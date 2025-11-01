वर्ल्ड कप जीतो और 125 करोड़ ले लो... महिला टीम के लिए भी तिजोरी खोलने को तैयार BCCI

भारतीय महिला टीम इतिहास रचने से एक जीत दूर है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ महिला वनडे वर्ल्ड कप फाइनल जीतकर टीम पहली बार ट्रॉफी उठाने की कोशिश करेगी. इससे पहले बड़ी खबर सामने आई है कि अगर भारतीय टीम अगर फाइनल में साउथ अफ्रीका को हरा देती है तो BCCI अपनी तिजोरी खोलने के लिए तैयार है. रिपोर्ट्स की मानें तो अगर हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम वर्ल्ड कप जीतती है तो BCCI उन्हें पुरुषों की टीम के बराबर कैश रिवॉर्ड देने पर विचार कर रहा है. रोहित शर्मा की कप्तानी में पुरुष टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीता था, जिसके बाद बोर्ड ने 125 करोड़ के बंपर प्राइज मनी का ऐलान किया था.

वर्ल्ड कप जीतो और 125 करोड़ ले लो!

बीसीसीआई ने पहले ही पुरुष और महिला क्रिकेटरों की मैच फीस बराबर कर दी थी और अब वे प्राइज मनी पर भी यही नियम लागू करने की योजना बना रहे हैं. यह भारतीय क्रिकेट में लैंगिक समानता (gender parity) की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा. बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है, 'बीसीसीआई पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन का समर्थन करता है. इसीलिए, अगर हमारी लड़कियां वर्ल्ड कप जीतती हैं, तो उनका ईनाम पुरुषों की वर्ल्ड कप जीत के मुकाबले कम नहीं होगा.'

Add Zee News as a Preferred Source

पुरुष टीम के लिए खोला था खजाना

पिछले साल जब रोहित शर्मा की पुरुष टीम ने अमेरिका में टी20 वर्ल्ड कप जीता था, तो बीसीसीआई ने पूरे स्क्वाड (खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ) के लिए ₹125 करोड़ का बड़ा बोनस देने का ऐलान किया था. ऐसे में अगर महिला टीम जीतती है, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके लिए भी ऐसी ही घोषणा हो सकती है. आखिरी बार भारतीय महिला टीम 2017 में फाइनल में पहुंची थी, लेकिन ट्रॉफी नहीं उठा पाई. बावजूद इसके बोर्ड ने हर खिलाड़ी को ₹50 लाख का ईनाम दिया था.

जबरदस्त फॉर्म में टीम इंडिया

टीम इंडिया बेहद जबरदस्त फॉर्म में है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरह से भारत ने सेमीफाइनल में ऐतिहासिक रन चेज किया, उसने ये बता दिया कि इस टीम में ट्रॉफी उठाने का दमखम है. ऐसे में स्मृति मंधाना और जेमिमा रोड्रिग्स जैसी बेहतरीन खिलाड़ियों से सजी हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व वाली इस टीम से पूरे देश को पहला वर्ल्ड कप जिताने की उम्मीद है.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ कैसा है रिकॉर्ड?

भारत और साउथ अफ्रीका की महिला टीमों के बीच अब तक 34 वनडे मैच खेले गए हैं. इनमें भारत ने 20 मैच अपने नाम किए, जबकि 13 मुकाबले साउथ अफ्रीका के नाम रहे. इनके अलावा, 1 मैच बेनतीजा रहा है. मौजूदा टूर्नामेंट में जब दोनों टीमें ग्रुप स्टेज में आमने-सामने रहीं तो टक्कर कांटे की रही, लेकिन बाजी साउथ अफ्रीका ने मारी. एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा ये भी है कि महिला वर्ल्ड कप में भारत पिछले 20 साल से इस टीम को हरा नहीं पाया है. इस टीम के सामने भारत को आखिरी बार 2005 में महिला वर्ल्ड कप के मैच में जीत मिली थी. हालांकि, इन आंकड़ों के इतर भारतीय टीम अपने शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए खिताब जीतने उतरेगी.