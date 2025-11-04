हरमप्रीत कौर हों या अमनजोत... पंजाबी क्रिकेटर्स में होता है दम, खिलाड़ियों के कोच खुशी से गदगद

भारतीय महिला टीम ने 2 नवंबर को वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीतकर इतिहास रचा. उतार-चढ़ाव के बावूजद भारतीय टीम ने करिश्माई अंदाज में खिताबी जीत दर्ज की. जिसके बाद सभी प्लेयर्स के कोचों ने अपने शिष्यों की खूब तारीफ की. एक कोच ने पंजाबी क्रिकेटर्स को काफी दमदार और जुनूनी बताया. मेंस क्रिकेट में भी शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा जैसे पंजाबियों ने धूम मचा रखी है.

शुभमन गिल के कोच ने भी दिया बयान

शुभमन गिल के बचपन के कोच सुखविंदर टिंकू का मानना है कि भारतीय महिला खिलाड़ी भी पुरुष टीम की तरह प्रभावशाली प्रदर्शन कर रही हैं. सुखविंदर टिंकू ने कहा, 'सबसे पहले मैं पूरे भारत को बधाई देना चाहता हूं. जब भी हमारी भारतीय टीम खेलती है, चाहे वह पुरुष हो या महिला, सभी भारत को जिताने के लिए समर्थन करते हैं. हमारी महिलाएं भी हमारी पुरुष टीम की तरह ही प्रभावशाली प्रदर्शन कर रही हैं. भारतीय टीम और सभी को हार्दिक बधाई.'

अमनजोत कौर के कोच भी गदगद

क्रिकेटर अमनजोत कौर के कोच नागेश गुप्ता ने कहा, 'मैं अमनजोत को साल 2016 से कोचिंग दे रहा हूं. वह एक ऑलराउंडर हैं. उन्होंने विश्व कप में अपनी गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग से सभी को प्रभावित किया है. पंजाब के क्रिकेटर बेहद जुझारू होते हैं. चाहे वो हरमनप्रीत कौर हों, चाहे अमनजोत. यह काफी संतुलित टीम थी. सभी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया. साउथ अफ्रीकी कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट जब तक क्रीज पर मौजूद थीं, तब तक लग रहा था कि मैच काफी क्लोज होगा, लेकिन उनके आउट होने के बाद मैच भारत की पकड़ में आ गया. यह जीत भारतीय क्रिकेट में सकारात्मक बदलाव लाएगी.'

शेफाली वर्मा की भी तारीख

पश्चिम बंगाल की महिला क्रिकेटर तिथि दास ने शेफाली वर्मा की तारीफ में कहा, 'पूरी महिला टीम ने खिताब जीतने के लिए काफी मेहनत की. शेफाली इस विश्व कप सेमीफाइनल में पहली बार खेलीं. इसके बाद उन्होंने फाइनल में खुद को साबित किया है. रविवार को उनका ही दिन था। दीप्ति शर्मा ने भी 5 विकेट लेकर अपना काम पूरा किया. यह खिताबी जीत भारत की लड़कियों को इस खेल के लिए प्रेरित करेगी। लड़कियां किसी से कम नहीं हैं.'