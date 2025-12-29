ना विराट ना शमी...घर में घुसकर कंगारूओं को दी थी पटखनी, टीम इंडिया की वो ऐतिहासिक जीत

क्रिकेट इतिहास में मिली कुछ जीत बेहद ही खास होती हैं और इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो जाती हैं. क्रिकेट जगत में कई ऐसे मैच हुए हैं.जो की लोगों को मुंह की जुबानी याद रहता है. आज ही के दिन भारतीय खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन की बदौलत जबरदस्त खेल दिखाया था. साल 2022 में खेले जा रहे टेस्ट मैच में महज 36 रनों पर आउट होने के बाद मेलबर्न में धमाकेदार वापसी करते हुए भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से मात दी और ये साबित कर दिया की वह घर में घुसकर दुनिया की सबसे मजबूत टीम को हराने का माद्दा क्यों रखते हैं. यह जीत काफी ऐतिहासिक और यादगार है क्योंकि भारतीय टीम उस समय विराट कोहली और मोहम्मद शमी के बगैर मैदान पर उतरी थी.

कोहली के बिना...

मुश्किलें बढ़ती जा रही थी. उस समय टीम के अनुभवी खिलाड़ी उमेश यादव पैर में मांसपेशियों खिंचाव के कारण मैच के तीसरे और चौथे दिन बाहर रहे. टीम इंडिया काफी ज्यादा प्रेशर में थी. उस समय विराट कोहली की जगह टीम की बागडोर संभाल रहे अजिंक्य रहाणे ने संयम से काम लेते हुए टीम की कमान संभाली. रहाणे ने टीम का हौसला बढ़ाते हुए अटैकिंग गेम खेला और ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर धकेला.खेल पुरी तरह से बदल गया और मैच भारत के पाले में जाने लगा.

रहाणे बने 'संकटमोचन'

मेलबर्न में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अजिंक्य रहाणे ने यादगार शतकीय पारी खेली थी. रहाणे के अलावा 2 और भारतीय खिलाड़ी ने डेब्यू किया था और उन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही जबरदस्त प्रदर्शन कर दिखाया. गेंदबाजी का जिम्मा बुमराह के हाथों में था और उन्होंने शानदार खेल दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 195 पर और दूसरी 200 रनों पर ढेर कर दी. आखिरकार भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर मेलबर्न में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सभी के होश उड़ा दिए थे. इस टेस्ट मैच से भारतीय टीम ने ये साबित किया कि मुश्किल की घड़ी में एकजुट होकर खेलकर आप किसी को भी मात दे सकते हैं, फिर चाहे विरोधी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हमेशा ही कांटे की टक्कर देखने को मिली है.भारतीय टीम ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जीत के साथ आगाज जरूर किया, लेकिन उसे अंजाम तक नहीं ले जा पाए. बता दें कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच साल 2025 में खेली गई टेस्ट सीरीज में कंगारूओं ने भारतीय टीम को 3-1 से बुरी तरह से मात दी.

