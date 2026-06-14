India Women vs Pakistan Women: आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आज भारत का सामना चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से है. पिछले साल 50-ओवर विश्व कप जीतकर इतिहास रचने वाली टीम इंडिया की नजर अब T20 वर्ल्ड चैंपियन बनने पर होगी. हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी पाकिस्तान के खिलाफ अपने शानदार रिकॉर्ड को बरकरार रखना चाहेगी. बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर होने वाले इस मुकाबले में भारतीय फैंस की नजर स्टार महिला ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा पर भी होगी, जो T20I क्रिकेट में बड़ा रिकॉर्ड बनाने से सिर्फ 5 विकेट दूर हैं.