Asian Games 2026: हॉकी में धमाका जारी... सिंगापुर को 7-0 से रौंदकर महिला टीम ने कटवाया सेमीफाइनल का टिकट

ब्रेक के बाद भी भारतीय टीम का दबदबा कायम रहा. तीसरे क्वार्टर में निक्की प्रधान ने पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर भारत की बढ़त को 6-0 कर दिया. सिंगापुर भारत के लगातार दबाव का सामना करने में संघर्ष करता रहा, जबकि भारतीय डिफेंस ने विपक्षी टीम को कोई बड़ा खतरा पैदा नहीं करने दिया. अंतिम क्वार्टर में दीपिका ने पेनाल्टी कॉर्नर पर शानदार ड्रैग-फ्लिक करते हुए गेंद को गोल के निचले दाएं कोने में पहुंचाया और भारत का स्कोर 7-0 करते हुए टीम की जीत सुनिश्चित की. एशियन गेम्स 2026 में ग्रुप स्टेज में 5 में से 5 मुकाबले जीतकर टीम इंडिया के हौसले बुलंद हैं और अब भारतीय महिला टीम की नजर मेडल पर है.