फिर टूटा है ऑस्ट्रेलिया का घमंड! भारतीय महिला टीम ने घर में घुसकर दिया गहरा जख्म, 10 साल बाद हुआ ये बड़ा कारनामा

India Women vs Australia Women: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा टी20 इंटरनेशनल मैच जीतकर इतिहास रच दिया है. शनिवार को टीम इंडिया ने एडिलेड ओवल मैदान पर खेले गए मैच को जीतकर 3 मैचों की सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया. 10 सालों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार घर पर ऑस्ट्रेलियाई टीम का घमंड टूटा है. भारतीय महिला टीम ने 10 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में T20I सीरीज जीतकर बड़ा कारनामा किया है.

एडिलेड ओवल में खेले गए तीसरे मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 176 रन बनाए थे. इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 159 रन बना सकी और टीम इंडिया ने 17 रनों से मुकाबला जीतकर 2-1 से सीरीज अपने नाम किया. बल्ले से 82 रनों की शानदार पारी खेलने वाली स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर रचा इतिहास

Add Zee News as a Preferred Source

हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी ने हाल ही में हुए ODI वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया को हराकर बड़ा कारनामा किया था. अब टीम इंडिया टी20 विश्व कप की तैयारियों में जुटी है और बड़े टूर्नामेंट से पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर ऐतिहासिक कारनामा किया है. 10 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में T20I सीरीज जीतने के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने खुशी जाहिर की. उन्होंने खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए कहा, ''इसका बहुत महत्व है, मुझे लगता है यह पूरी टीम का प्रयास है. सभी बहुत सकारात्मक हैं और टीम के लिए वास्तव में कुछ करना चाहते हैं. यह देखकर बहुत अच्छा लगता है कि सभी आगे आकर टीम में योगदान दे रहे हैं.''