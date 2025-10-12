Advertisement
बड़े मैच में टीम इंडिया ने उड़ाई वर्ल्ड रिकॉर्ड की धज्जियां, नंबर-1 टीम के आगे बनाया असंभव जैसा कीर्तिमान!

महिला वर्ल्ड कप 2025 के 13वें मुकाबले में टीम इंडिया ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की धज्जियां उड़ा दीं. हरमनप्रीत कौर की टीम ने वनडे फॉर्मेट की नंबर-1 टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ने एक बड़ा कीर्तिमान बनाकर इतिहास रच दिया.

Oct 12, 2025, 09:32 PM IST
महिला वर्ल्ड कप 2025 के 13वें मुकाबले में टीम इंडिया ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की धज्जियां उड़ा दीं. हरमनप्रीत कौर की टीम ने वनडे फॉर्मेट की नंबर-1 टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ने एक बड़ा कीर्तिमान बनाकर इतिहास रच दिया. टॉस हारकर भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी. ओपनर स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल ने शानदार पारियां खेलते हुए अर्धशतक जमाए. मंधाना ने 80 तो प्रतिका ने 75 रन की पारी खेली. इनकी बदौलत भारत ने 330 रन का बड़ा स्कोर बोर्ड पर लगाया. इस स्कोर के साथ ही भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया.

भारत ने उड़ाई वर्ल्ड रिकॉर्ड की धज्जियां

दरअसल, भारत ने वनडे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड ध्वस्त किया. भारत से पहले यह रिकॉर्ड इंग्लैंड ने अपने नाम किया हुआ था. इंग्लैंड ने 2022 में हैमिल्टन में 298 रन बनाए थे. अब इस रिकॉर्ड पर टीम इंडिया का कब्जा हो गया है. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भी अब भारत के नाम हो गया है. सबसे बड़ा स्कोर भी भारत ने ही बनाया है. इसी साल भारत ने 369 रन बनाए थे.

बनाया ये नया कीर्तिमान

भारत ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है. भारत वनडे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 300 रन बनाने वाली पहली टीम बन गई है. इतिहास में कोई दूसरी टीम यह करिश्मा नहीं कर पाई है. इसके अलावा भारत ने वर्ल्ड कप में अपना सबसे बड़ा स्कोर भी दर्ज किया. इससे पहले भारत ने 2022 वर्ल्ड कप में अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाया था. वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत ने 317 रन बनाए थे.

वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय महिला टीम के टॉप-5 स्कोर

330 vs ऑस्ट्रेलिया-विजय, विशाखापट्टनम, 2025*
317/8 vs वेस्टइंडीज-विजय, हैमिल्टन, 2022
284/6 vs वेस्टइंडीज-विजय, ब्रेबोर्न, 2013
281/3 vs इंग्लैंड-विजय, डर्बी, 2022
281/4 vs ऑस्ट्रेलिया-विजय, डर्बी, 2022

ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के खिलाफ वनडे में बेस्ट स्कोर

369 vs भारत-विजय, दिल्ली, 2025 (दूसरी पारी)
330 vs भारत-विजय, विशाखापट्टनम, 2025 वर्ल्ड कप (पहली पारी)*
298/8 vs इंग्लैंड-विजय, हैमिल्टन, 2022 वर्ल्ड कप (दूसरी पारी)
292 vs भारत-विजय, न्यू चंडीगढ़, 2025 (पहली पारी)
288/6 एनजेड-डब्ल्यू, उत्तरी सिडनी, 2012 (पहली पारी)

ऐसी रही भारत की बैटिंग

भारत की तरफ से प्रतिका रावल और मंधाना ने अर्धशतकीय पारी खेली. एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया था. पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को सलामी बल्लेबाजों स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल ने बेहतरीन शुरुआत दी. दोनों ने पहले विकेट के लिए 24.3 ओवर में 155 रन की साझेदारी की. प्रतिका रावल ने 96 गेंद पर 10 चौकों और 1 छक्के की मदद से 75 रन की पारी खेली. वहीं, मंधाना ने 66 गेंद पर 3 छक्के और 9 चौके लगाते हुए 80 रन की पारी खेली. 

इन दोनों का विकेट एक के बाद एक कर गिरा. मंधाना ने इस पारी के दौरान इतिहास रचा. वह एक कैलेंडर इयर में वनडे में 1000 रन बनाने वाली महिला क्रिकेट की पहली बल्लेबाज बन गई हैं. सलामी बल्लेबाजों के बाद हरलीन देओल ने 38, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 22, जेमिमा रोड्रिग्स ने 33 और ऋचा घोष ने 32 रन की पारी खेली. अमनजोत कौर ने 16 रन की पारी खेली. इन बल्लेबाजों में से किसी ने अंत तक बल्लेबाजी की होती तो भारत का स्कोर 350 के ऊपर जा सकता था. निचला क्रम भी पूरी तरह फ्लॉप रहा. भारतीय टीम 48.5 ओवर में 330 रन पर सिमट गई.

Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया.

Women's World RecordIND W VS AUS W

