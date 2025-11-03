Advertisement
trendingNow12986247
Hindi Newsक्रिकेट

हार की हैट्रिक... फिर भी जीत लिया वर्ल्ड कप, भारतीय महिला टीम का सबसे बड़ा अजूबा

कपिल देव ने जिस तरह भारत को साल 1983 में पहला मेंस वनडे वर्ल्ड कप जिताया था. अब हरमनप्रीत कौर ने भी साल 2025 में ठीक उसी तरह भारत को पहली बार विमेंस वनडे वर्ल्ड कप का पहला खिताब जिताया है. विमेंस और मेंस के वनडे वर्ल्ड कप में ऐसा तीसरी बार हुआ, जब किसी टीम ने ग्रुप स्टेज में तीन मैच हारने के बावजूद खिताब अपने नाम किया है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Nov 03, 2025, 11:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हार की हैट्रिक... फिर भी जीत लिया वर्ल्ड कप, भारतीय महिला टीम का सबसे बड़ा अजूबा

कपिल देव ने जिस तरह भारत को साल 1983 में पहला मेंस वनडे वर्ल्ड कप जिताया था. अब हरमनप्रीत कौर ने भी साल 2025 में ठीक उसी तरह भारत को पहली बार विमेंस वनडे वर्ल्ड कप का पहला खिताब जिताया है. विमेंस और मेंस के वनडे वर्ल्ड कप में ऐसा तीसरी बार हुआ, जब किसी टीम ने ग्रुप स्टेज में तीन मैच हारने के बावजूद खिताब अपने नाम किया है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इंडिया 2025 वनडे वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज के दौरान साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ लगातार तीन मैच हार गई थी. हालांकि फिर भी भारत ने महिला वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई. आइए एक नजर डालते हैं उन 3 मौकों पर जब ग्रुप स्टेज में तीन मैच हारने के बावजूद किसी टीम ने वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता है.

1992 मेंस वर्ल्ड कप

1992 मेंस वनडे वर्ल्ड कप में सबसे पहले ऐसा हुआ था. तब पाकिस्तान की टीम को अपने पहले ही मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ 10 विकेट से हार मिली थी. इसके बाद उसने जिम्बाब्वे के खिलाफ 53 रन से मुकाबला अपने नाम किया. एडिलेड में पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच मुकाबला बेनतीजा रहा. इसके बाद पाकिस्तान को भारत के हाथों 43 रन से मात झेलनी पड़ी. अगले ही मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ 20 रन से मुकाबला अपने नाम किया. पाकिस्तान की टीम अपने तीन मुकाबले गंवा चुकी थी, लेकिन यहां से उसने ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत की हैट्रिक लगाकर सेमीफाइनल में जगह बनाई. सेमीफाइनल में भी पाकिस्तान के सामने न्यूजीलैंड की टीम थी, जिसके खिलाफ 4 विकेट से जीत दर्ज करते हुए उसने फाइनल में प्रवेश किया. पाकिस्तान ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर वर्ल्ड कप का खिताब जीता था.

Add Zee News as a Preferred Source

2019 मेंस वर्ल्ड कप

इसके बाद 2019 मेंस वनडे वर्ल्ड कप में ऐसा हुआ. इस वर्ल्ड कप को इंग्लैंड की टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ रोमांचक फाइनल में बाउंड्री के आधार पर जीता था. इस वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 104 रन से जीत दर्ज करने के बाद इंग्लैंड को पाकिस्तान के खिलाफ नॉटिंघम में 14 रन से शिकस्त झेलनी पड़ी, यहां से इंग्लैंड ने बांग्लादेश, वेस्टइंडीज और अफगानिस्तान के खिलाफ जीत की हैट्रिक लगाई, लेकिन अगले दो मुकाबलों में उसे श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार मिली. इंग्लैंड ने ग्रुप स्टेज के अगले दो मैच भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ जीते. सेमीफाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराकर मेजबान टीम ने फाइनल में प्रवेश किया था. इंग्लैंड ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर वर्ल्ड कप का खिताब जीता था.

