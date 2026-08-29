एशिया कप में बादशाहत बरकरार: 8वीं बार चैंपियन बनी भारत की बेटियां, शेफाली-स्मृति-दीप्ति ने फाइनल में दिखाया दम

184 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम भारतीय स्पिन के सामने टिक नहीं सकी. दीप्ति शर्मा ने एक बार फिर साबित किया कि बड़े मुकाबलों में उनका अनुभव कितना महत्वपूर्ण है. उन्होंने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट चटकाए और श्रीलंकाई बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी. उनके साथ श्री चरणी ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 विकेट झटके. श्रीलंका की टीम 111 रन पर ऑलआउट हो गई. कप्तान चमारी अटापट्टू ने 36 रन बनाए, लेकिन बाकी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने ज्यादा देर नहीं टिक सके.