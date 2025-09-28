Advertisement
'हम ड्रेसिंग रूम में...', भारत-पाक मैच को लेकर हरमनप्रीत कौर ने क्या-क्या कहा? महाजंग के लिए टीम तैयार

जब हरमनप्रीत कौर से भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबले को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा, 'एक क्रिकेटर के नाते हम सिर्फ वही नियंत्रित कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में हो. मैं ये सब चीजें नहीं सोचती. हम ड्रेसिंग रूम में इन सब बातों का जिक्र तक नहीं करते.'

 

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 28, 2025, 03:01 AM IST
महिला वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम तैयार है. हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में खेलने वाली टीम इंडिया की नजरें अपना पहले वर्ल्ड कप खिताब जीतने पर होंगी. महिला वर्ल्ड कप 2025 की शुरुआत 30 सितंबर से होगी. भारत और पाकिस्तान के बीच 5 सितंबर को हाई-वोल्टेज मैच खेला जाना है. भारतीय कप्तान हरमन ने इस मुकाबले को लेकर काफी कुछ कहा है. पुरुषों के एशिया कप में भारत-पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच काफी तनातनी देखने को मिली, लेकिन महिला वर्ल्ड कप से पहले भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने साफ कहा कि उनका फोकस सिर्फ खेल पर है.

भारत-पाक मैच पर हरमन का रिएक्शन

क्रिकेट के महाकुंभ से पहले आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरमनप्रीत कौर ने कहा, 'फिलहाल हमारा मुख्य फोकस ओपनिंग मैच पर है. ओपनिंग गेम किसी भी टीम के लिए बेहद अहम होता है. सभी टीमें समान रूप से अहम हैं. हम यहां क्रिकेट खेलने के लिए मौजूद हैं. क्रिकेट पर ही हमारा मुख्य फोकस है.' जब हरमनप्रीत कौर से भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबले को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा, 'एक क्रिकेटर के नाते हम सिर्फ वही नियंत्रित कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में हो. मैं ये सब चीजें नहीं सोचती. हम ड्रेसिंग रूम में इन सब बातों का जिक्र तक नहीं करते.'

इस बार हम खिताब जीतेंगे - भारतीय कप्तान

हरमनप्रीत इस टूर्नामेंट में खेल रही सभी टीमों को खिताब जीतने का दावेदार मानती हैं. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि सभी टीमों के पास फाइनल खेलने की क्षमता है. सर्वश्रेष्ठ टीम ही इस वर्ल्ड कप को जीतेगी.' भारतीय महिला टीम पिछले कुछ मौकों पर फाइनल तक पहुंची, लेकिन खिताब नहीं जीत सकी. इस पर हरमनप्रीत ने कहा, 'बेशक हम कई बार इस परिस्थिति में रहे हैं, लेकिन इस बार हम खिताब जीतेंगे. हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे. हमने पिछली गलतियों से काफी कुछ सीखा है. हम बगैर किसी दबाव के इस वर्ल्ड कप में खेलेंगे.'

पाकिस्तान से कब होगी भिड़ंत?

भारतीय टीम 30 सितंबर को श्रीलंका से भिड़ेगी, जिसके बाद अगले मैच में उसका सामना पाकिस्तान से होगा. महिला वर्ल्ड कप 2025 का खिताबी मुकाबला 2 नवंबर को खेला जाएगा. भारतीय फैंस को उम्मीद है कि टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप को अपने नाम करेगी.

Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

Harmanpreet KaurIndian womens team