2025 विमेंस वर्ल्ड कप

अब महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में ऐसा हुआ है. यह महिला वर्ल्ड कप में पहली बार हुआ है, जब किसी टीम ने तीन मैच गंवाकर भी खिताब अपने नाम किया. भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 59 रन से जीत दर्ज करते हुए अपने अभियान की शुरुआत की. इसके बाद पाकिस्तान को 88 रन से हराया. शुरुआती दो जीत दर्ज करने के बाद टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ लगातार तीन मुकाबलों में शिकस्त झेलनी पड़ी. ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया के लिए यहां से सेमीफाइनल में प्रवेश करना मुश्किल है, लेकिन उसने न्यूजीलैंड को 53 रन से शिकस्त देकर सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया. बांग्लादेश के खिलाफ अंतिम ग्रुप मुकाबला बारिश के चलते मुकाबला बेनतीजा रहा. सेमीफाइनल में भारत के सामने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम थी, जिसे 5 विकेट से शिकस्त देने के बाद साउथ अफ्रीका को 52 रन से मात देकर भारत ने पहली बार महिला वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Team India

Trending news

'हमारी सत्ता आई तो बंगाल- बांग्लादेश एक हो जाएगा', BJP सांसद का बयान बना गले की फांस
Jagannath Sarkar
'हमारी सत्ता आई तो बंगाल- बांग्लादेश एक हो जाएगा', BJP सांसद का बयान बना गले की फांस
शीशे में फंसी थी वो, जब गांववालों से लेकर जज साहब तक एक चिड़िया को बचाने दौड़े
Kerala News
शीशे में फंसी थी वो, जब गांववालों से लेकर जज साहब तक एक चिड़िया को बचाने दौड़े
महाराष्ट्र में डॉक्टरों की हड़ताल का व्यापक असर, OPD बंद! फलटण केस पर इंसाफ की मांग
Maharashtra
महाराष्ट्र में डॉक्टरों की हड़ताल का व्यापक असर, OPD बंद! फलटण केस पर इंसाफ की मांग
बस से टकराया बजरी से भरा ट्रक, ड्राइवर समेत 20 की मौत, कटकर इधर-उधर बिखरे हाथ-पैर
Telangana NEWS
बस से टकराया बजरी से भरा ट्रक, ड्राइवर समेत 20 की मौत, कटकर इधर-उधर बिखरे हाथ-पैर
कुछ लोग एक दिन भी बाहर रहने के लायक नहीं...'आज SC में सलमान खुर्शीद ने संभाला मोर्चा
2020 Delhi riots
कुछ लोग एक दिन भी बाहर रहने के लायक नहीं...'आज SC में सलमान खुर्शीद ने संभाला मोर्चा
ऑपरेशन सिंदूर में S400 की ताकत देश ने देखी, अब ISRO ने दिखाया S200 का रोमांचक वीडियो
isro news
ऑपरेशन सिंदूर में S400 की ताकत देश ने देखी, अब ISRO ने दिखाया S200 का रोमांचक वीडियो
3, 4, 5, 6, 7 नवंबर को ठंड में बारिश का मचेगा बेखौफ तांडव, अपने शहर का जान लें हाल
weather update
3, 4, 5, 6, 7 नवंबर को ठंड में बारिश का मचेगा बेखौफ तांडव, अपने शहर का जान लें हाल
बर्फीली चोटी पर भालू की फैमिली से दोस्ती, एक दिन जो मंजर दिखा बेचैन सैनिक दौड़ पड़े
Indian Army news
बर्फीली चोटी पर भालू की फैमिली से दोस्ती, एक दिन जो मंजर दिखा बेचैन सैनिक दौड़ पड़े
'तुमने भारत से कोहिनूर लूटा, वापस करो...', ब्रिटिश से केरल महिला ने की मांग
Kerala
'तुमने भारत से कोहिनूर लूटा, वापस करो...', ब्रिटिश से केरल महिला ने की मांग
आर्मी जवानों के शहीद होने की फैलाई अफवाह, सोशल पोस्ट पर आया अरुणाचल पुलिस का जवाब
Indian Army
आर्मी जवानों के शहीद होने की फैलाई अफवाह, सोशल पोस्ट पर आया अरुणाचल पुलिस का जवाब