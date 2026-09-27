Asian Games 2026: हॉकी में धमाका जारी... सिंगापुर को 7-0 से रौंदकर महिला टीम ने कटवाया सेमीफाइनल का टिकट

India In Asian Games 2026: एशियन गेम्स 2026 में भारत की हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है. पुरुष टीम के बाद अब महिलाओं ने भी सेमीफाइनल का टिकट कटवा लिया है. रविवार को खेले गए अपने पने आखिरी ग्रुप मुकाबले में भारत ने सिंगापुर को 7-0 से रौंद दिया. सेमीफाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम का सामना साउथ कोरिया से होगा.
गिफू प्रीफेक्चुरल ग्रीन स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में शुरुआत से ही भारत का दबदबा रहा और टीम ने 64 प्रतिशत समय तक गेंद अपने कब्जे में रखी. इस दौरान भारतीय टीम को 28 पेनाल्टी कॉर्नर मिले. इस मैच में भारत की पांच खिलाड़ियों ने एक-एक गोल किए, जबकि सुनेलिता टोप्पो ने दो गोल दागे.
हालांकि, कई मौके बनाने और कई पेनाल्टी कॉर्नर हासिल करने के बावजूद भारतीय टीम पहले क्वार्टर में कोई गोल नहीं दाग सकी. सिंगापुर की गोलकीपर फेलिसा लाई और उनकी डिफेंस ने शुरुआती 15 मिनट तक भारतीय हमलों को रोके रखा. आखिरकार, दूसरे क्वार्टर में भारत को सफलता मिल गई. कप्तान सलीमा टेटे ने फील्ड गोल करके टीम का खाता खोला.
भारत ने जल्द ही अपनी बढ़त को और मजबूत किया. सुनेलिता टोप्पो ने पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करते हुए स्कोर 2-0 कर दिया, जिसके कुछ ही देर बाद टोप्पो ने फिर गोल किया. इसके बाद लालरेम्सियामी और ऋतुजा पिसल ने भी गोल दागे, जिससे भारत ने 'हाफ-टाइम' तक 5-0 की मजबूत बढ़त हासिल कर ली.
ब्रेक के बाद भी भारतीय टीम का दबदबा कायम रहा. तीसरे क्वार्टर में निक्की प्रधान ने पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर भारत की बढ़त को 6-0 कर दिया. सिंगापुर भारत के लगातार दबाव का सामना करने में संघर्ष करता रहा, जबकि भारतीय डिफेंस ने विपक्षी टीम को कोई बड़ा खतरा पैदा नहीं करने दिया. अंतिम क्वार्टर में दीपिका ने पेनाल्टी कॉर्नर पर शानदार ड्रैग-फ्लिक करते हुए गेंद को गोल के निचले दाएं कोने में पहुंचाया और भारत का स्कोर 7-0 करते हुए टीम की जीत सुनिश्चित की. एशियन गेम्स 2026 में ग्रुप स्टेज में 5 में से 5 मुकाबले जीतकर टीम इंडिया के हौसले बुलंद हैं और अब भारतीय महिला टीम की नजर मेडल पर है.