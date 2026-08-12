India vs Sri Lanka: टीम इंडिया की फिर बढ़ी टेंशन, श्रीलंका सीरीज से बाहर होने के कगार एक और धुरंधर

India vs Sri Lanka Test Series: श्रीलंका पर दो टेस्ट मैचों के लिए गई टीम इंडिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. चोटों से परेशान भारतीय टीम के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है. गॉल में 15 अगस्त से पहले टेस्ट मैच की शुरुआत होने वाली है और उससे तीन दिन पहले ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर से जुड़े अपडेट ने खलबली मचा दी है. सुंदर के बारे में कहा जा रहा है कि वह सिर्फ पहले ही नहीं, बल्कि दूसरे टेस्ट से भी बाहर हो सकते हैं.
सुंदर पिछले महीने इंग्लैंड के व्हाइट-बॉल दौरे के दौरान लगी पैर की चोट से समय पर नहीं उबर पाने के कारण पहले मैच से बाहर हो चुके हैं. दूसरे मैच के लिए उनकी उपलब्धता उनकी फिटनेस पर निर्भर थी. बता दें कि दूसरा टेस्ट मैच 23-27 अगस्त तक कोलंबो (SSC) में आयोजित होना है.
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) और भारतीय टीम मैनेजमेंट सुंदर के साथ कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते. ऐसे समय में जब टीम कई खिलाड़ियों की चोटों से परेशान है, मैनेजमेंट खिलाड़ियों की लंबी अवधि की फिटनेस को प्राथमिकता दे रहा है.
सुंदर फिलहाल हैमस्ट्रिंग की चोट से उबर रहे हैं. दूसरे टेस्ट से पहले उनके श्रीलंका में टीम के साथ जुड़ने की संभावना बहुत कम है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगले सप्ताह उनकी स्थिति का गहन मूल्यांकन किया जाएगा. इससे पहले भारतीय बल्लेबाज साई सुदर्शन को दाएं पैर के अंगूठे में स्ट्रेस रिएक्शन के कारण श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर कर दिया गया था. बीसीसीआई ने बताया कि वह बेंगलुरु के CoE में अच्छी रिकवरी कर रहे हैं और कड़ी चिकित्सा निगरानी में हैं. उनकी जगह सरफराज खान को टीम में शामिल किया गया है.
तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी इस सीरीज से बाहर हो गए हैं क्योंकि वह इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान लगी बाएं घुटने की चोट से पूरी तरह नहीं उबर पाए हैं. बीसीसीआई की पुरुष चयन समिति ने इस अनुभवी तेज गेंदबाज के विकल्प के रूप में आकिब नबी को टीम में शामिल किया है.
आगामी टेस्ट सीरीज की तैयारी के तहत खेले गए तीन दिवसीय अभ्यास मैच में मेहमान टीम भारत ने श्रीलंका क्रिकेट XI को छह विकेट से हरा दिया. भारत के लिए देवदत्त पडिक्कल ने नाबाद 142 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि गेंदबाजों के सामूहिक प्रयास से टीम को वास्तविक चुनौती से पहले मनोबल बढ़ाने वाली जीत मिली है.