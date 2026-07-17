भारत को वर्ल्ड कप जिताने वाला हीरो गिरफ्तार...मैच फिक्सिंग का आरोप, शुभमन गिल के साथ खेल चुका है क्रिकेट

Manjot Kalra arrested: क्रिकेट जगत से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. साल 2018 में भारत को अंडर-19 वर्ल्ड कप जिताने वाले बल्लेबाज मनजोत कालरा गिरफ्तार हो गए हैं. उन पर श्रीलंका में मैच फिक्सिंग की कोशिश का गंभीर आरोप लगा है. लंका प्रीमियर लीग (LPL 2026) के दौरान उन्होंने एक खिलाड़ी को रिश्वत देने की कोशिश की थी. श्रीलंका की खेल भ्रष्टाचार निरोधी टीम ने 17 जुलाई को यह कार्रवाई की है. मनजोत को हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया गया है.
श्रीलंकाई पुलिस के मुताबिक, मनजोत पर अपनी ही टीम के खिलाड़ी को लालच देने का आरोप है. उन्होंने मैच फिक्स करने के लिए पैसे ऑफर किए थे. श्रीलंका के तीन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों ने इस बात की शिकायत की थी.
जांच में बताया गया है कि शिकायत करने वालों में भानुका राजपक्षे, अविष्का फर्नांडो और दुनिथ वेलालागे शामिल हैं. ये तीनों खिलाड़ी जाफना किंग्स का हिस्सा हैं. मनजोत ने 10 दिन पहले खिलाड़ी से संपर्क किया था. कालरा एक खिलाड़ी को करीब 95 लाख श्रीलंकाई रुपये, यानी करीब 27.7 लाख रुपये देने की तैयारी में थे.
मनजोत की गिरफ्तारी LPL 2026 के पहले मैच से ठीक कुछ घंटे पहले हुई है. पहले मैच में जाफना किंग्स का सामना गाले मार्वल्स से होना है. इस बड़े विवाद के बाद श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने भी अपना बयान जारी किया है. बोर्ड ने साफ किया है कि लीग अपने तय शेड्यूल के मुताबिक चलती रहेगी. टूर्नामेंट का फाइनल मैच 8 अगस्त को खेला जाएगा. बोर्ड ने यह भी साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उसका रुख सख्त है. खेल की गरिमा को बचाने के लिए वह इस जांच में पूरी मदद करेगा.
27 साल के मनजोत कालरा कभी भारतीय क्रिकेट का बड़ा नाम थे. बाएं हाथ के इस ओपनर ने साल 2018 के अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में नाबाद 101 रन बनाए थे. उनकी इस पारी से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर खिताब जीता था. चैंपियन बनने वाली टीम की कमान पृथ्वी शॉ ने संभाली थी, जबकि शुभमन गिल भी इस टीम का अहम हिस्सा थे. मनजोत का एज फ्रॉड के चलते करियर बर्बाद हुआ, जिसके बाद उन्होंने क्रिकेट छोड़ दिया और स्पोर्ट्स बिजनेस से जुड़ गए. इसी साल वह लंका प्रीमियर लीग की टीम जाफना किंग्स के को-ओनर बने थे.
आज से लंका प्रीमियर लीग के छठे सीजन का आगाज हो रहा है. 6 टीमों के बीच होने वाली इस लीग का पहला मुकाबला जाफना किंग्स और गाले मार्वल्स के बीच खेला जाएगा. 17 जुलाई से शुरू होने वाले इस सीजन का फाइनल मुकाबला 8 अगस्त को होगा.