Asia Cup: टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी से नहीं ली ट्रॉफी, स्मृति मंधाना ने चिढ़ाया, PAK के गृह मंत्री की इंटरनेशनल बेइज्जती

मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष होने के साथ-साथ पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं. वह मैदान पर मौजूद थे और उनसे ही ट्रॉफी दिलवाने की उम्मीद थी. हालांकि, भारतीय टीम नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने के लिए तैयार नहीं थी. लगभग एक साल पहले इसी मैदान पर भारत की पुरुष क्रिकेट टीम द्वारा लिए गए फैसले के बाद यह नया विवाद खड़ा हो गया. महिला एशिया कप फाइनल से पहले ही इस तरह की स्थिति बनने की आशंका जताई जा रही थी. नकवी की उपस्थिति की संभावना ने यह सवाल खड़ा कर दिया था कि यदि हरमनप्रीत की टीम खिताब जीतती है तो भारत का क्या रुख रहेगा, क्योंकि सितंबर 2025 में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने भी यही स्टैंड लिया था.