भारत की बेटियों ने रच दिया इतिहास, हरमन की टीम बनी वर्ल्ड चैंपियन, पहली बार जीता खिताब

India won Women's World Cup 2025: हरमनप्रीत कौर की टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया है. भारतीय महिला टीम पहली बार वनडे वर्ल्ड कप चैंपियन बनी. नवी मुंबई में खेले गए महिला वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में भारत ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त देकर खिताबी जीत दर्ज की. इसके साथ ही दुनिया को नया वर्ल्ड कप चैंपियन भी मिला. तीसरी बार फाइनल खेलने उतरी भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को खिताबी भिड़ंत में 52 रन से धूल चटाई.
भारत की बेटियों ने रचा इतिहास
हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने वो कर दिखाया, जो भारतीय महिला क्रिकेट में कोई भी टीम नहीं कर पाई थी. इतिहास में पहली बार भारत वर्ल्ड चैंपियन बना है. मुंबई का डीवाई पाटिल स्टेडियम इस ऐतिहासिक पल का गवाह बना. साउथ अफ्रीका के कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन पहले शेफाली वर्मा की तूफानी पारी और फिर दीप्ति शर्मा के पंजे (5 विकेट) से भारत ने साउथ अफ्रीका को धराशायी कर दिया.
शेफाली ने गेंद और बल्ले से मचाया धमाल
शेफाली वर्मा ने भारत को चैंपियन बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई. स्मृति मंधाना के साथ ओपनिंग करते हुए उन्होंने पहले विकेट के लिए 104 रन की बेहतरीन पार्टनरशिप कर टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई. मंधाना के आउट होने के बाद भी शेफाली का बल्ला नहीं रुका और उन्होंने 87 रन जड़ दिए. इस पारी में शेफाली के बल्ले से 7 चौके और दो छक्के निकले. इतना ही नहीं, कप्तान हरमन ने जब कमाल की चाल चलते हुए जब दूसरी पारी में शेफाली को गेंद थमाई तो उन्होंने उससे भी कमाल किया. शेफाली ने दो महत्वपूर्ण विकेट चटाकर भारत को खिताबी जीत की दहलीज पार कराई.