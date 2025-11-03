Advertisement
trendingNow12985842
Hindi Newsक्रिकेट

दुनिया में गूंजा भारत की 'शेरनियों' का नाम... विश्व चैंपियंस पर 'लक्ष्मी' मेहरबान, मिला इतने करोड़ का बंपर इनाम

52 साल के बेहद लंबे इंतजार के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम का वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना पूरा हो चुका है. 2 नवंबर 2025 को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में भारत ने साउथ अफ्रीका को फाइनल में 52 रन से मात देकर वर्ल्ड कप का खिताब जीता. इस जीत के साथ ही भारतीय टीम को ऐतिहासिक बंपर प्राइज मनी भी मिली.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Nov 03, 2025, 04:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दुनिया में गूंजा भारत की 'शेरनियों' का नाम... विश्व चैंपियंस पर 'लक्ष्मी' मेहरबान, मिला इतने करोड़ का बंपर इनाम

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2 नवंबर 2025 को इतिहास रच दिया, जब 52 साल के बेहद लंबे इंतजार के बाद वनडे वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती. नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने जैसे ही नाडिन डी क्लार्क का कैच लपका, वैसे ही पूरे स्टेडियम से लेकर देशभर के फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई. यह रन चेज करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम की पारी का 10वां यानी आखिरी विकेट था और इसके साथ ही भारत पहली बार महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का चैंपियन बना. भारत ने साउथ अफ्रीका को 52 रन से शिकस्त देकर ट्रॉफी उठाई. हरमनप्रीत कौर भारत को वनडे वर्ल्ड कप ट्रॉफी जिताने वाले कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी के बाद तीसरी कप्तान बनीं. भारत को इस खिताबी जीत के रिकॉर्ड प्राइज मनी भी मिली. 

भारत को मिले इतने करोड़ रुपये

भारत ने सिर्फ वर्ल्ड कप का खिताब ही नहीं जीता, बल्कि उनपर पैसों की बारिश भी हुई. महिला वर्ल्ड कप के इस सीजन के लिए रिकॉर्ड 13.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 122.5 करोड़ रुपये की प्राइज मनी का ऐलान किया गया था. भारतीय टीम को ऐतिहासिक ट्रॉफी जीतने के बाद 4.48 मिलियन अमेरिकी डॉलर (39.78 करोड़ रुपये) यानी लगभग 40 करोड़ रुपये की इनामी राशि मिली है, जो पिछली बार की तुलना में बहुत अधिक है. तीन साल पहले आस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जीतने पर 1.32 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 12 करोड़ रुपये मिले थे.

Add Zee News as a Preferred Source

साउथ अफ्रीका टीम भी बनी करोड़पति

रनरअप साउथ अफ्रीका टीम भी करोड़पति बनी है. साउथ अफ्रीका को 2.24 मिलियन अमेरिकी डॉलर (19.88 करोड़ रुपये) यानी लगभग 20 करोड़ रुपये मिले हैं. टूर्नामेंट में सेमीफाइनल हारने वाली प्रत्येक टीम (ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड) को 1.12 मिलियन अमेरिकी डॉलर (9.94 करोड़ रुपये) यानी करीब 10-10 करोड़ रुपये मिले हैं. इसके अलावा टूर्नामेंट की सभी 8 टीमों को भागीदारी के लिए 250000 अमेरिकी डॉलर मिले. साथ ही हर ग्रुप-स्टेज मैच जीतने के लिए अतिरिक्त 34314 अमेरिकी डॉलर भी मिले.

BCCI करेगा बंपर प्राइज मनी का ऐलान

रिपोर्ट्स की मानें तो BCCI ने पुरुष टीम को टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने पर मिलने वाले इनाम और बोनस के बराबर महिला वर्ल्ड कप विजेता टीम को भी इनाम देने पर भी विचार किया है. बीसीसीआई के एक वरिष्ठ सूत्र ने खिताबी भिड़ंत से पहले कहा था, 'बीसीसीआई पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन का समर्थन करता है और इसलिए इस बात पर काफी चर्चा हो रही है कि अगर हमारी लड़कियां वर्ल्ड कप जीत जाती हैं, तो इनाम पुरुषों की वर्ल्ड कप जीत से कम नहीं होगा. लेकिन कप जीतने से पहले कोई घोषणा करना अच्छा नहीं है.' बता दें कि रोहित शर्मा की अगुवाई वाली पुरुष टीम को पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप जीत के लिए 125 करोड़ रुपये दिए गए थे. ऐसे में महिला टीम के लिए भी ये बंपर प्राइज मनी का ऐलान किया जा सकता है.

