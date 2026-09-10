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एशिया कप 2026 के फाइनल में भारतीय महिला टीम: बांग्लादेश को 40 रनों से रौंदा, शेफाली-दीप्ति जीत में चमकी

Women Asia Cup 2026: महिला एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में बांग्लादेश को रौंदकर भारतीय महिला टीम ने फाइनल का टिकट कटवा लिया है. शेफाली वर्मा की 64 रनों की तूफानी पारी के दम पर भारत ने 149 रनों का स्कोर खड़ा किया. इसके जवाब में बांग्लादेश की महिला टीम 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 109 रन ही बना सकी.

Published: Sep 10, 2026, 11:12 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 11:24 PM IST
एशिया कप 2026 के फाइनल में भारतीय महिला टीम: बांग्लादेश को 40 रनों से रौंदा, शेफाली-दीप्ति जीत में चमकी
Image Credit: एशिया कप 2026 के फाइनल में भारतीय महिला टीम: बांग्लादेश को 40 रनों से रौंदा

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