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India vs Sri Lanka: टीम इंडिया की फिर बढ़ी टेंशन, श्रीलंका सीरीज से बाहर होने के कगार एक और धुरंधर

India vs Sri Lanka Test Series: भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले चोटों के संकट से जूझ रही है. जसप्रीत बुमराह और साई सुदर्शन के बाद अब वॉशिंगटन सुंदर भी दूसरे टेस्ट से बाहर हो सकते हैं.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 12, 2026, 06:46 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 06:46 PM IST
India vs Sri Lanka: टीम इंडिया की फिर बढ़ी टेंशन, श्रीलंका सीरीज से बाहर होने के कगार एक और धुरंधर
Image Credit: वॉशिंगटन सुंदर श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो सकते हैं.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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