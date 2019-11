INDW vs WIW: वुमन टीम इंडिया की शानदार वापसी, दूसरे ODI में हासिल की बड़े अंतर से जीत

एंटिगुआ: पहले वनडे मैच में एक रन से हारने के बाद वुमन टीम इंडिया (Woment Team India) ने वेस्टइंडीज के खिलाफ (India Women vs West Indeis Women) शानदार वापसी की. मिताली राज की कप्तानी में तीन वनडे मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में वुमन टीम इंडिया ने मेजबान वेस्टइंडीज को 53 रन के बड़े अंतर से हरा दिया. इस मैच के साथ ही दोनों टीमें सीरीज की एक-एक की बराबरी पर आ गई हैं.

खराब शुरुआत रही मेजबानों की

भारत के दिए 192 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की शुरुआत खराब रही. चौथे ओवर में ही टीम ने स्टोसी-एन किंग का विकेट गंवा दिया. स्टेसी केवल 6 रन बनाकर कर शिखा पांडे की गेंद पर बोल्ड हो गईं. इसके बाद नताशा मैक्लीन भी केवल 15 रन बनाने के बाद रिटायर हर्ट होकर पवेलियन लौट गईं.

लगातार विकेट गंवाती रही विंडीज टीम

मैक्लीन के चोटिल होने के बाद वेस्टइंडीज के विकेल गिरते रहे लेकिन शिमाने कैंपबेल ने दूसरा छोर संभाले रखा और अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा 39 रन बनाए. जबकि कप्तान स्टेफिनी टेलर ने 20 रन का योगदान दिया. इसके अलावा आलिया एलिने (16) और एफी फ्लेचर (14) अंत में अपनी टीम की उम्मीदें जगाईं लेकिन लगातार विकेट गिरते रहने से पूरी टीम केवल 139 रन पर ही सिमट गई. टीम इंडिया के लिए पूनम यादव, राजेश्वरी गायकवाड़ और दीप्ति शर्मा ने दो-दो विकेट लिए.

India Women level the series 1-1. It's going to be fight for WI Women but we still have one more chance to claim the Colonial Medical Insurance ODI Series on Wednesday!#WIWvINDW

INDW 191/6 (50.0 ov)

Fletcher 2/32

Grimmond 1/22

WIW 138/9*

Campbelle 39(90)

Taylor 21(31) pic.twitter.com/YGmRvEB3GD

— Windies Cricket (@windiescricket) November 4, 2019