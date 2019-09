INDW vs RSAW: दीप्ति के रिकॉर्ड प्रदर्शन ने दिलाई भारत को जीत, हरमनप्रीत की फिफ्टी

सूरत: भारतीय महिला क्रिकेट टीम (Women Team India) ने मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ (India Women vs South Africa Women) खेले गए पहले टी-20 मैच में 11 रन से जीत दर्ज की. पांच मैचों की टी-20 सीरीज में भारत ने 1-0 की बढ़त बना ली है. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आठ विकेट पर 130 रन का स्कोर बनाया और फिर दक्षिण अफ्रीकी टीम को एक गेंद शेष रहते 119 रन पर ऑल आउट कर दिया. टीम इंडिया के लिए हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) ने कप्तानी पारी खेली, वहीं दीप्ति शर्मा (Deepti sharma) ने शानदार गेंदबाजी की.

काम नहीं आई मिगनोन की फिफ्टी

दक्षिण अफ्रीका के लिए मिगनोन डु प्रीज ने 43 गेंदों पर चार चौकों और तीन छक्कों की मदद से 59 रन की पारी खेली. लेकिन उनकी यह पारी भी टीम को जीत नहीं दिला पाई. उनके अलावा लिजेले ली ने 16 और लौरा वोल्वार्डट ने 14 रन बनाए. उनके अलावा बाकी कोई भी बैटर दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंच सकी. मेहमान टीम के तीन खिलाड़ी शून्य पर आउट हुए.

दीप्ति का धमाल

भारत की ओर से दीप्ति शर्मा (Deepti sharma) ने तीन और शिखा पांडे, पूनम यादव तथा राधा यादव ने दो-दो, जबकि कप्तान हरमनप्रीत कौर ने एक विकेट हासिल किया. दीप्ति को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला. दीप्ति ने अपने चार ओवर में 3 मेडन, 8 रन देकर 3 विकेट लिए. वहीं पूजा वस्त्राकर ने केवल एक ओवर ही फेंका जो विकेट न लेने वाली बॉलर रहीं.

