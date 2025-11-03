Pratika Rawal: चोट का अफसोस नहीं, जीत की खुशी है, व्हीलचेयर पर बैठकर मैदान में मनाया जीत का जश्न

Pratika Rawal celebrates on wheelchair: आईसीसी वर्ल्ड कप 2025 के नॉकआउट स्टेज से पहले टीम इंडिया की बल्लेबाज प्रतिका रावल चोटिल हो गईं थीं, लेकिन फाइनल में जीत का जश्न मनाने से खुद को रोक नहीं पाईं. नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की 52 रनों की फतह के बाद, प्रतिका भारतीय तिरंगे में लिपटी हुई, व्हीलचेयर पर बैठी हुई मैदान में आईं.



कैसे लगी थी चोट?

नवी मुंबई में बांग्लादेश के खिलाफ मैच में फील्डिंग के दौरान उनका टखना मुड़ गया था, जिसके बाद वो टूर्नामेंट के बाकी मैचेज नहीं खेल पाईं. स्कैन में पता चला कि उनके एंकल में हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है. हालांकि वर्ल्ड कप विक्ट्री मोमेंट के दौरान प्रतिका ने कहा कि वो विनिंग टीम का हिस्सा बनकर बेहद खुश हैं. भले ही वो प्रोटियाज के खिलाफ प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं बना पाईं, लेकिन उन्होंने इसका अफसोस नहीं किया और टीम के ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनकर खुशियां मनाई.

"लफ्जों में बयां करना मुश्किल"

प्रतिका ने मैच के बाद कहा, "मैं इस अहसास को लफ्जों में बयां नहीं कर सकती. मेरे कंधे पर ये झंडा मेरे लिए सब कुछ है, और टीम के साथ यहां खड़ा होना एक बेहतरीन अहसास है. इंजरी खेल का एक अहम हिस्सा हैं, लेकिन मैं इस विनिंग टीम का पार्ट बनकर बहुत खुश हूं. मुझे इस टीम से प्यार है."

लंबे इंतजार के बाद ट्रॉफी पर कब्जा

प्रतिका ने आगे कहा, "ये यकीन नहीं होता है कि हम आखिरकार इसमें कामयाब रहे. इतने लंबे इंतजार के बाद वर्ल्ड कप जीतने वाले पहले खिलाड़ी और दर्शक वाकई इस पल के हकदार हैं. बाहर बैठकर देखना मुश्किल था, खेलने से भी ज्यादा मुश्किल. हर बार जब कोई विकेट या छक्का लगता था, तो एनर्जी और माहौल मेरे रोंगटे खड़े कर देता था. ये वाकई अमेजिंग है."

प्रतिका का इस वर्ल्ड कप में प्रदर्शन

प्रतिका रावल के लिए ये टूर्नामेंट यादगार रहा, उन्होंने 7 मैचों में 51.33 की औसत और 77.77 के स्ट्राइक रेट से 308 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 1 शतक और एक अर्धशतक लगाए. ब्राउंड्रीज की बात करें तो प्रतिका ने 37 चौके और 4 छक्के जड़े. वो इस वर्ल्ड कप की टॉप-4 रन स्कोरर रहीं. उनका सबसे खास प्रदर्शन न्यूजीलैंड के खिलाफ आया, जब उन्होंने 122 रनों की पारी खेलकर भारत को दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से लगातार 3 हार के बाद कमबैक कराया.