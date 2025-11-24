ब्लाइंड विमेंस टी20 वर्ल्ड कप जीतकर लौटीं भारत की बेटियों का भव्य स्वागत, PM मोदी ने भी दी बधाई

Blind Womens T20 World Cup: ब्लाइंड विमेंस टी20 वर्ल्ड कप जीतकर घर लौटीं भारत की बेटियों का बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया. विश्व चैंपियंस ने केक काटकर जीत का जश्न मनाया. कोलंबो में हुए T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय कप्तान दीपिका ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हमें भारत को खिताब जिताकर बेहद खुशी है. पूरी टीम ने एकसाथ मिलकर शानदार प्रदर्शन किया है. इन खिलाड़ियों ने अपनी जिंदगी में काफी मेहनत की है. यह हमारे लिए गर्व का पल है। पीएम मोदी ने हमें जीत पर बधाई दी, जिसकी हमें बेहद खुशी है.

ऑलराउंडर सुषमा पटेल ने कहा, "हमारा टूर्नामेंट में अनुभव बेहद शानदार रहा. इस विश्व कप ने हमारी जिंदगी बदल दी है. यह सपने के सच होने जैसा था. ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और नेपाल जैसी मजबूत टीमों को हमने हराया. हमारे सभी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। पीएम मोदी ने हमें जीत पर बधाई दी है. हमें इसकी बेहद खुशी है। हम उनसे जल्द ही मुलाकात करना चाहेंगे."

गंगा कदम ने कहा, "हमारी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. हमने पाकिस्तान और यूएसए को हराया. पूरे टूर्नामेंट में हमने एक भी मुकाबला नहीं गंवाया. फाइनल जीतकर खिताब अपने नाम किया. विश्व कप से पहले हमें नेपाल एक मजबूत टीम लग रही थी, लेकिन टूर्नामेंट में दूसरी टीमें हमसे डर रही थीं."

बता दें कि रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में नेपाल की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 114 रन ही बना सकी. इस टीम के लिए विमला रानी ने 26 रन बनाए, जबकि सरिता घिमिरे ने 35 रन की पारी खेली. इसके जवाब में भारत ने महज 12.1 ओवरों में मुकाबला जीत लिया. टीम के लिए फुला सरेन ने नाबाद 44 रन बनाए, जबकि करुणा ने 42 रन की पारी खेली. इनके अलावा, बसंती हांसदा ने 13 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. इस पूरे टूर्नामेंट में भारत ने एक भी मुकाबला नहीं गंवाया.