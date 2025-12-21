INDU19 vs PAKU19: अंडर-19 एशिया कप में भारत की शर्मनाक हार, पाकिस्तान ने 12 साल बाद जीता खिताब

India U19 vs Pakistan U19: पाकिस्तान के खिलाफ हुए अंडर-19 एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. रविवार को दुबई के आईसीसी अकादमी ग्राउंड पर खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान अंडर-19 टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 347 रनों का पहाड़ खड़ा किया था, जिसके जवाब में इंडिया अंडर-19 156 रनों पर ऑलआउट गो गई. इसके साथ ही पाकिस्तान ने 12 सालों के सूखे का अंत करते हुए 2013 के बाद पहली बार अंडर-19 एशिया कप ट्रॉफी पर कब्जा किया.

पाकिस्तान ने 12 साल बाद जीता खिताब

दुबई के आईसीसी अकादमी ग्राउंड पर खेले गए मैच में इंडिया अंडर-19 टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. हालांकि, आयुष म्हात्रे का ये निर्णय उल्टा पड़ गया. पाक ओपनर समीर मिन्हास ने शानदार शतक जड़कर भारत को बैकफुट पर धकेल दिया. उन्होंने 113 गेंदों पर 172 रनों की जबरदस्त पारी खेली. पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 347 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया.

फाइनल ने नहीं चला वैभव-आयुष का बल्ला

फाइनल में कप्तान आयुष म्हात्रे और स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन दोनों ने फैंस का दिल तोड़ दिया. वैभव ने छक्के के साथ खाता तो खोला और महज 10 गेंदों पर 26 रन बना दिए, लेकिन अति आक्रामक रवैया उनपर भारी पड़ा और वो आउट हो गए. कप्तान आयुष म्हात्रे तो सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. 348 रनों का पीछा करते हुए इंडिया अंडर-19 टीम 156 रनों पर सिमट गई और पाकिस्तान ने 191 रनों से बड़ी जीत हासिल कर 12 साल बाद खिताब पर कब्जा किया.