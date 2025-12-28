INDW vs SLW: वर्ल्ड रिकॉर्ड की दहलीज पर दीप्ति शर्मा, सिर्फ 1 विकेट लेते ही बदल देंगी टी20 का इतिहास

Deepti Sharma: दिन दिनों भारत और श्रीलंका की महिला टीमों के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज चल रही है. अब तक तीन मैच हो चुके हैं और तीनों मुकाबलों में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की है. अब चौथा टी20 मुकाबला 28 दिसंबर को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां भारत की नजर न सिर्फ एक और जीत पर होगी, बल्कि एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर भी सबकी निगाहें टिकी रहेंगी. इस मुकाबले में भारतीय टीम की सबसे बड़ी मैच विनर दीप्ति शर्मा टी20 में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकती हैं.

अगर उन्होंने एक विकेट ले लिया तो टी20 का इतिहास बदलना तय है, दीप्ति जो विश्व रिकॉर्ड बनाने की दहलीज पर हैं, वो महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट का कमाल है. फिलहाल इस फेहरिस्त में नंबर 1 पर संयुक्त रूप से दीप्ति शर्मा और ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज गेंदबाज मेगन शुट्ट हैं. दोनों ने 151 विकेट दर्ज किए है. ऐसे में श्रीलंका के खिलाफ चौथे टी20 में अगर दीप्ति शर्मा एक भी विकेट लेने में सफल रहती हैं, तो वह महिला टी20 इंटरनेशनल इतिहास की सबसे ज्यादा विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगी.

दमदार फॉर्म में चल रहीं दीप्ति शर्मा

श्रीलंका के खिलाफ जारी टी20 सीरीज में दीप्ति शर्मा बढ़िया शानदार फॉर्म में नजर आई हैं. दूसरे टी20 में हल्का बुखार होने की वजह से वह प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं बन सकी थीं, लेकिन तीसरे मुकाबले में वापसी करते ही उन्होंने अपनी क्लास दिखा दी. उस मैच में दीप्ति ने 4 ओवर में सिर्फ 18 रन खर्च कर 3 अहम विकेट निकाले थे और श्रीलंका की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी. वो अब तक 4 विकेट ले चुकी हैं और बचे हुए दो मैचों में यह आंकड़ा और ज्यादा करना चाहेंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों खास हैं दीप्ति शर्मा?

दीप्ति शर्मा भारत के लिए लंबे समय से अहम कड़ी बनी हुई हैं. तीनों फॉर्मेट में वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होती हैं. उन्होंने अब तक 131 विमेंस टी20 इंटरनेशनल मैचों की 128 पारियों में 151 विकेट लिए हैं. गेंदबाजी औसत 18.73 और इकोनॉमी रेट 6.40 रहा है, जो शानदार माना जाता है. इस खिलाड़ी की सबसे खास बात ये है कि वो सिर्फ विकेट लेना ही नहीं, बल्कि दबाव के क्षणों में मैच का रुख पलटने की उनकी क्षमता भी रखती हैं. चाहे मिडिल ओवर्स में कसी हुई गेंदबाजी करना या फिर निचल क्रम में आकर तेजी से रन बनाना दीप्ति इसे अच्छे से निभाती हैं.

महिला टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज (Highest wicket taker in Women T20 Internationals)

मेगन शुट्ट (ऑस्ट्रेलिया)- 151 विकेट

दीप्ति शर्मा (भारत)- 151 विकेट

हेनरिएट इशिम्वे (रवांडा)- 144 विकेट

निदा दार (पाकिस्तान)- 144 विकेट

सोफी एक्लेस्टोन (इंग्लैंड)-142 विकेट

ये भी पढ़ें: T20I में सबसे ज्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड.. नंबर-1 बनने के बाद हरमनप्रीत हुईं गदगद, कहा- मैंने नहीं सोचा था...