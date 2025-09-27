Advertisement
trendingNow12939222
Hindi Newsक्रिकेट

'ट्रॉफी जीतने की ख्वाहिश...', 2025 में सपना होगा पूरा! वर्ल्ड कप में इतिहास रचने को तैयार हरमनप्रीत की सेना

भारतीय महिला क्रिकेट टीम 30 सितंबर से शुरू हो रहे वनडे वर्ल्ड कप में इतिहास रचने को तैयार है. कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले जीत की हुंकार भरते हुए कहा है कि टीम पास वर्ल्ड कप जीतने का शानदार मौका है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 27, 2025, 08:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'ट्रॉफी जीतने की ख्वाहिश...', 2025 में सपना होगा पूरा! वर्ल्ड कप में इतिहास रचने को तैयार हरमनप्रीत की सेना

भारतीय महिला क्रिकेट टीम 30 सितंबर से शुरू हो रहे वनडे वर्ल्ड कप में इतिहास रचने को तैयार है. कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले जीत की हुंकार भरते हुए कहा है कि टीम पास वर्ल्ड कप जीतने का शानदार मौका है. बता दें कि भारतीय महिला टीम अभी तक एक बार भी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने में सफल नहीं हुई है. 2005 और 2017 में टीम फाइनल में पहुंची थी. इस बार भारत और श्रीलंका की मेजबानी में टूर्नामेंट हो रहा है, जिसमें टीम इंडिया अपने अधिकतर मुकाबले घर में ही खेलेगी. ऐसे में भारत के पास पहली बार वनडे वर्ल्ड कप जीतने इतिहास रचने का सुनहरा चांस है.

ट्रॉफी जीतने का शानदार मौका

मेजबान होने के नाते भारतीय टीम के पास वर्ल्ड कप जीतने का मौका है और इस बात को कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी स्वीकार किया है. भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा है कि उनके पास अपनी कप्तानी में भारत को वर्ल्ड कप जीताकर इतिहास रचने का मौका है. उन्होंने कहा, यह हम सभी के लिए घरेलू वर्ल्ड कप है और हम इसे अपने उन सभी समर्थकों के लिए खास बनाना चाहते हैं. आईसीसी के एक कॉलम में हरमनप्रीत ने लिखा, 'घरेलू वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की कप्तानी करना, एक बड़ा सम्मान है. हम ट्रॉफी जीतने की ख्वाहिश रखते हैं और इस टूर्नामेंट को यादगार बनाने के लिए पूरी तरह से प्रेरित हैं.'

Add Zee News as a Preferred Source

वर्ल्ड कप के लिए तैयार पर क्या कहा?

भारतीय कप्तान ने लिखा, 'वर्ल्ड कप की तैयारी का हमारा सफर समृद्ध रहा है. पिछले कुछ समय से टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है. इससे हमारे अंदर आईसीसी ट्रॉफी जीतने की ललक जगी है. हम बड़ी छलांग लगाना चाहते हैं और आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं. प्रतियोगिता हमेशा की तरह कड़ी है, लेकिन टीम को अपने कौशल, तैयारियों और किसी भी चुनौती से पार पाने का भरोसा है. घरेलू और बाहरी मैदानों पर खेले गए हालिया नतीजे भी टीम के लिए उत्साहजनक रहे हैं. हम वर्ल्ड कप में इस लय को बरकरार रखने के लिए उत्सुक हैं.'

टीम में खिताब जीतने का दम 

हरमनप्रीत ने लिखा, 'हमारी वर्ल्ड कप टीम में सभी विभागों में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का अच्छा मिश्रण है. स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, हरलीन देओल, प्रतीका रावल, ऋचा घोष और उमा छेत्री जैसी बल्लेबाजी प्रतिभाएं टीम में मौजूद हैं. गेंदबाजी भी उतनी ही प्रभावशाली है, जिसमें रेणुका सिंह ठाकुर और अरुंधति रेड्डी के साथ युवा और होनहार क्रांति गौड़, एन. श्री चरणी और राधा यादव भी हैं. इसके अलावा, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा और अमनजोत कौर जैसे तीन ऑलराउंडर भी हैं, जो खेल का रुख भारत के पक्ष में मोड़ सकते हैं.'

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Team IndiaHarmanpreet Kaur

Trending news

Watch: 'नंगे पैर 54 किमी पैदल चलते हैं', सबरीमाला में श्रद्धालुओं को देख व्लॉगर दंग
Sabarimala Yatra News
Watch: 'नंगे पैर 54 किमी पैदल चलते हैं', सबरीमाला में श्रद्धालुओं को देख व्लॉगर दंग
'क्या मैं अछूत हूं',क्यों भड़कीं BJP सांसद कंगना,क्या बोल गई थीं कांग्रेस प्रवक्ता
kangana ranaut
'क्या मैं अछूत हूं',क्यों भड़कीं BJP सांसद कंगना,क्या बोल गई थीं कांग्रेस प्रवक्ता
मुसलमान पत्थर चलाए, तौकीर के बच्चे विदेश में पढ़ें? बलि का बकरा क्यों बने मुस्लिम
bareilly violence
मुसलमान पत्थर चलाए, तौकीर के बच्चे विदेश में पढ़ें? बलि का बकरा क्यों बने मुस्लिम
दुर्गा पूजा और दशहरे पर भारी बारिश का अलर्ट, त्योहारों के बीच लौट सकती है बरसात- IMD
weather update
दुर्गा पूजा और दशहरे पर भारी बारिश का अलर्ट, त्योहारों के बीच लौट सकती है बरसात- IMD
'मेरे दिल में काबा है और..', ममता के नेता के गाने से मचा सियासी बवाल
CM Mamata Banerjee
'मेरे दिल में काबा है और..', ममता के नेता के गाने से मचा सियासी बवाल
कंधे पर बस्ता लिए जा रहे थे दलित छात्र, डंडा लेकर आई महिला और...छुआ-छूत का नया VIDEO
Tamil Nadu
कंधे पर बस्ता लिए जा रहे थे दलित छात्र, डंडा लेकर आई महिला और...छुआ-छूत का नया VIDEO
साउथ के इस छोटे राज्य पर AAP की नजर, किया BJP सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान
Goa News In Hindi
साउथ के इस छोटे राज्य पर AAP की नजर, किया BJP सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान
'...तब तक नहीं करेंगे वक्फ बोर्ड में कोई बदलाव', स्टालिन के मंत्री नासर का बड़ा बयान
Tamil Nadu News In Hindi
'...तब तक नहीं करेंगे वक्फ बोर्ड में कोई बदलाव', स्टालिन के मंत्री नासर का बड़ा बयान
आतंक फैलाने वालों के साथ खेल को देशभक्ति से ना जोड़ें... Ind-PAK मैच फिर बरसे उद्धव
uddhav thackeray
आतंक फैलाने वालों के साथ खेल को देशभक्ति से ना जोड़ें... Ind-PAK मैच फिर बरसे उद्धव
विदेशी फंडिंग, PAK से कनेक्शन...लद्दाख हिंसा में गिरफ्तार वांगचुक के खुलेंगे राज
Sonam Wangchuk
विदेशी फंडिंग, PAK से कनेक्शन...लद्दाख हिंसा में गिरफ्तार वांगचुक के खुलेंगे राज
;