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एशिया कप में बादशाहत बरकरार: 8वीं बार चैंपियन बनी भारत की बेटियां, शेफाली-स्मृति-दीप्ति ने फाइनल में दिखाया दम

श्रीलंका को हराकर भारतीय महिला टीम ने 8वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया.इस जीत की सबसे बड़ी कहानी उसकी ओपनिंग जोड़ी रही. स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने शुरुआत से ही श्रीलंकाई गेंदबाजों पर हमला बोल दिया. दोनों ने पहले विकेट के लिए 129 रन की शानदार साझेदारी की.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 14, 2026, 01:24 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 01:24 AM IST
एशिया कप में बादशाहत बरकरार: 8वीं बार चैंपियन बनी भारत की बेटियां, शेफाली-स्मृति-दीप्ति ने फाइनल में दिखाया दम

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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