खतरे में अभिषेक शर्मा का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, चीते की रफ्तार से दौड़ रहे वैभव सूर्यवंशी, IPL में बना देंगे इतिहास

IPL 2026: भारत के 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी IPL इतिहास में अभिषेक शर्मा का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने के करीब हैं. वैभव सूर्यवंशी इन दिनों चीते की रफ्तार से दौड़ रहे हैं और IPL में रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स बना रहे हैं. राजस्थान रॉयल्स (RR) के विस्फोटक युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी IPL 2026 सीजन में बेहद खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं. पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ मंगलवार को खेले गए IPL मैच में वैभव सूर्यवंशी ने ओपनिंग करते हुए सिर्फ 16 गेंद पर 43 रन ठोक दिए. बाएं हाथ के इस तूफानी बल्लेबाज ने 268.75 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 5 छक्के और 3 चौके उड़ाए. वैभव सूर्यवंशी ने अभी तक IPL 2026 सीजन के 9 मैचों में 44.44 की औसत से 238.10 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं. वैभव सूर्यवंशी का हाईएस्ट स्कोर इस दौरान 103 रन रहा है.

खतरे में अभिषेक शर्मा का सबसे बड़ा रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी IPL 2026 में अभी तक 34 चौके और 37 छक्के लगा चुके हैं. अब यह 15 साल का ओपनिंग बल्लेबाज IPL इतिहास में अभिषेक शर्मा का एक महारिकॉर्ड तोड़ने के करीब है. वैभव सूर्यवंशी अगर IPL 2026 में 6 छक्के और जड़ देते हैं, तो वह IPL के एक सीजन में सबसे ज्यादा 43 छक्के जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे. IPL के एक सीजन में सबसे ज्यादा 42 छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज फिलहाल अभिषेक शर्मा के नाम पर दर्ज है, जिन्होंने IPL 2024 में यह कारनामा किया था. IPL 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा ने अभी तक 28 छक्के जमाए हैं और वह वैभव सूर्यवंशी (37 छक्के) से काफी पीछे हैं.

IPL के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज

1. अभिषेक शर्मा - 42 छक्के (2024)

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2. श्रेयस अय्यर - 39 छक्के (2025)

3. सूर्यकुमार यादव - 38 छक्के (2025)

4. विराट कोहली - 38 छक्के (2024)

5. विराट कोहली - 38 छक्के (2016)

6. वैभव सूर्यवंशी - 37 छक्के (2026)

7. ऋषभ पंत - 37 छक्के (2018)

कौन हैं वैभव सूर्यवंशी?

वैभव सूर्यवंशी एक युवा भारतीय क्रिकेटर हैं. वैभव सूर्यवंशी का जन्म 27 मार्च 2011 को भारत की ऐतिहासिक वर्ल्ड कप जीत से कुछ दिन पहले हुआ था. वैभव सूर्यवंशी का जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर गांव में हुआ था. वैभव सूर्यवंशी बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं. साथ ही वह लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग भी करते हैं. वैभव सूर्यवंशी बिहार के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं. वैभव सूर्यवंशी ने साल 2024 में 12 की उम्र में रणजी ट्रॉफी में बिहार के लिए फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था. वैभव सूर्यवंशी के पिता का नाम संजीव सूर्यवंशी है. संजीव सूर्यवंशी भी एक क्रिकेटर थे. वैभव सूर्यवंशी ब्रायन लारा को अपना आदर्श मानते हैं. वैभव सूर्यवंशी समय-समय पर अपने खेल के बारे में भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर से सलाह लेते हैं.

क्या टीम इंडिया के लिए डेब्यू करेंगे वैभव?

आयरलैंड के खिलाफ 26 जून और 28 जून को टीम इंडिया दो टी20 इंटरनेशनल मैच खेलेगी. आयरलैंड के खिलाफ इस दो मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को भारतीय टीम के लिए डेब्यू का मौका मिल सकता है. अगर सेलेक्टर्स वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड के खिलाफ इस दो मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए चुनते हैं, तो वह टीम इंडिया के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकते हैं. वैभव सूर्यवंशी 27 मार्च 2026 को 15 साल के हो गए थे, तो अब वह ICC के नियम के मुताबिक क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए चुने जाने के योग्य हैं.