शेफाली-दीप्ति ने लूटी महफिल

भारत की 52 रन से खिताबी जीत में शेफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा ने महफिल लूटी. शेफाली वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का हिस्सा नहीं थीं, लेकिन प्रतिका रावल के चोटिल होकर बाहर होने के बाद सेमीफाइनल से ठीक पहले उन्हें रिप्लेसमेंट के रूप में लाया गया. SF में तो बल्ला नहीं चला, लेकिन फाइनल में शेफाली के 87 रन और दो विकेट ने भारत की जीत की नींव रखी. दूसरी ओर, दीप्ति शर्मा ने पहले 58 रन बनाए और फिर गेंदबाजी करते हुए पंजा (5 विकेट) खोलकर भारत को चैंपियन बनाने में बड़ी भूमिका निभाई. शेफाली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. वहीं, दीप्ति प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनीं. उन्होंने ऑलराउंडर प्रदर्शन करते हुए सबसे ज्यादा 22 विकेट चटकाते और 200 से ज्यादा रन भी बनाए.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Indian Women cricket teamWorld Champion India

Trending news

'तुमने भारत से कोहिनूर लूटा, वापस करो...', ब्रिटिश से केरल महिला ने की मांग
Kerala
'तुमने भारत से कोहिनूर लूटा, वापस करो...', ब्रिटिश से केरल महिला ने की मांग
आर्मी जवानों के शहीद होने की फैलाई अफवाह, सोशल पोस्ट पर आया अरुणाचल पुलिस का जवाब
Indian Army
आर्मी जवानों के शहीद होने की फैलाई अफवाह, सोशल पोस्ट पर आया अरुणाचल पुलिस का जवाब
अब McDonald's में मिलेगा बाजरे से बना बर्गर, मोदी के मंत्री हो गए गदगद, कही ये बात
McDonalds
अब McDonald's में मिलेगा बाजरे से बना बर्गर, मोदी के मंत्री हो गए गदगद, कही ये बात
किसी जादुई दुनिया जैसी हैं भारत की ये झीलें, एक तो दिन में कई बार बदल लेती है रंग
Beautiful Lakes In India
किसी जादुई दुनिया जैसी हैं भारत की ये झीलें, एक तो दिन में कई बार बदल लेती है रंग
किसानों की कर्जमाफी पड़ रही महंगी? अजित पवार ने अन्नदाता को दे डाली ये नसीहत
Ajit Pawar
किसानों की कर्जमाफी पड़ रही महंगी? अजित पवार ने अन्नदाता को दे डाली ये नसीहत
शर्मनाक! दलित छात्र के पैंट में रखा बिच्छू, पिता का प्रिंसिपल-टीचर पर संगीन इल्जाम
Scorpion
शर्मनाक! दलित छात्र के पैंट में रखा बिच्छू, पिता का प्रिंसिपल-टीचर पर संगीन इल्जाम
धरे रह गए सारे नियम, एयर इंडिया के दो पायलट बिना लाइसेंस उड़ा रहे थे प्लेन!
AIR INDIA
धरे रह गए सारे नियम, एयर इंडिया के दो पायलट बिना लाइसेंस उड़ा रहे थे प्लेन!
पश्चिम बंगाल में BSF के जवानों ने किसान को बांग्लादेशी समझकर पीटा, इलाके में तनाव
West Bengal news
पश्चिम बंगाल में BSF के जवानों ने किसान को बांग्लादेशी समझकर पीटा, इलाके में तनाव
मुंबई तर-बतर, उत्तर भारत बना गैस चैंबर; क्या बरसेगी राहत की बारिश, जानें मौसम अपडेट
weather update
मुंबई तर-बतर, उत्तर भारत बना गैस चैंबर; क्या बरसेगी राहत की बारिश, जानें मौसम अपडेट
खराब मौसम, तेज हवाएं, फिर भी नहीं मानी हार... 'नए भारत' ने कैसे स्पेस में बजाया डंका
isro news
खराब मौसम, तेज हवाएं, फिर भी नहीं मानी हार... 'नए भारत' ने कैसे स्पेस में बजाया डंका