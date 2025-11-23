Advertisement
भारत ने रचा इतिहास, 'टी20 वर्ल्ड कप' जीतकर मचा दिया तहलका, फाइनल में नेपाल को कर दिया चित

इंडियन विमेंस ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने कोलंबो में हुए फाइनल में नेपाल को सात विकेट से हराकर पहली बार विमेंस T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड का खिताब जीत लिया है. इंडियन विमेंस ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने ऐसा कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लिया है. इंडियन विमेंस ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने अपने इस परफेक्ट कैंपेन में बिना एक भी मैच हारे खिताब पर कब्जा किया और पूरे टूर्नामेंट में अपना दबदबा दिखाया.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Nov 23, 2025, 03:28 PM IST
भारत ने 'टी20 वर्ल्ड कप' जीता

भारत ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था. इंडियन विमेंस ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने नेपाल को 20 ओवर में 5 विकेट पर 114 रन पर रोक दिया. भारत के लिए यह रनचेज बहुत ही आसान था. भारतीय टीम ने 47 बॉल बाकी रहते सिर्फ 12.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया. फुला सरेन ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने 27 बॉल पर चार बाउंड्री की मदद से नाबाद 44 रन बनाए और भारत को आसानी से जीत दिला दी. भारत ने इस तरह टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया.

तीन हफ्ते पहले हरमनप्रीत की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने जीता था वर्ल्ड कप

यह जीत हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नवी मुंबई में वनडे वर्ल्ड कप 2025 के खिताब जीतने के ठीक तीन हफ्ते बाद आई है. वर्ल्ड कप में ये दो बड़ी खिताबी जीत देश में महिला क्रिकेट (मेनस्ट्रीम और विजुअली इंपेयर्ड दोनों कैटेगरी में) के बढ़ते स्टेटस को दिखाती हैं. सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर 9 विकेट से जबरदस्त जीत हासिल की थी, जबकि नेपाल दूसरे फाइनल-फोर मुकाबले में पाकिस्तान को बहुत कम अंतर से हराकर फाइनल में पहुंच गया था. भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और USA समेत छह टीमों का यह T20 टूर्नामेंट 11 नवंबर को नई दिल्ली में शुरू हुआ. बेंगलुरु में कुछ मैचों के बाद, नॉकआउट स्टेज कोलंबो, श्रीलंका में शिफ्ट हो गए.

भारत ने नेपाल को 114 रन पर रोक दिया

कोलंबो में खेले गए खिताबी मुकाबले में टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला करते हुए भारत ने नेपाल को 20 ओवर में 114/5 रन पर रोक दिया. नेपाल ने 2.2 ओवर में कप्तान बिनीता पुन का विकेट गंवाया. बिनीता 9 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हुईं. इसके बाद मीनाक्षी चौधरी ने सुषमा तमांग के साथ दूसरे विकेट के लिए 15 रन जोड़े. मीनाक्षी चौधरी टीम के खाते में 8 रन जोड़कर पवेलियन लौटीं. टीम ने 30 के स्कोर पर सुषमा (6) का विकेट भी गंवा दिया था. यहां से बिमला रानी ने सरिता घिमिरे के साथ चौथे विकेट के लिए 65 रन जुटाते हुए टीम को संभाला.

भारत ने 12.1 ओवरों में जीता मैच

बिमला 26 गेंदों में इतने ही रन बनाकर आउट हुईं, जबकि सरिता ने 38 गेंदों में नाबाद 35 रन बनाए. भारत की तरफ से बी1 जमुना रानी टुडू और बी1 अनु कुमारी ने 1-1 विकेट हासिल किया. इसके जवाब में भारत ने 12.1 ओवरों में मुकाबला अपने नाम करते हुए खिताब जीता. भारत की शुरुआत कुछ खास नहीं रही. इस टीम ने 5 के स्कोर पर बी2 अनेका देवी (2) का विकेट गंवा दिया था. यहां से बी1 करुणा ने कप्तान बी3 दीपिका के साथ दूसरे विकेट के लिए 28 रन जुटाते हुए टीम को संभाला.

फुला सरेन ने दिखाया दम

दीपिका 6 रन बनाकर आउट हुईं. करुणा ने बी3 फुला सरेन के साथ तीसरे विकेट के लिए 51 रन जुटाते हुए भारत को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया. करुणा 27 गेंदों में 42 रन बनाकर आउट हुईं. यहां से फुला सरेन ने बी2 बसंती हांसदा के साथ अटूट साझेदारी करते हुए भारत को आसान जीत दिलाई. फुला 27 गेंदों में 4 चौकों के साथ 44 रन बनाकर नाबाद रहीं, जबकि बसंती ने 13 रन टीम के खाते में जोड़े. नेपाल की तरफ से बी3 दिल्लीसरा धमाला ने 1 विकेट निकाला.

