बेल कैंसिल, हफ्तेभर में सरेंडर का आदेश... मर्डर केस में फंसे भारतीय पहलवान सुशील कुमार को सुप्रीम कोर्ट से झटका
बेल कैंसिल, हफ्तेभर में सरेंडर का आदेश... मर्डर केस में फंसे भारतीय पहलवान सुशील कुमार को सुप्रीम कोर्ट से झटका

सुप्रीम कोर्ट ने सुशील कुमार को हफ्ते के अंदर सरेंडर करने के लिए कहा है. सागर धनकड़ के पिता अशोक धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया.

Aug 13, 2025, 06:12 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता रहे सुशील कुमार की जमानत को रद्द कर दिया है. उनके ऊपर जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या का आरोप है. जस्टिस संजय करोल और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने 4 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट के जमानत के फैसले को रद्द कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने सुशील कुमार को हफ्ते के अंदर सरेंडर करने के लिए कहा है. सागर धनकड़ के पिता अशोक धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया.

पार्किंग क्षेत्र में हुआ था हमला

यह मामला 4 मई 2021 को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम के पार्किंग का है. सागर धनकड़ और उनके दोस्त सोनू , अमित कुमार पर हमला किया गया था. आरोप है कि सुशील कुमार और उनके साथियों ने संपत्ति के चलते हमला किया था. सागर धनखड़ हरियाणा के रोहतक का पहलवान था. हमले होने के बाद वो बुरी तरह से घायल हो गया. जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन ब्लंट फोर्स ट्रॉमा से दिमाग में नुकसान पहुंचने से उनकी मौत हो गई.

18 दिनों तक गायब थे सुशील कुमार

इस घटना के बाद से सुशील कुमार तकरीबन 18 दिनों तक गायब थे. वह पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा जैसे कई राज्यों में घूमते रहे थे. 23 मई 2021 को दिल्ली पुलिस ने उनको मुंडका इलाके से अरेस्ट किया था. गिरफ्तारी के बाद सुशील कुमार को रेलवे की नौकरी से निलंबित कर दिया गया था. उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जिसके बाद साल 2022 में IPC की कई धारा और आम्स एक्ट के तहत आरोप तय किए गए. 

दिल्ली हाईकोर्ट से मिली थी जमानत 

दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में सुशील कुमार को दोषी ठहराते हुए पूरी घटना का मास्टरमाइंड बताया. दिल्ली पुलिस का मानना था कुश्ती समाज में अपना वर्चस्व बनाने के लिए सुशील ने अपने साथियों के साथ हमला किया था. वहीं, सुशील कुमार इन सारे आरोपों को बेगुनियाद बताते हुए बोले वो 3.5 साल जेल में बिता चुके हैं. मुकदमे में अभी तक 222 में से केवल 31 गवाहों के बयान को दर्ज किया गया है. ऐसे में हाईकोर्ट ने इन आधारों पर सुशील को 4 मार्च को जमानत दे दी थी. सुशील कुमार 2008 में बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था. इसके बाद लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया था.

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

