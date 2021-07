‘हमारी छोरियां, छोरों से कम हैं के', IND महिला टीम की शानदार जीत पर फैंस के जबर्दस्त रिएक्शन

नई दिल्ली: इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने शानदार वापसी कर दूसरा टी20 मुकाबला अपने नाम कर लिया. पहले टी20 में हारने के बाद टीम इंडिया की खिलाड़ियों ने जबर्दस्त प्रदर्शन किया और हार का बदला लिया. ये कहना गलत नहीं होगा की महिला टीम ने इंग्लैंड के मुंह से जीत छीन ली.

मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 148 रन बनाए. मेहमान टीम की ओर से शेफाली वर्मा ने शानदार बल्लेबाजी की. उन्होंने 38 गेंद में 48 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली. कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी 25 गेंदों में 31 रन बनाए. उनके अलावा दीप्ति शर्मा ने 24 रन की पारी खेली.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम 20 ओवर में आठ खोकर 140 रन ही बना सकी और भारत ने मैच 8 रनों से अपने नाम किया. टीम इंडिया की पूनम यादव ने चार ओवरों में 17 रन देकर दो विकेट लिए. इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज को 1-1 से बराबर कर लिया है. अंतिम टी-20 मैच 14 जुलाई को खेला जाएगा.

इंग्लैंड दौरे पर गई भारतीय महिला टीम ने अब तक कोई सीरीज नहीं जीती. टेस्ट मैच ड्रॉ रहा जबकि वनडे सीरीज में भारत को 2-1 से हार का सामना करना पड़ा. लेकिन उसके बावजूद भी महिला खिलाड़ियों की खूब वाहवाही हो रही है. जिस तरह टीम मेजबान टीम के सामने प्रदर्शन कर रही है, फैंस उससे बेहद खुश हैं. ये कहना गलत नहीं होगा की इस दौरे की वजह से भारत में महिला क्रिकेट का सम्मान और बढ़ा है. फिर चाहे वो मिताली राज, शेफाली का प्रदर्शन हो या हरलीन का कैच हो, जिसकी तारीफ पूरे देश ने की. ट्विटर पर फैंस भी इन खिलाड़ियों की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं.

It is Joy and happiness of victory. Sneh Rana bowled brilliant last over and India Won by 8 runs. #ENGWvINDW pic.twitter.com/AJh5mmAGRM

Congratulations Women's #TeamIndia for winning the match.

Awesome comeback by the women in blue. Another great day in the field. Super impressed by our 17 yr old wkt keeper richa ghosh

She just reminds me of MS

A quick stumping in last match & a great run out today.#ENGWvINDW pic.twitter.com/YaGhj93Wwh

