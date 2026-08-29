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Asia Cup: टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी से नहीं ली ट्रॉफी, स्मृति मंधाना ने चिढ़ाया, PAK के गृह मंत्री की इंटरनेशनल बेइज्जती

India W vs Sri Lanka Asia Cup 2026: महिला एशिया कप 2026 का खिताब जीतने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ACC अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया. इससे दुबई में फिर से 2025 जैसा ड्रामा दोहराया गया. पिछली बार सूर्यकुमार यादव ने नकवी से ट्रॉफी नहीं ली थी.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 14, 2026, 01:10 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 01:10 AM IST
Asia Cup: टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी से नहीं ली ट्रॉफी, स्मृति मंधाना ने चिढ़ाया, PAK के गृह मंत्री की इंटरनेशनल बेइज्जती
Image Credit: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने मोहसिन नकवी से एशिया कप ट्रॉफी लेने से इनकार किया.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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