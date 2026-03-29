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Hindi Newsक्रिकेटदिल टूटने जैसा है...IPL 2026 से बाहर होने पर छलका दर्द, इस खिलाड़ी ने दुनिया के सामने रखी दिल की बात

'दिल टूटने जैसा है'...IPL 2026 से बाहर होने पर छलका दर्द, इस खिलाड़ी ने दुनिया के सामने रखी दिल की बात

Injured Sam Curran: सैम करन के बाहर होने के बाद राजस्थान रॉयल्स ने श्रीलंका के टी20 कप्तान दासुन शनाका को अपने साथ जोड़ा है. कुरेन कब मैदान पर उतरेंगे, इस बारे में उन्होंने कोई तय तारीख नहीं बताई है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 29, 2026, 01:46 PM IST
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चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी में सैम करन (फोटो क्रेडिट- X/CSK)
चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी में सैम करन (फोटो क्रेडिट- X/CSK)

Injured Sam Curran: आईपीएल एक ऐसी लीग है, जिसमें हर खिलाड़ी खेलना चाहता है. इस मंच से खिलाड़ियों की किस्मत चमकती है. आईपीएल 2026 में कई खिलाड़ी नजर आएंगे, लेकिन कुछ खिलाड़ी चोट की वजह से बाहर हो चुके हैं. इनमें एक नाम सैम करन का भी है, जो आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलने वाले थे, लेकिन नीलामी से ठीक पहले एक चोट ने सैम करन को नहीं खेलने दिया. अब इस खिलाड़ी का दर्द छलका है. करन ने बताया कि आईपीएल 2026 से बाहर होने पर उन पर क्या बीत रही है. करन ने अपने दिल की बात दुनिया के सामने रख दी है.

करन ने बीबीसी (BBC) से बातचीत में खुलासा किया कि वह टी20 वर्ल्ड कप के दौरान ही इस चोट से जूझ रहे थे. वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद जब उन्होंने स्कैन कराया, तो पता चला कि डैमेज काफी ज्यादा है और उन्हें आराम की जरूरत है.

दरअसल, इंग्लैंड का यह ऑलराउंडर ग्रोइन इंजरी (जांघ के ऊपरी हिस्से में चोट) से जूझ रहा है. यह चोट उसे T20 वर्ल्ड कप के पहले से थी. इंग्लैंड ने भारत और श्रीलंका की सरजमीं पर हुए वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था. टीम इंडिया ने उसे सेमीफाइनल में मात देकर बाहर किया था. टूर्नामेंट खत्म होने के बाद उन्होंने स्कैन करवाया, जिसके बाद उन्हें आराम करने और रिहैबिलिटेशन (चोट से उबरने का इलाज) करवाने की सलाह दी गई थी. करन ने T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के लिए सभी आठ मैच खेले थे.

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करन ने दिल की बात दुनिया को बताई

करन ने BBC को दिए एक इंटरव्यू में बताया है कि 'यह एक ऐसी चोट है, जिससे मैं कुछ समय से जूझ रहा था. यह धीरे-धीरे थोड़ी और बिगड़ गई. मैंने कुछ स्कैन करवाए, जिसमें चोट काफी गंभीर दिखी, इसलिए मुझे यह मुश्किल फैसला लेना पड़ा. यह चोट मेरे खेल में काफी रुकावट डाल रही थी. IPL में न खेल पाना बहुत दिल टूटने जैसा और निराशाजनक है और अब मुझे लगता है कि मुझे बस रिहैब पर ध्यान देना होगा, ताकि मैं पूरी तरह से मजबूत और फिट हो सकूं और जब भी मुझे लगे कि मैं पूरी तरह ठीक हूं, तब मैं वापसी कर सकूं.'

काउंटी चैंपियनशिप भी नहीं खेलेंगे करन

अब वह अगले हफ्ते से शुरू होने वाली काउंटी चैंपियनशिप में सरे के लिए खेलते हुए नजर नहीं आएंगे. इस ऑलराउंडर ने यह भी साफ नहीं किया कि क्या वह आने वाले T20 ब्लास्ट में अपनी काउंटी टीम की कप्तानी करने के लिए समय पर फिट हो पाएंगे या नहीं. 27 साल के करन ने कहा, 'यह सब मेरी चोट के लक्षणों पर निर्भर करेगा. जाहिर है, अभी इसमें थोड़ा और समय लगेगा. मुझे लगता है कि शायद यह पहली बार है जब मैं इंग्लैंड में रहकर थोड़ा रिहैब कर रहा हूं. IPL देखना मुश्किल होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं वहां होना चाहता था, लेकिन चोटें खेल का हिस्सा होती हैं.'

पिछले साल CSK ने उन्हें 2.40 करोड़ रुपये में राजस्थान को ट्रेड किया था. करन और रवींद्र जडेजा दोनों राजस्थान में शामिल हुए, जबकि पांच बार की चैंपियन टीम को संजू सैमसन मिले थे. यह पहला मौका था जब करन राजस्थान के लिए खेलने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया.

ये भी पढ़ें: दुनिया का इकलौता क्रिकेटर, जो IPL में 9 टीमों के लिए खेला, 12 साल तक बिखेरा जलवा

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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