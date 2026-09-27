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Asian Games 2026: हॉकी में धमाका जारी... सिंगापुर को 7-0 से रौंदकर महिला टीम ने कटवाया सेमीफाइनल का टिकट

India In Asian Games 2026: गिफू प्रीफेक्चुरल ग्रीन स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में शुरुआत से ही भारत का दबदबा रहा और टीम ने 64 प्रतिशत समय तक गेंद अपने कब्जे में रखी. सिंगापुर को 7-0 से रौंदने के बाद अब भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में साउथ कोरिया का सामना करने के लिए तैयार है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 27, 2026, 08:11 PM IST|Updated: Sep 27, 2026, 08:14 PM IST
Asian Games 2026: हॉकी में धमाका जारी... सिंगापुर को 7-0 से रौंदकर महिला टीम ने कटवाया सेमीफाइनल का टिकट

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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