला टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अरुंधति रेड्डी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, श्री चरनी, श्रेयंका पाटिल, भारती फुलमाली, यास्तिका भाटिया, नंदिनी शर्मा, राधा यादव

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स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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