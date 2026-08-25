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VIDEO: सरफराज की स्लेजिंग, बारिश में पंत की मौज-मस्ती, कोलंबो टेस्ट के ये मजेदार मूमेंट्स देखे क्या?

IND vs SL: भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया की जीत का बिगुल बजा चुकी है. 503 रन के जवाब में श्रीलंका ने 265 के स्कोर पर अपने 8 बल्लेबाजों को खो दिया है. मैच के रोमांच से हटकर कुछ मूमेंट्स भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 25, 2026, 10:26 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 10:26 PM IST
VIDEO: सरफराज की स्लेजिंग, बारिश में पंत की मौज-मस्ती, कोलंबो टेस्ट के ये मजेदार मूमेंट्स देखे क्या?
Image Credit: AI Generated

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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