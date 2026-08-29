Asia Cup: टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी से नहीं ली ट्रॉफी, स्मृति मंधाना ने चिढ़ाया, PAK के गृह मंत्री की इंटरनेशनल बेइज्जती

India W vs Sri Lanka Asia Cup 2026: भारतीय महिला क्रिकेट टीम द्वारा महिला एशिया कप का खिताब दोबारा जीतने के बाद रविवार को ट्रॉफी प्रेजेंटेशन में बड़ा विवाद देखने को मिला. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका पर 72 रन की धमाकेदार जीत दर्ज करने के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर और उनकी साथी खिलाड़ियों ने एशियाई क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया. दुबई में फाइनल मुकाबला रात 11:25 बजे समाप्त होने के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी आधा घंटे से अधिक समय तक रुकी रही.
मुकाबले के बाद सामान्य तौर पर सेरेमनी के अंत में होने वाला कप्तान हरमनप्रीत कौर का इंटरव्यू ब्रॉडकास्टर्स ने मैच खत्म होते ही ले लिया. इसके बाद बीसीसीआई (BCCI) अधिकारियों द्वारा नंदिनी शर्मा को फील्डिंग मेडल सौंपते हुए दिखाया गया, जिसने गतिरोध की पुष्टि कर दी. कुछ मिनटों बाद सेरेमनी शुरू तो हुई, लेकिन भारतीय टीम ड्रेसिंग रूम में ही रही और परवेज महरूफ ने बिना विजेता ट्रॉफी सौंपे ही कार्यक्रम समाप्त कर दिया.\
Once again, Team India refused to take the trophy from Mohsin Naqvi, and this shameless man is still standing in the stadium. Maybe he’ll steal the trophy and run away again just like last time he did pic.twitter.com/lOUgReRNVl
(@rushiii_12) September 13, 2026
इस बार हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में एशियाई चैंपियन बनने के बाद भारतीय महिला टीम ट्रॉफी का इंतजार कर रही थी. ड्रेसिंग रूम से सबसे आगे टीम इंडिया की उपकप्तान स्मृति मंधाना बाहर निकलीं. उनकी नजर जैसे ही स्टेज पर खड़े मोहसिन नकवी पर पड़ी, वह वापस लौट गईं. मंधाना की हंसी छूट गई. इससे नकवी चिढ़ गए और स्टेज से कुछ देर बाद उतरकर तेजी से स्टेडियम से बाहर भाग खड़े हुए. नकवी की मौजूदगी तक भारत का रुख पूरी तरह अपरिवर्तित रहा. भारतीय खिलाड़ी एशिया के नए चैंपियन तो हैं, लेकिन वे नकवी के हाथों से ट्रॉफी स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुए.
Mohsin Naqvi was standing on the podium to present the trophy. When Smriti Mandhana came out and saw him standing there, she went back into the dressing room. pic.twitter.com/al1fQ6wXu5
(@rushiii_12) September 13, 2026
मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष होने के साथ-साथ पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं. वह मैदान पर मौजूद थे और उनसे ही ट्रॉफी दिलवाने की उम्मीद थी. हालांकि, भारतीय टीम नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने के लिए तैयार नहीं थी. लगभग एक साल पहले इसी मैदान पर भारत की पुरुष क्रिकेट टीम द्वारा लिए गए फैसले के बाद यह नया विवाद खड़ा हो गया. महिला एशिया कप फाइनल से पहले ही इस तरह की स्थिति बनने की आशंका जताई जा रही थी. नकवी की उपस्थिति की संभावना ने यह सवाल खड़ा कर दिया था कि यदि हरमनप्रीत की टीम खिताब जीतती है तो भारत का क्या रुख रहेगा, क्योंकि सितंबर 2025 में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने भी यही स्टैंड लिया था.
Mohsin Naqvi running away from ground after getting humiliated by Indian Women team. Just look at his speed, he is literally running out of shame & it is written all over his face.
He is so shameless, he knew that Indians hate him like anything & still this beggar went there to…
— (@Rajiv1841) September 13, 2026
भारत ने डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका को करारी शिकस्त देकर अपना रिकॉर्ड आठवां महिला एशिया कप खिताब जीता. सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने 39 गेंदों में 68 रन और स्मृति मंधाना ने 39 गेंदों में 59 रन बनाए. दोनों के बीच 129 रन की ओपनिंग साझेदारी के दम पर भारत ने 183/5 का विशाल स्कोर खड़ा किया. इसके बाद श्री चरणी के 4 विकेट और दीप्ति शर्मा के 3 विकेट की बदौलत श्रीलंका 111 रन पर ढेर हो गया, लेकिन मैच खत्म होने के बाद भी भारत को अपनी ट्रॉफी के लिए इंतजार ही करना पड़ा.
A flawless campaign capped by sheer brilliance
Congratulations to #TeamIndia on winning the #WomensAsiaCup
Scorecard https://t.co/knKLXGSfOd #INDvSL pic.twitter.com/O3KaZ0oA3p
— BCCI Women (@BCCIWomen) September 13, 2026
इस स्थिति ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की एक बेहद असामान्य प्रेजेंटेशन सेरेमनी की यादें ताजा कर दीं. 2025 के पुरुष एशिया कप फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया था, लेकिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. भारतीय टीम ने स्पष्ट किया था कि वे नकवी के हाथों ट्रॉफी नहीं लेंगे, जबकि नकवी खुद ही ट्रॉफी सौंपने पर अड़े हुए थे.
उस दौरान हुए गतिरोध के कारण 2025 की प्रेजेंटेशन सेरेमनी एक घंटे से अधिक समय तक टली रही और अंततः भारतीय टीम को ट्रॉफी और मेडल प्रदान नहीं किए गए. इसके बाद नकवी ट्रॉफी लेकर चले गए, जबकि सूर्यकुमार यादव की टीम ने पोडियम पर बिना असली ट्रॉफी के ही अदृश्य (इनविजिबल) ट्रॉफी उठाने का नकल करते हुए यादगार अंदाज में जश्न मनाया था.
बीसीसीआई सचिव देवाजीत सैकिया ने सार्वजनिक रूप से इस घटना की कड़े शब्दों में आलोचना की थी और पुष्टि की थी कि भारत ने एसीसी अध्यक्ष से ट्रॉफी स्वीकार न करने का फैसला सोच-समझकर लिया था. इसके साथ ही भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने किसी वैकल्पिक अधिकारी के माध्यम से विजेताओं को ट्रॉफी और मेडल सौंपने के बजाय उन्हें मैदान से वापस ले जाने पर भी कड़ा एतराज जताया था.
यह विवाद केवल प्रेजेंटेशन सेरेमनी तक ही सीमित नहीं रहा. टूर्नामेंट समाप्त होने के लंबे समय बाद तक यह ट्रॉफी एसीसी (ACC) और बीसीसीआई के बीच खींचतान का मुख्य केंद्र बनी रही, जिससे यह मामला एसीसी चीफ मोहसिन नकवी का पीछा नहीं छोड़ सका. अब एक साल से भी कम समय के भीतर, वही परिस्थितियां और वही चेहरे एक बार फिर दुबई के मैदान पर आमने-सामने आ खड़े हुए हैं.