World Cup Final: भारत या साउथ अफ्रीका... फाइनल में चाहे जिसकी भी हो जीत, वर्ल्ड क्रिकेट को मिलेगा नया चैंपियन

INDW vs RSAW World Cup Final: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ICC विमेंस वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मुकाबला कल यानी रविवार को दोपहर 3 बजे से नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा. साउथ अफ्रीका पहली बार फाइनल में पहुंचा है, जबकि भारत तीसरी बार फाइनल में आया है. बता दें कि न तो भारत और न ही साउथ अफ्रीका ने कभी महिला वनडे वर्ल्ड कप जीता है. इस मुकाबले के साथ एक नई टीम महिला वनडे वर्ल्ड कप की विजेता बनेगी.

भारत वर्ल्ड कप जीतने का प्रबल दावेदार

भारतीय टीम साल 2005 और 2017 के बाद तीसरी बार वनडे वर्ल्ड कप फाइनल खेलने जा रही है. घरेलू मैदान पर टीम इंडिया को खिताब जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है. महिला वनडे वर्ल्ड कप में ऐसा पांचवीं बार है, जब मेजबान टीम खिताबी मुकाबला खेल रही है. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया (1988), इंग्लैड (1993 और 2017) और न्यूजीलैंड (2000) ऐसा कर चुका है. भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप 7 में से 3 मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में पहुंची है.

मंधाना-रोड्रिग्स-हरमन की तिकड़ी करेगी धमाका

सेमीफाइनल मैच में टीम इंडिया ने मजबूत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेट से जीत दर्ज की. ये वही ऑस्ट्रेलियाई टीम थी, जिसने ग्रुप चरण में एक भी मुकाबला नहीं गंवाया था. वहीं, साउथ अफ्रीकी टीम 7 में से 5 मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में पहुंची. सेमीफाइनल मैच में इस टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 125 रन से जीत दर्ज करते हुए खिताबी मुकाबले में जगह बनाई. इस मुकाबले में टीम इंडिया को बल्लेबाजी में स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स और हरमनप्रीत कौर से खासा उम्मीदें होंगी.वहीं, दीप्ति शर्मा और श्री चरणी गेंदबाजी में अपना जलवा दिखा सकती हैं.

कौन सी टीम किस पर भारी?

दूसरी ओर, साउथ अफ्रीकी खेमे को बल्लेबाजी में कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट और ताजमिन ब्रित्स से उम्मीदें होंगी. गेंदबाजी में मारिजैन कप्प और नॉनकुलुलेको म्लाबा मेजबान टीम को परेशान कर सकती हैं. भारत और साउथ अफ्रीका की महिला टीमों के बीच साल 1997 से अब तक कुल 34 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा. भारत ने 20 मैच अपने नाम किए, जबकि साउथ अफ्रीका को 13 मुकाबलों में जीत मिली. एक मैच बेनतीजा रहा.

मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां पर?

डीवाई पाटिल स्टेडियम में बल्लेबाजी आसान नजर आई है. यहां टीमें टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना पसंद करती हैं. रविवार को आसमान में बादल नजर आएंगे, यहां अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. अगर बारिश की वजह से रविवार को मैच पूरा नहीं होता, तो 3 नवंबर को 'रिजर्व डे' के तौर पर रखा गया है. दोनों ही दिन बारिश की आशंका है. महिला वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा. टॉस आधा घंटे पहले होगा. इस मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमें

भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, जेमिमा रोड्रिगेज, ऋचा घोष, रेणुका सिंह ठाकुर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी, राधा यादव, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, उमा छेत्री, शेफाली वर्मा.

साउथ अफ्रीका: लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), अयाबांगा खाका, क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लार्क, मारिजैन कप्प, ताजमिन ब्रित्स, सिनालो जाफ्ता (विकेटकीपर), नॉनकुलुलेको म्लाबा, एनेरी डर्कसेन, ऐनी बॉश, मसबत क्लास, सुने लुस, कराबो मेसो, तुमी सेखुखुने, नोंदुमिसो शांगसे.