India Women vs Pakistan Women: आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आज भारत का सामना चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से है. पिछले साल 50-ओवर विश्व कप जीतकर इतिहास रचने वाली टीम इंडिया की नजर अब T20 वर्ल्ड चैंपियन बनने पर होगी. हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी पाकिस्तान के खिलाफ अपने शानदार रिकॉर्ड को बरकरार रखना चाहेगी. बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर होने वाले इस मुकाबले में भारतीय फैंस की नजर स्टार महिला ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा पर भी होगी, जो T20I क्रिकेट में बड़ा रिकॉर्ड बनाने से सिर्फ 5 विकेट दूर हैं.
भारत की स्टार महिला खिलाड़ी दीप्ति शर्मा की गिनती दुनिया के टॉप ऑलराउंडरों में होती है. पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अगर वो 5 विकेट लेने में कामयाब होती हैं तो वो आज ही महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन जाएंगी. फिलहाल ये रिकॉर्ड थाईलैंड की थिपाचा पुट्टावोंग के नाम दर्ज है.
भारत की प्रीमियम महिला खिलाड़ी दीप्ति शर्मा ने अब तक 144 विमेंस T20I मुकाबले में 19.96 की औसत से 161 विकेट चटकाए हैं. वो पहले नंबर पर मौजूद थिपाचा पुट्टावोंग के रिकॉर्ड को तोड़ने से 5 विकेट दूर हैं. दीप्ति पूरी कोशिश करेंगी कि वो ये महारिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ मैच में ही बना लें. अगर ऐसा नहीं भी होता है तो इस टी20 वर्ल्ड कप में इस रिकॉर्ड का टूटना पक्का है.
थिपाचा पुत्थावोंग (थाईलैंड) - 165 विकेट
दीप्ति शर्मा (भारत) - 161 विकेट
हेनरिएट इशिम्वे (रवांडा) - 156 विकेट
मेगन शुट्ट (ऑस्ट्रेलिया) - 152 विकेट
ओननॉन्ग कमचोम्फू (थाईलैंड) - 148 विकेट
पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय महिला क्रिकेट टीम का रिकॉर्ड शानदार रहा है. T20I में दोनों टीमों के बीच अभी तक 16 मुकाबले हुए हैं. 13 मैचों में भारत की बेटियों ने बाजी मारी है, जबकि 2 मुकाबले पाकिस्तान के नाम रहे हैं. टी20 वर्ल्ड कप की बात करें तो इन दोनों के बीच 6 मुकाबले हुए हैं. 4 मैचों में भारतीय टीम ने जीत हासिल की है.
महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत का स्क्वॉड
हरमनप्रीत कौर (C), स्मृति मंधाना (VC), शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (WK), श्री चरनी, यास्तिका भाटिया (WK), नंदनी शर्मा, अरुंधति रेड्डी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव
महिला टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का स्क्वॉड
फातिमा सना (कप्तान), गुल फिरोजा, आयशा जफर, इरम जावेद, एयमान फातिमा, आलिया रियाज, नतालिया परवेज, सायरा जबीन, मुनीबा अली, तुबा हसन, रमीन शमीम, सादिया इकबाल, नशरा संधू, डायना बेग, तस्मिया रुबाब