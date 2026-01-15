T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया पर चोट का प्रहार, तिलक वर्मा के बाद अब ये स्टार खिलाड़ी NZ सीरीज से बाहर

Washington Sundar Injury: टी20 वर्ल्ड कप 2026 को शुरू होने में अब 20 दिन का समय बाकी है, लेकिन मेगा इवेंट से पहले टीम इंडिया चोट के चंगुल में फंस गई है. रिपोर्ट के मुताबिक स्टार ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली T20I सीरीज से बाहर हो गए हैं. उन्हें रविवार, 11 जनवरी को वडोदरा में खेले गए वनडे इंटरनेशनल मैच के दौरान चोट लगी थी, जिसके बाद वो बाकी बचे दो ODI से बाहर हो गए. अब ये अपडेट सामने आया है कि वाशिंगटन सुंदर T20I सीरीज भी मिस करेंगे.

बता दें कि वाशिंगटन सुंदर को रविवार को वडोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे के दौरान गेंदबाजी करते समय बाईं पसली के निचले हिस्से में तकलीफ महसूस हुई थी, जिसके बाद वो मैदान छोड़कर बाहर चले गए थे. हालांकि, बल्लेबाजी के दौरान जब उनकी जरूरत पड़ी तो वो बैटिंग करने उतरे और केएल राहुल के साथ मिलकर भारत को जीत दिलाई थी.

टीम इंडिया पर चोट का प्रहार

7 फरवरी से शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया जीत की प्रबल दावेदार मानी जा रही है. डिफेंडिंग चैंपियन ने पिछले कुछ समय से इस फॉर्मेट में दमदार प्रदर्शन भी किया है, लेकिन चोट के कारण भारतीय टीम संकट में फंस सकती है. वाशिंगटन सुंदर से पहले स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा भी चोट के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ T20I सीरीज में पहले तीन मैचों से बाहर हैं.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, वाशिंगटन सुंदर को साइड स्ट्रेन से उबरने के लिए और समय चाहिए और इसलिए वह न्यूजीलैंड के खिलाफ सभी पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में नहीं खेलेंगे. बड़ा सवाल ये है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ये सीरीज तैयारी के लिए आखिरी मौका होगा, ऐसे में सुंदर फिट हो भी जाते हैं तो उन्हें सीधे वर्ल्ड कप में खिलाना रिस्क से भरा हो सकता है.

तिलक वर्मा भी बाहर

वाशिंगटन सुंदर से पहले स्टार बल्लेबाज और शानदार फॉर्म में चल रहे तिलक वर्मा पेट में चोट लगने के कारण क्रिकेट एक्शन से दूर हैं. उन्हें विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में हैदराबाद के लिए घरेलू मैच खेलते समय सर्जरी करानी पड़ी। वर्मा को अचानक पेट में दर्द होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था और फिलहाल उनकी हालत स्थिर है और वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं. उम्मीद है कि तिलक आगामी टी20 वर्ल्ड कप से पहले पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे.

