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पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाकर इतिहास रचने उतरेंगी दीप्ति शर्मा, बना देंगी महिला T20I क्रिकेट का सबसे बड़ा रिकॉर्ड

भारतीय महिला क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ अपने शानदार रिकॉर्ड को बरकरार रखना चाहेगी. बर्मिंघम में होने वाले इस मुकाबले में भारतीय फैंस की नजर स्टार महिला ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा पर भी होगी, जो T20I क्रिकेट में बड़ा रिकॉर्ड बनाने से सिर्फ 5 विकेट दूर हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 14, 2026, 04:31 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 04:31 PM IST
पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाकर इतिहास रचने उतरेंगी दीप्ति शर्मा, बना देंगी महिला T20I क्रिकेट का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
Image Credit: (BCCI Women/X) पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाकर इतिहास रचने उतरेंगी दीप्ति शर्मा

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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