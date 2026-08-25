VIDEO: सरफराज की स्लेजिंग, बारिश में पंत की मौज-मस्ती, कोलंबो टेस्ट के ये मजेदार मूमेंट्स देखे क्या?

India vs Sri Lanka 2nd Test: भारत-श्रीलंका टेस्ट का रोमांच चरम पर है, लेकिन मुकाबले से हटकर बात करें तो मैदान पर कुछ मजेदार मूमेंट्स भी देखने को मिले. सरफराज खान की स्लेजिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. वहीं, दूसरी तरफ इंजरी से जूझ रहे ऋषभ पंत भी अपनी मौज में नजर आए. बारिश में मौज-मस्ती का वीडियो खूब वायरल है, जिसमें पंत फैन से मजेदार चर्चा करते दिखे. इन मजेदार मूमेंट्स ने इस मुकाबले को और भी मजेदार बना दिया है.
सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने सरफराज खान का वीडियो शेयर किया है, जिसमें स्टंप माइक में उनके मजेदार डॉयलॉग साफ सुने जा सकते हैं. सरफराज प्लेइंग-XI का हिस्सा नहीं थे, उन्हें इंजर्ड पंत की जगह रिप्लेसमेंट फील्डर के तौर पर चुना गया. फील्डिंग में सरफराज ने अपने मजेदार अंदाज से पूरा माहौल बना दिया. उन्होंने श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डि सिल्वा को भी नहीं छोड़ा.
श्रीलंका के सोनल दिनुशा तीसरे दिन पर नाबाद लौटे और टीम के संकटमोचक बने. सरफराज ने उनका ध्यान भी भटकाने की पूरी कोशिश की. स्टंप माइक में सरफराज ने कहा, "मेन बल्लेबाज वापस आ गया है. कम ऑन आईसीसी प्लेयर ऑफ द अवॉर्ड, इसके लिए जाओ." कमिंदु मेंडिस पर सैफू बोले, "कमिंदु आ जाओ भाई लेट हो रहा है." सरफराज ने जडेजा की भी मौज ली और कहा, "जड्डू भाई बोलते, बाउंड्री पर भी खड़े हो जाओ, ये नहीं भागेंगे. ऐसा माहौल है आपका." सरफराज का पूरा मजेदार वीडियो नीचे देखा जा सकता है.
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ऋषभ पंत का वीडियो वायरल है, जिसमें वह बारिश में बैठकर मस्ती करते दिखे. वीडियो बना रहे फैन ने पंत से कहा, "ऋषभ भाई बुखार हो जाएगा. यहां की बारिश अलग है." पंत ने पहले ध्यान नहीं दिया, फिर एक मजेदार जवाब दिया. उन्होंने कहा, "नहीं भी होगा तो करवा देना तुम लोग." फैन ने जवाब में कहा, "नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, हम सब मजाक कर रहे हैं, We Love You." पंत का ये अंदाज फैंस को खूब रास आ रहा है.