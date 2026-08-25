VIDEO: सरफराज की स्लेजिंग, बारिश में पंत की मौज-मस्ती, कोलंबो टेस्ट के ये मजेदार मूमेंट्स देखे क्या?

श्रीलंका के सोनल दिनुशा तीसरे दिन पर नाबाद लौटे और टीम के संकटमोचक बने. सरफराज ने उनका ध्यान भी भटकाने की पूरी कोशिश की. स्टंप माइक में सरफराज ने कहा, "मेन बल्लेबाज वापस आ गया है. कम ऑन आईसीसी प्लेयर ऑफ द अवॉर्ड, इसके लिए जाओ." कमिंदु मेंडिस पर सैफू बोले, "कमिंदु आ जाओ भाई लेट हो रहा है." सरफराज ने जडेजा की भी मौज ली और कहा, "जड्डू भाई बोलते, बाउंड्री पर भी खड़े हो जाओ, ये नहीं भागेंगे. ऐसा माहौल है आपका." सरफराज का पूरा मजेदार वीडियो नीचे देखा जा सकता है.