Advertisement
trendingNow13074754
Hindi Newsक्रिकेटT20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया पर चोट का प्रहार, तिलक वर्मा के बाद अब ये स्टार खिलाड़ी NZ सीरीज से बाहर

T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया पर चोट का प्रहार, तिलक वर्मा के बाद अब ये स्टार खिलाड़ी NZ सीरीज से बाहर

Washington Sundar Injury: टी20 वर्ल्ड कप 2026 को शुरू होने में अब 20 दिन का समय बाकी है, लेकिन मेगा इवेंट से पहले टीम इंडिया चोट के चंगुल में फंस गई है. रिपोर्ट के मुताबिक स्टार ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली T20I सीरीज से बाहर हो गए हैं. 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jan 15, 2026, 06:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Washington Sundar NZ T20I सीरीज से बाहर
Washington Sundar NZ T20I सीरीज से बाहर

Washington Sundar Injury: टी20 वर्ल्ड कप 2026 को शुरू होने में अब 20 दिन का समय बाकी है, लेकिन मेगा इवेंट से पहले टीम इंडिया चोट के चंगुल में फंस गई है. रिपोर्ट के मुताबिक स्टार ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली T20I सीरीज से बाहर हो गए हैं. उन्हें रविवार, 11 जनवरी को वडोदरा में खेले गए वनडे इंटरनेशनल मैच के दौरान चोट लगी थी, जिसके बाद वो बाकी बचे दो ODI से बाहर हो गए. अब ये अपडेट सामने आया है कि वाशिंगटन सुंदर T20I सीरीज भी मिस करेंगे. 

बता दें कि वाशिंगटन सुंदर को रविवार को वडोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे के दौरान गेंदबाजी करते समय बाईं पसली के निचले हिस्से में तकलीफ महसूस हुई थी, जिसके बाद वो मैदान छोड़कर बाहर चले गए थे. हालांकि, बल्लेबाजी के दौरान जब उनकी जरूरत पड़ी तो वो बैटिंग करने उतरे और केएल राहुल के साथ मिलकर भारत को जीत दिलाई थी. 

टीम इंडिया पर चोट का प्रहार

Add Zee News as a Preferred Source

7 फरवरी से शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया जीत की प्रबल दावेदार मानी जा रही है. डिफेंडिंग चैंपियन ने पिछले कुछ समय से इस फॉर्मेट में दमदार प्रदर्शन भी किया है, लेकिन चोट के कारण भारतीय टीम संकट में फंस सकती है. वाशिंगटन सुंदर से पहले स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा भी चोट के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ T20I सीरीज में पहले तीन मैचों से बाहर हैं.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, वाशिंगटन सुंदर को साइड स्ट्रेन से उबरने के लिए और समय चाहिए और इसलिए वह न्यूजीलैंड के खिलाफ सभी पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में नहीं खेलेंगे. बड़ा सवाल ये है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ये सीरीज तैयारी के लिए आखिरी मौका होगा, ऐसे में सुंदर फिट हो भी जाते हैं तो उन्हें सीधे वर्ल्ड कप में खिलाना रिस्क से भरा हो सकता है.

तिलक वर्मा भी बाहर

वाशिंगटन सुंदर से पहले स्टार बल्लेबाज और शानदार फॉर्म में चल रहे तिलक वर्मा पेट में चोट लगने के कारण क्रिकेट एक्शन से दूर हैं. उन्हें विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में हैदराबाद के लिए घरेलू मैच खेलते समय सर्जरी करानी पड़ी। वर्मा को अचानक पेट में दर्द होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था और फिलहाल उनकी हालत स्थिर है और वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं. उम्मीद है कि तिलक आगामी टी20 वर्ल्ड कप से पहले पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे.

ये भी पढ़ें: 140 की स्ट्राइक रेट, 283 रन... केएल राहुल ने मचाया हड़कंप, गेंदबाजों को बर्बाद कर बनाया ये प्रचंड रिकॉर्ड

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

washington Sundar

Trending news

संकट की घंटी, ईरान में फंसे भारतीय, थरूर बोले- अगले कुछ दिन है बहुत जरूरी
Shashi Tharoor
संकट की घंटी, ईरान में फंसे भारतीय, थरूर बोले- अगले कुछ दिन है बहुत जरूरी
40 फीसदी मुस्लिम आबादी...इस राज्य में कट्टरपंथियों ने उठाई अलग मुस्लिम जिले की मांग
DNA
40 फीसदी मुस्लिम आबादी...इस राज्य में कट्टरपंथियों ने उठाई अलग मुस्लिम जिले की मांग
डरने लगे 'मजहब के ठेकेदार', मौलाना-इमाम, रडार पर सारे नाम...मस्जिदों में बड़ा ऑपरेशन
DNA
डरने लगे 'मजहब के ठेकेदार', मौलाना-इमाम, रडार पर सारे नाम...मस्जिदों में बड़ा ऑपरेशन
ठंड का तांडव तेज, अब रातें बनेंगी सर्दी की ‘सजा’; जानें अगले 5 दिनों का मौसम अलर्ट
weather update
ठंड का तांडव तेज, अब रातें बनेंगी सर्दी की ‘सजा’; जानें अगले 5 दिनों का मौसम अलर्ट
2869 सीटें, 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और 15931 कैंडिडेट, महाराष्ट्र में कौन बनेगा किंग
BMC Elections 2026
2869 सीटें, 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और 15931 कैंडिडेट, महाराष्ट्र में कौन बनेगा किंग
'रोबॉट से नहीं कोई डर, बस...', LAC पर चीन की हरकत को लेकर सेना ने क्या कहा?
LAC
'रोबॉट से नहीं कोई डर, बस...', LAC पर चीन की हरकत को लेकर सेना ने क्या कहा?
‘लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा’, BJP ने राहुल गांधी पर कसा तंज
Rahul Gandhi News
‘लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा’, BJP ने राहुल गांधी पर कसा तंज
ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह पर भारत को मिलेगा चौथा S-400, पाक को लगेगी मिर्ची
Air defence system
ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह पर भारत को मिलेगा चौथा S-400, पाक को लगेगी मिर्ची
पीरियड्स के दर्द से 19 साल की लड़की की मौत! जानें वो दर्दनाक दास्तां जो ना कही गई
shocking story
पीरियड्स के दर्द से 19 साल की लड़की की मौत! जानें वो दर्दनाक दास्तां जो ना कही गई
भगवंत मान सरकार ने पंजाब में रेबीज़ के खतरे से निपटने के लिए किए व्यापक सुधार
Punjab news
भगवंत मान सरकार ने पंजाब में रेबीज़ के खतरे से निपटने के लिए किए व्यापक सुधार