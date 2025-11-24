Advertisement
trendingNow13017112
Hindi Newsक्रिकेट

ब्लाइंड विमेंस टी20 वर्ल्ड कप जीतकर लौटीं भारत की बेटियों का भव्य स्वागत, PM मोदी ने भी दी बधाई

Blind Womens T20 World Cup: ब्लाइंड विमेंस टी20 वर्ल्ड कप जीतकर घर लौटीं भारत की बेटियों का बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया. विश्व चैंपियंस ने केक काटकर जीत का जश्न मनाया.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Nov 24, 2025, 11:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ब्लाइंड विमेंस टी20 वर्ल्ड कप जीतकर लौटीं भारत की बेटियों का भव्य स्वागत, PM मोदी ने भी दी बधाई

Blind Womens T20 World Cup: ब्लाइंड विमेंस टी20 वर्ल्ड कप जीतकर घर लौटीं भारत की बेटियों का बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया. विश्व चैंपियंस ने केक काटकर जीत का जश्न मनाया. कोलंबो में हुए T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय कप्तान दीपिका ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हमें भारत को खिताब जिताकर बेहद खुशी है. पूरी टीम ने एकसाथ मिलकर शानदार प्रदर्शन किया है. इन खिलाड़ियों ने अपनी जिंदगी में काफी मेहनत की है. यह हमारे लिए गर्व का पल है। पीएम मोदी ने हमें जीत पर बधाई दी, जिसकी हमें बेहद खुशी है.

ऑलराउंडर सुषमा पटेल ने कहा, "हमारा टूर्नामेंट में अनुभव बेहद शानदार रहा. इस विश्व कप ने हमारी जिंदगी बदल दी है. यह सपने के सच होने जैसा था. ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और नेपाल जैसी मजबूत टीमों को हमने हराया. हमारे सभी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। पीएम मोदी ने हमें जीत पर बधाई दी है. हमें इसकी बेहद खुशी है। हम उनसे जल्द ही मुलाकात करना चाहेंगे."

गंगा कदम ने कहा, "हमारी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. हमने पाकिस्तान और यूएसए को हराया. पूरे टूर्नामेंट में हमने एक भी मुकाबला नहीं गंवाया. फाइनल जीतकर खिताब अपने नाम किया. विश्व कप से पहले हमें नेपाल एक मजबूत टीम लग रही थी, लेकिन टूर्नामेंट में दूसरी टीमें हमसे डर रही थीं."

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में नेपाल की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 114 रन ही बना सकी. इस टीम के लिए विमला रानी ने 26 रन बनाए, जबकि सरिता घिमिरे ने 35 रन की पारी खेली. इसके जवाब में भारत ने महज 12.1 ओवरों में मुकाबला जीत लिया. टीम के लिए फुला सरेन ने नाबाद 44 रन बनाए, जबकि करुणा ने 42 रन की पारी खेली. इनके अलावा, बसंती हांसदा ने 13 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. इस पूरे टूर्नामेंट में भारत ने एक भी मुकाबला नहीं गंवाया.

About the Author
author img
Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. लल्लनटॉप, रि...और पढ़ें

TAGS

Blind T20 World Cup

Trending news

क्या हम सिंध को वापस ...? रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस ने उठाए सवाल
congress
क्या हम सिंध को वापस ...? रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस ने उठाए सवाल
धर्म नहीं, मेरिट के आधार पर होता है एडमिशन...वैष्णो देवी कॉलेज विवाद पर बोले CM उमर
Omar Abdullah
धर्म नहीं, मेरिट के आधार पर होता है एडमिशन...वैष्णो देवी कॉलेज विवाद पर बोले CM उमर
लैंडिंग से पहले आई खराबी; जहां पहले से खड़ा था विमान, उसी रनवे पर उतरा दूसरा प्लेन
IGI airport
लैंडिंग से पहले आई खराबी; जहां पहले से खड़ा था विमान, उसी रनवे पर उतरा दूसरा प्लेन
UBER कंपनी पर कैब ड्राइवरों ने लगाए गंभीर आरोप, पुलिस ने बरसाई लाठियां
UBER cab
UBER कंपनी पर कैब ड्राइवरों ने लगाए गंभीर आरोप, पुलिस ने बरसाई लाठियां
कश्मीर में पारा 0 से नीचे, दिल्ली में आने वाली है कड़ाके की ठंड
kashmir cold wave
कश्मीर में पारा 0 से नीचे, दिल्ली में आने वाली है कड़ाके की ठंड
आने वाला है बड़ा प्रलय? मौसम विभाग ने दी चेतावनी, तूफान में फंसेंगे ये राज्य
Weather
आने वाला है बड़ा प्रलय? मौसम विभाग ने दी चेतावनी, तूफान में फंसेंगे ये राज्य
70 साल की महिला को 44 बूथों में बना दिया वोटर! बंगाल में 'वोट चोरी' का खेल बेनकाब
West Bengal
70 साल की महिला को 44 बूथों में बना दिया वोटर! बंगाल में 'वोट चोरी' का खेल बेनकाब
पहले 2 करोड़ नौकरी का वादा पूरा करें PM मोदी... अयोध्या जाने से पहले कांग्रेस का तंज
Ayodhya Ram Mandir Flag Hosting
पहले 2 करोड़ नौकरी का वादा पूरा करें PM मोदी... अयोध्या जाने से पहले कांग्रेस का तंज
Tejas क्रैश के बाद भी जारी रहा दुबई एयर शो, अमेरिकी पायलट ने जताई नाराजगी
Wing Commander Namansh Syal
Tejas क्रैश के बाद भी जारी रहा दुबई एयर शो, अमेरिकी पायलट ने जताई नाराजगी
'ऐसा क्यों हो रहा है?' EC के दो फैसलों से मची बंगाल में खलबली, ममता ने लिखा खत
Mamata Banerjee
'ऐसा क्यों हो रहा है?' EC के दो फैसलों से मची बंगाल में खलबली, ममता ने लिखा खत